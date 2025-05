Három új hivatalos nyelve lehet az EU-nak

Megvalósulhat Spanyolország javaslata, miszerint Európai Uniós szinten kéne elismerni három új nyelvet: a katalánt, a baszkot és a galíciait. A korábban kilátástalannak tűnő szimbolikus kezdeményezés most mégis zöld utat kaphat, annak ellenére is, hogy több millió eurós tételbe kerülhet a pénzszűkében költségvetést tervező EU-nak. A spanyolok szokatlan javaslattal sikerülhet rávenni a többi tagállam döntéshozóit az új nyelvek elfogadására.

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök még 2023-ban tett ígéretet a Spanyolországban már hivatalosnak számító nyelvek uniós szintű elismertetésére. Bár ezt sokan csupán szimbolikus gesztusnak tekintették, a katalán szeparatisták, akiknek támogatására Sánchez kisebbségi kormányának szüksége van, komolyan vették az ígéretet - írja a Politico.

A spanyol kormány érvelése szerint a nyelvek elismerése elengedhetetlen ahhoz, hogy a katalán törvényhozók támogassák a költségvetést, amely több forrást biztosítana a védelmi kiadásokra, összhangban a NATO elvárásaival. A biztonság és az elrettentő erő felépítése most közös EU-s érdek, azonban az előző héten, még sokan úgy látták a javaslat teljes bukásra van ítélve.

Kedden az Általános Ügyek Tanácsán, a nemzeti kormányok képviselői egyeztetnek a javaslatról, és a lapnak spanyol, illetve

EU-s oldalról is megerősítették, hogy jó eséllyel hivatalos uniós nyelvé válhat a katalán, a baszk és a galíciai.

Az aggályok nemcsak arról szóltak, hogy az újabb nyelvek hozzáadása magában is többmilliós adminisztrációs terhet jelentene az unió költségvetésében egy papíron csak jelképesnek tűnő kezdeményezéshez, hanem arról is, hogy ez magával hozhatná megannyi más kisebbség követeléseit is.

Sánchez ezért szinte példátlan módon azt a javaslatot tette, hogy a fordításokkal kapcsolatos összes költséget magára vállalja Spanyolország, ezek után pedig kevésbé indokolt, hogy a többi tagállam elkaszálja a számukra gyakorlatilag nulla költséggel járó gesztust.

A tervezet emellett azt is hangsúlyozná, hogy az új nyelvek már Spanyolország alkotmányában is hivatalosként szerepelnek, ezzel pedig annak is elejét lehetne venni, hogy például a jelentősnek mondható oroszul beszélő balti kisebbség hasonló igényekkel forduljon a Bizottsághoz.

Címlapkép forrása: Davide Bonaldo/SOPA Images/LightRocket via Getty Images