Ukránok millióinak sorsa dőlt el az EU-ban

Az Európai Unió 2027 márciusáig meghosszabbítja az Ukrajnából menedékesek ideiglenes védelmét, így több mint négymillió ember továbbra is jogosult marad uniós tartózkodásra és alapvető szolgáltatásokra. A tagállamok ezzel párhuzamosan megkezdték egy közös kilépési stratégia kidolgozását is arra az esetre, ha lehetővé válna a fokozatos visszatérés Ukrajnába egy békekötés után – jelentette be az Európai Tanács.