Hamis reményekkel mehet neki Brüsszel a kereskedelmi tárgyalásoknak

Az Európai Unió újra felajánlja, hogy több amerikai földgázt vásárol, miután Donald Trump amerikai elnök egyelőre felfüggesztette a gazdaságot megrázó vámokat. Ezt korábban már több ízben megtették, de most a vámháború által keltett instabilitás miatt Trump is kimondta, hogy valójában ebben érdekelt. Az azonban továbbra is kérdéses, hogy milyen áron, és mennyi LNG-t tudnának felvásárolni az európai szereplők.

Az EU újból megpróbál érdemi tárgyalásokat indítani az Egyesült Államokkal a két fél közti kereskedelemről, melyben több energiavásárlással igyekeznek rábírni Trumpot, hogy amennyire csak lehet, hagyja ki Európát a vámháborújából - írja a Politico.

Az EU konkrétan a tagállamok LNG-keresletének összesítésének lehetőségeit vizsgálja, amely lehetővé tenné a kontinens számára, hogy nagyobb, páneurópai megrendeléseket adjon le a Fehér Ház igényeinek kielégítésére.

Ettől az elképzelésük szerint akár versenyképesebb árakat is elérhetnének.

Az ajánlat egyáltalán nem új: az EU hónapok óta próbál komolyan egyeztetni erről a Trump kormánnyal, de a lapnak nyilatkozó diplomaták szerint eddig nem kaptak érdemi reakciókat, érdektelenség fogadta őket Washingtonban. Az Európai Bizottság már Trump választási győzelme után belengette a még nagyobb méretű LNG-vásárlásokat, hiszen ez segíthet az orosz gáztól való teljes függetlenedésben is.

Az amerikai elnök szerint egy 350 milliárd dolláros kereskedelmi deficitet egyenlíthetnének ki ezzel az EU tagállamai, pedig a két blokk közt ez valóban elég minimális, hogyha az amerikai szolgáltatóipar Európából szerzett hasznát nézzük.

Bár a 25%-os acél-, alumínium- és autóipari vámok, is érvényben van Európa ellen, valamit most úgy tűnik a gyógyszeriparra is hasonló intézkedések várnak, Trump múlt héten 90 napra felfüggesztette a vámok "viszonossági" többleteit, így

most 20% helyett csak a globális 10% érvényes az EU-ra.

Miután az amerikai elnök maga is említette az LNG-vásárlásokat, ezért most az EU reméli, hogy most már valóban hajlandóak lesznek érdemben egyeztetni egy kereskedelmi megállapodásról, bár még ha sikerül is, akkor is kétséges, hogy a kontinens mennyivel tudná növelni az energiaimportját.

Az EU lehetőségei korlátozottak, hiszen végső soron az LNG-t nem a tagállami kormányok, hanem a vállalatok hasznosítják. Már a 2022-es ukrajnai háború kirobbanásakor próbálkoztak az amerikai cseppfolyós gázvásárlások közös lebonyolításával, de végül relatíve kevés vállalat vett részt ebben, ők pedig már nem nagyon tudnának több amerikai LNG-t vállalni.

Ezen felül az EU előírja az országoknak, hogy minden év november 1-jéig 90 százalékos kapacitásra töltsék fel gáztárolóikat, így sokan attól tartanak, hogy a nyárra időzített vásárlások miatt nemhogy csökkentett áron, hanem drágábban juthatnak majd csak hozzá. A tagállamok ebben szeretnének lazításokat elsősorban, hogy egy másfajta ütemezés mellett, valamivel olcsóbban juthassanak hozzá az amerikai gázhoz.

Címlapkép forrása: EU