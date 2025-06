Nagy bajban Ursula von der Leyen - Lehet, hogy nincs visszaút

Begyógyíthatatlan sebet ejthetett parlamenti hátországán Ursula von der Leyen azzal, hogy pénteken váratlanul visszavont egy széles körű támogatásnak örvendő javaslatot. Kívülről a jobboldali pártok érdekein kívül semmi nem magyarázza a döntést, és ez tartósan szétzilálhatja a jobbközép-liberális-balközép együttműködést, amire jó ideje az európai működés egyik alappilléreként tekintenek.

Ursula von der Leyen komoly politikai vihart kavart azzal, hogy múlt pénteken váratlanul visszavonatta a vállalati "zöldmosás" elleni uniós jogszabálytervezetet. A döntés a szélsőjobb irányába tett nyílt gesztusként is értelmezhető, mivel a jobbközép Néppárt mellett, a Konzervatívok és Reformisták, valamint a Patrióták (PfE) kérték erre levélben.

Az úgynevezett Green Claims szabályozás lehetővé tenné, hogy felelősségre vonják azokat a vállalatokat, amelyek hamisan hivatkoznak környezetbarát működésre, és így árulják termékeiket, szolgáltatásaikat. Ugyan arról folyt még a vita, hogy a kisvállalatoknak is meg kell-e majd felelniük ennek,

úgy tűnt az Európai Parlament és a tagállami kormányokból álló Tanács egészséges kompromisszumra jutott.

Nem ez az első eset, hogy von der Leyen Néppártja a Parlament szélsőjobboldali szereplőivel karöltve szavaznak, a menekültek visszatoloncolása, a Közös Agrárpolitika reformja, és úgy általában sok zöldítési törekvés visszavágásában is együttműködtek már, és mivel a Green Claims visszavonására tényleg nincs komolyan vehető magyarázat, könnyen ez lehet az utolsó csepp a pohárban a Bizottság elnökét eddig támogató baloldalibb erőknek.

Különösen a liberális Renew Europe és a balközép Szocdem párt (S&D) dühös, amelyek az informális koalíción túl, tavaly novemberben egy együttműködési nyilatkozatot is aláírtak a Néppárttal, mivel ebben látták az olajozott európai működés garanciáját.

Akár tudatos tesztelése volt a határoknak, akár véletlen kommunikációs malőr, a visszavonás bejelentésével a liberálisok és szocdemek most értetlenül állnak a döntés előtt, amellyel úgy érzik a Néppárt felrúgta a megállapodást. Mindez a Politico írása szerint addig is elmehet, hogy támogatóiból Ursula von der Leyen legkellemetlenebb ellenzékévé váljanak.

Mivel tagállami szinten mind a baloldali, mind a liberális kormányok fogyatkozóban vannak, az EP-képviselőiket sokkal kevésbé kötik majd az ilyen irányú megfontolások, így jóval szabadabban ekézhetik a Bizottság kezdeményezéseit. Richard Corbett volt EP-képviselő szerint különösen a von der Leyen által prioritásként kezelt szabályozás egyszerűsítő „omnibuszcsomag” kerülhet veszélybe, ami komoly adminisztrációs terheket venne le az európai szinten terjeszkedő cégek válláról.

Ezen kívül a Bizottságon belül is akadt belső ellenzék. A visszavonást nevére vevő Jessika Roswall környezetvédelmi biztost elvileg napokon át győzködte Teresa Ribera versenyképes átállásért felelős biztos, aki egyben a Bizottság egyik alelnöke is. A lap információi szerint ez vasárnapra sikerült is, azonban addigra az egyébként ECR-t is domináló Olaszország visszavonta támogató álláspontját, így a Tanácsban elveszett a döntéshez szükséges többség.

Utólagosan a Bizottság arra hivatkozott, hogy a kisvállalatok mentesítése miatt húzta vissza a javaslatot – amelynek részleteit egyébként pont a lemondott megbeszélésen egyeztették volna –, de egyelőre nem világos, hogyan kívánják megoldani az általuk gerjesztett kisebb koalíciós válságot.

Mindezek ellenére nem kizárt, hogy a hárompárti centrista együttműködés a végén mégis megmarad, mivel az S&D és a Renew már korábban is hátráltak ki fenyegetéseikből. Emellett a költségvetési kérdésekben, például az uniós hétéves keret elfogadásában (MFF) a szélsőjobb közel sem annyira megbízható partner, és így ha választani kell, akkor az EPP jó eséllyel a megszokott szövetségesei mellett dönt.

Akárhogy is, még ha a válság tényleg csak egy pár napos zavarban teljesül ki,

a bizalom megingott, és ez hosszú távon is kihatással lehet von der Leyen második ciklusára.

Címlapkép forrása: EU