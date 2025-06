Fegyverlobbisták árasztották el az Európai Parlamentet

Egyre több oka lenne az EP-nek arra, hogy valóban kézbe vegye a lobbitevékenységek szabályozását, de a jobboldali pártcsaládok régóta ellentartanak, egy komoly jogkörökkel bíró etikai testület létrehozásának. Az Airbus, a Thales és a Rheinmetallhoz hasonló cégek egyre jobban jelen vannak Brüsszelben, ahol feltehetően arról is meg akarnak bizonyosodni, hogy tényleg hosszú távon is megéri majd növelni gyártási kapacitásaikat.

Az Európai Parlament új ciklusának 2024. júniusi indulása óta drámaian megugrott a védelmi kérdésekhez kapcsolódó lobbitevékenység Brüsszelben. A Transparency International friss adatai szerint

egyetlen év alatt összesen 197 találkozót szerveztek lobbisták – ez pedig több mint két és félszerese az előző, teljes ötéves ciklusban regisztrált 78-nak.

A lobbiaktivitás elsősorban tanácsadó cégek, szakmabeli támogatók és természetesen védelmi ipari vállalatok részéről érkezik. Elsősorban persze a biztonsági és védelmi ügyekkel foglalkozó EP-bizottságokat célozzák - írja az Euronews.

Kiemelkedő szerepet játszottak ebben a német képviselők, akik összesen 55 ilyen találkozón vettek részt – messze a legtöbben bármely tagállam képviselői közül. Őket követte Bulgária 19, Spanyolország 15, Finnország 10, míg Olaszország és Dánia egyaránt 9, Csehország 7, Lengyelország és Lettország pedig 6 találkozóval.

A lobbitevékenység intenzitásának növekedése részben a védelmi ipari szereplők megnövekedett költségvetésének is köszönhető. Az európai ágazati érdekképviseletet ellátó ASD (Aerospace, Security and Defence Industries Association of Europe), pedig 12 találkozót tartott, míg az előző ciklusban mindössze kettőt.

A Transparency Register adatai szerint az ASD 2023-ban kilenc részmunkaidős lobbistát alkalmazott, és 300–400 ezer eurót költött uniós szintű lobbizásra. Olyan cégóriások tartoznak alá, mint az Airbus, Leonardo, Thales és Rheinmetall, amelyek egyébként egyénileg is aktivizálták magukat: az Airbus például hat találkozót tartott az EP-ben (néggyel többet az előző ciklushoz képest), míg az MBDA rakétagyártó és az olasz Fincantieri öt, illetve négy új megbeszélést jelentett be.

A fokozódó aktivitást ösztönözték az EU által meghirdetett új védelmi programok is, köztük a 800 milliárd eurós Rearm Europe és az EDIP (European Defence Industrial Production), amelyek célja az európai hadiipari gyártás olyan szintű felpörgetése, hogy az akár egy tartós konfliktus esetén is meg tudja oldani az ellátást.

Ez persze közvetlen motivációt jelent a vállalatoknak, hogy minél szorosabb viszonyt építsenek ki az uniós döntéshozással, már csak azért is, mert nekik is fontos megbizonyosodni arról, hogy

az újrafegyverkezés nem csupán egy "pillanatnyi hóbort" az EU részéről.

Ennek megfelelően a hét legnagyobb európai védelmi vállalat összesen 5,5 millió eurót (több mint 2 milliárd forintot) költött lobbitevékenységre 2023-ban, ami 34%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Az Airbus egymaga csaknem 2 millió eurót költött ilyen célra, 12 lobbistát alkalmazott, és 2023 januárja óta 85 magas szintű bizottsági találkozót tartott. Ez persze még mindig elmarad a bigtech cégek költéseitől, amelyről korábban itt részletesen írtunk.

Bár az Európai Parlament 2023 szeptemberétől kötelezővé tette a képviselők számára, hogy az asszisztenseik is nyilvánosságra hozzák lobbitárgyalásaikat, nincs szankció, ha ezt elmulasztják. Ráadásul az informális, nem regisztrált találkozók továbbra is kiskaput jelentenek, amit szépen ki is használt például a Huawei, amikor arról volt szó, hogy kitilthatják a kínai mobilszolgáltatót Európából.

A Parlament a 2-3 évvel ezelőtti Katargate-botrány óta persze folyamatosan szorgalmazza egy érdemi hatáskörökkel rendelkező etikai bizottság felállítását, ami vizsgálhatná a nemhivatalos találkozókat is, de a jobboldali pártcsaládok, beleértve a Néppártot is, ellentartanak ennek.

Ez azért is jelentős, mert például a Szuveneristák (ESN), ahogy a Konzervatívok és Reformisták (ECR) sem jelentett még egyetlen találkozót sem az új ciklus megkezdése óta, pedig nehéz elképzelni, hogy pont az Olaszország által dominált ECR-t ne keresték volna meg ilyen ügyekben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images