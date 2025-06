Gázfűtés: betiltási tervek után komoly szigorítások és áremelések jöhetnek

Bár a hőszivattyúkat kulcsfontosságúnak tartják a klímasemleges fűtés felé vezető úton, Európában mégis visszaesett az eladások száma. A magas beruházási költségek, az olcsó gáz és a politikai bizonytalanság továbbra is komoly akadályt jelentenek a technológia elterjedésében. Bár korábban a gázfűtés betiltásával akarták helyzetbe hozni a szektort, most más szigorítások jöhetnek Európa-szerte – számolt be a Financial Times