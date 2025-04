Mélytengeri csapásokra készül az EU katonai páriaországa

Az európai védelmi kiadások növekedése új lehetőségeket nyit az ír technológiai vállalatok számára, amelyek a radar, a mesterséges intelligencia és a megfigyelési technológiák területén tevékenykednek. Ugyan a konkrét fegyverektől és fegyverrendszerektől továbbra is távol tartják magukat, a kibervédelem szintjén komoly kilátásai lehetnek a szigetországnak.

Bár Írország katonailag semleges, nem tagja a NATO-nak és az EU legkisebb védelmi költségvetésével rendelkezik (2024-ben mindössze az ország GDP-jének 0,24%-ával), egyre több ír tech-cég a védelmi és biztonsági piac felé fordul - írja a Financial Times.

Az ország híres kedvező adókörnyezetéről, ami miatt több amerikai nagyvállalat is ide telepíti központjait. Most ez kifejezetten jó alapot teremt arra, hogy az írek kibervédelmi oldalon szálljanak be az európai újrafegyverkezésbe, amit az USA-tól eddig biztosnak vett védelmi garanciák miatt nem tartottak fontosnak.

Írország soha nem fog tankokba és fegyverekbe fektetni. De az biztos, hogy sok értelme van fejleszteni a képességeinket a kiberbiztonság körüli területeken.



- mondta Malcolm Byrne, az ír kormánykoalíció nagyobb pártjának innovációs szóvivője.

Írország különösen érdekelt a beavatkozások elleni védelemben, hiszen tengeri területe hétszer nagyobb, mint szárazföldi, és a transzatlanti adatkábelek jelentős része az ír vizeken vagy azok közelében található. Ennek ellenére az ország haditengerészete egyszerre csak két hajót tud járőröztetni, és a légvédelemben is az Egyesült Királyságra támaszkodik.

Az Írországhoz tartozó vizeken rendszeresen haladnak át kószáló orosz hajók, így például olyan cégek szolgáltatásaira is megnőtt a kereslet mint a Ubotica Technologies, amely mesterséges intelligenciával felvértezett műholdakat használ a nyilvánosan nem követhető "sötét hajók" és egyéb gyanús mozgások követésére.

A hasonlóan MI-t használó VRAI - ami képzéseket és egyéb adatelemzési funkciókat biztosít - munkája iránt szintén megnőtt az érdeklődése, de a balesetmegelőző szenzorokat gyártó Provizio is tízszeres érdeklődést tapasztalt, emiatt megnyitotta kapuit a védelmi ipar felé is, pedig korábban nem kezelte az ilyen típusú megrendeléseket.

A tenger felszíne alatt is jelentős mozgások vannak: a víz alatt képalkotással foglalkozó Cathx Ocean megrendeléseinek például már egyharmada a biztonsági iparhoz fűződik. Emellett a robot tengeralattjárókat használó Green Rebel iránt is egyre nagyobb az érdeklődés, ami eddig is a tengerfenék feltérképezésével és megfigyelésével foglalkozott.

A cég új piacokért felelős tudományos igazgatója szerint az Írországban alkalmazott technológiák szélesebb körű alkalmazása (civil mellett katonai) érdemben

megnyugtathatná az Európai Uniót azzal kapcsolatban, hogy a szigetország is produktív szerepet vállal a kontinens védelmében.

Címlapkép forrása: Shutterstock