Sarokba szorítanák a magyar kormányt az EU-tagállamok

Több uniós tagállam közös stratégián dolgozik, hogy megakadályozzák Orbán Viktor vétóinak hatástalanító szerepét az Oroszország elleni szankciók meghosszabbításában – írja a Politico . Az EU-országok közel fele tervez kemény lépéseket tenni a magyar kormány stratégiájának megakadályozására. Az új német kormány egyre határozottabban lépne fel a jogállamiságot sértő tagállamokkal szemben, akár szavazati joguk megvonásával is.

Legalább fél tucat ország – köztük Belgium és Csehország – támogatja azt az elképzelést, hogy a jelenleg uniós konszenzust igénylő szankciós intézkedéseket nemzeti jogba emeljék át.

Így a szankciók tagállami szinten újíthatók meg, függetlenül attól, hogy a magyar kormány, vagy más uniós ország vezetése hajlandó-e hozzájárulni az uniós szinten történő meghosszabbításhoz.

Bár a kezdeményezés egyelőre nem élvez teljes körű támogatást, a diplomaták szerint ha kulcsfontosságú országok végigviszik, Orbán Viktor vétója gyakorlatilag hatástalanná válhat – írja a Politico. A magyar kormányfő többször is blokkolt uniós döntéseket az orosz energiára – különösen az olajra, gázra és nukleáris technológiára – vonatkozó szankciók kapcsán.

A januári vétófenyegetés nyomán például majdnem több milliárd euró áramlott vissza Oroszországba, mielőtt a kormány végül engedett a Trump-adminisztráció kérésének.

A szankciók megkerüléséről szóló vita akkor éleződött ki, amikor Orbán márciusban nem volt hajlandó elfogadni az EU vezetőinek záródokumentumát az orosz agresszióval kapcsolatban. A most megalakult német kormány is egyre határozottabban lépne fel a jogállamiságot sértő tagállamokkal szemben, akár szavazati joguk megvonásával is – a Politico szerint ez a célzás nyilvánvalóan Magyarországnak szól.

Eközben csendben zajlik a jogi munka annak érdekében, hogy a közös szankciók nemzeti alternatívákkal helyettesíthetők legyenek.

A tagállamok között ugyanakkor nincs teljes egyetértés: több külügyminiszter, köztük a cseh Jan Lipavský figyelmeztetett, hogy a közös külpolitika aláásása veszélyes precedenst teremthet. Szerinte a megoldás inkább a „hajlandók koalíciójában” rejlik – egy laza szövetségben, amely Ukrajna politikai és katonai támogatására jött létre.

Ezzel együtt elismerte: ez az út a közös uniós külpolitika részleges kudarcát is jelenti.

A litván külügy képviselője, Kęstutis Budrys egyenesen úgy fogalmazott: ha a tagállamok kénytelenek nemzeti szinten megakadályozni az orosz pénzek és áruk visszaáramlását, akkor felmerül a kérdés:

mire való ma az Európai Unió?

