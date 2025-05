Európa legerősebb hatalma olyat húz a technológiai versenyben, ami odaverhet a világnak

A SAP, Deutsche Telekom, Ionos, Schwarz-csoport és Siemens intenzív tárgyalásokat folytat egy közös pályázat benyújtásáról az Európai Unióhoz egy AI Gigafactory létrehozására – tudta meg a Handelsblatt.

A lap információi szerint a vállalatok vezetői már egyeztetnek a részletekről, bár néhány kulcsfontosságú kérdés még tisztázásra vár a június 20-i első egyeztetési határidő előtt.

Az EU „AI kontinens akciótervében” öt AI Gigafactory létrehozását támogatná Európa-szerte. Ezek az adatközpontok egyenként legalább 100 000 speciális GPU-chipet tartalmaznak majd, amelyek alkalmasak a ChatGPT-hez hasonló nagy nyelvi modellek képzésére.

Jelenleg Németországban a legnagyobb létesítmények is csak 25 000 GPU-val rendelkeznek.

Az európai kezdeményezés válasz az amerikai Stargate projektre, amelyben a Softbank, OpenAI és Oracle befektetők közel 500 milliárd eurót terveznek befektetni AI infrastruktúrába a következő négy évben.

Szakértők attól tartanak, hogy az USA tovább növelheti előnyét a globális AI versenyben, ha Európa nem lép, az Európai Bizottság pedig emiatt nyitotta meg a programot és vele az uniós pénzcsapokat is.

A gigagyárak létrehozása rendkívül költséges, az EU becslése szerint létesítményenként 3-5 milliárd euróba kerülhet, egyes iparági képviselők szerint akár 6 milliárd euróba is.

Az EU javaslata szerint a kormányzat a beruházás legfeljebb 35 százalékát fedezné, a fennmaradó összeget a résztvevő vállalatok, az Európai Unió és befektetési alapok biztosítanák, míg a működtetést teljes egészében a magánszektor finanszírozná.

A német konzorcium tagjai között még nincs teljes egyetértés arról, ki vezesse az infrastruktúra kiépítését. A Deutsche Telekom egyértelművé tette ambícióit, de a Jülichi Kutatóközpont és a Schwarz-csoport is jó pozícióban van a Handelsblatt értesülései szerint.

Utóbbi jelenleg is épít egy adatközpontot Lübbenauban, amely 13 hektáros területével és 200 megawattos kapacitásával alkalmas lenne a jövőbeli AI gigagyárnak.

Iparági és politikai körökben felmerült, hogy a német AI Gigafactory akár több helyszínen is megvalósulhat. A számítási erőforrások elosztásánál a vállalatok mellett kutatóintézeteket is figyelembe vehetnének, különösen mivel az EU is hangsúlyozza szerepüket a koncepcióban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images