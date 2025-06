Ursula von der Leyen újabb országot vesz be az európai fegyverkezésbe

Portfolio 2025. június 23. 12:28

Az Egyesült Királyság májusi megállapodása után most úgy látszik, Kanada is gyorsan megállapodik az unióval, hogy részesedhessen az európai újrafegyverkezésben rejlő lehetőségekből. Az országnak több éve kész az EU-s kereskedelmi megállapodása, ami eddig is jelentős fellendülést hozott, de most újabb löketet kaphat, miután az új amerikai elnök politikai döntései fényében jelentősen felértékelődött a két féllel kapcsolatban tipikusan emlegetett megbízhatóság.