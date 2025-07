Már csak a kormányokon múlik, hogy csökkenjenek az európai gázárak

Az Európai Parlament jóváhagyta a gáztárolási kötelezettség meghosszabbítását, amely szerint a tagállamoknak 2027 végéig minden évben 90%-os töltöttségi szintet kell elérniük a téli időszak előtt. Ám mostantól ezt egy jóval rugalmasabb és kevesebb bürokráciával járó rendszerben tehetik, amely nagy valószínűséggel a gáz piaci árára, így akár a civil fogyasztók számláira is hatással lehet, amennyiben a megbeszélteket a tagállamok is elfogadják.

Mostantól a nemzeti kormányoknál pattog a labda a gáztárolókra kötelező töltöttségi szintekkel kapcsolatban, miután az Európai Parlament nagy többséggel erősítette meg a kapacitásszabályozásra vonatkozó javaslatait. Bár az előzetes egyeztetéseknek köszönhetően nem várható komolyabb fennakadás, jelenleg a Tanács, vagyis a 27 tagállam döntésén múlik, hogy még idén életbe léphessenek a szükségesnek ítélt rugalmassági engedmények.

A 2022-es orosz–ukrán háború, ahhoz kapcsolódóan az orosz gázszállítások visszaesése arra kényszerítette az Európai Uniót, hogy újraértelmezze energiatárolási stratégiáját. A megelőző tél feszültségei, a kiugró áringadozások és a tagállamok közötti szolidaritási viták világossá tették, hogy

egy nagyobb tartalékból gazdálkodó, rugalmas felhasználási rendszer nélkül nem lesz energiabiztonság a kontinensen.

Ennek megfelelően még az év júniusában megszületett az uniós szabályozás, amely előírta, hogy minden tagállamnak legalább 90%-os töltöttséget kell elérnie gáztárolóiban minden év november 1-jéig, ezzel biztosítva az EU ellátását, hogyha az oroszok esetleg a tranzit teljes leállításával akarnának csapást mérni az uniós országokra, akár közvetlenül a fűtési szezon igazi beindulása előtt.

Beárazott kapacitás

A terv akkor egy szükséges és határozott lépés volt, ami hozzájárult ahhoz, hogy mintegy 90%-ban csökkenthessék a háború miatt elszabaduló gázárakat, viszont a gyakorlatban ez a merev szabályozás komoly feszültséget jelentett a piacokon. Leginkább az egységes határidő okozott torzulást, ami miatt a tagállamok nagyjából ugyanabban az időszakban kezdtek feltölteni a tárolóikat, így tipikusan a nyári időszakban olyan verseny alakult ki, amely jelentősen megemelte a tőzsdei árakat, növelte az importköltségeket, és egyúttal számos kisebb piaci szereplő kiszorulásához vezetett.

Az azóta beállt 35 euró körüli megawattóránkénti árszinthez képest például tavaly júliustól idén februárig 55 euróra nőtt a gáz piaci ára. Bár a Trading Economics számai alapján most nagyjából az ennél 20 euróval alacsonyabb, 30-35 eurós átlagáron lehet a gázzal kereskedni, azért így is vannak kilengések. Például az elmúlt hónapban is tapasztalható volt egy 20%-os drágulás.

Az Európai Parlament idén májusában fogadott el először javaslatcsomagot a helyzet enyhítésére, amely a korábbi szabályozás rugalmasabbá tételét célozta. A képviselők nem a 90%-os cél teljes eltörlését javasolták, hanem annak finomhangolását:

a feltöltési cél 83%-ra csökkent volna, és a teljesítési időszakot kiszélesítették volna október 1. és december 1. közé.

Emellett plusz-mínusz 4 százalékos eltérést is engedélyeztek volna kedvezőtlen piaci körülmények esetére, minimum 75%-os szinten tartva az ellátásbiztonságot.

A javaslat elfogadásával és a Tanáccsal való egyeztetés után végül most úgy néz ki, hogy a rugalmas időkorlát egy az egyben megvalósulhat, viszont a 90%-os töltöttségi cél papíron megmarad. Ehhez képest lehet 10%-os eltérés engedélyezett, amelyet bizonyos piaci körülmények között, bejelentés után a Bizottság akár 15%-ig is kitolhat.

Nemzeti érdekek, uniós ellentétek

A szabályozás másik fontos újítása az átláthatóság növelése, különösen az orosz eredetű gáz arányának nyomon követése terén. Ha a Tanács tartja magát a megbeszéltekhez, minden tagállamnak rendszeresen jelentést kell majd tennie arról, milyen mértékben tartalmaznak tárolói orosz származású földgázt. Ez az intézkedés az EU hosszú távú célját, az orosz energiafüggőség csökkentését hivatott támogatni, és iránytűként szolgálhat a diverzifikációs törekvésekben is. Valamint alapeleme a Bizottság által egy hónapja bemutatott tervnek, hogy 2027-től teljesen betiltanák az orosz gáz importját az unión belül.

A két szerv közti megállapodás utáni verziót a Parlament most kedden 542 igen, 109 nem és 30 tartózkodás mellett formalizálta, így ha továbbjut, az új törvény több szempontból is javítja az EU energiabiztonságát.

Egyrészt lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy rugalmasabban alkalmazkodjanak a piaci ármozgásokhoz, ezzel pedig csökkenthetők az árakra gyakorolt mesterséges nyomások.

Másrészt csökken az adminisztratív teher is, hiszen a korábban rögzített köztes töltési célokat csak közlési kötelezettség váltja fel.

Harmadrészt az új szabályozás nem veszélyezteti a téli ellátásbiztonságot, hiszen a 75–90%-os töltöttségi sáv érdemben lefedi a szükséges tartalékokat.

A Parlament jelentéstevője, Borys Budka (Néppárt, Lengyelország) szerint az új szabályozás egyszerre növeli a rugalmasságot, csökkenti a bürokráciát és segít leszorítani a gázárakat. Hasonló véleményt fogalmazott meg az EP Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságának tagja, Andrea Wechsler (Néppárt, Németország), aki szerint

a korábbi merev szabályokat a valós piaci működéshez igazították.

A németek által dominált Európai Néppártnak, és így az EU legnagyobb döntéshozóinak is persze kifejezetten fontos a gázárak letörése, ugyanis a német iparnak az energiaválság óta komoly gondot jelent a korábbi ciklusokhoz hasonló profitok elérése. Emellett általánosságban is elmondható, hogy a magas árak nem tesznek jót az unió versenyképességének, amelynek javítása komoly szemponttá léphet elő, és akár saját alapot is kaphat a 2028-tól számított hosszú távú pénzügyi keret (MFF) kialakításában.

Az Európai Bizottság erre vonatkozó javaslatát egy hét múlva, július 16-án tervezi megjelentetni, és részükről Teresa Ribera energiaügyi biztos is üdvözölte a most elfogadott tervezetet, hangsúlyozva, hogy az új szabályok megerősítik a téli felkészültséget, miközben lehetővé teszik a piaci hatékonyság megőrzését.

Annak ellenére, hogy a magyar kormány képviselői az új tervezet ellen szavaztak, feltehetően nem kell sokat várni a Tanács döntésére, mivel az előzetes tárgyalások során már sikerült politikai egyetértésre jutni. A gyors ratifikáció esetén

a szabályok még a 2025-ös téli szezon előtt életbe léphetnek, ezzel várhatóan tovább stabilizálva a gázpiaci árak alakulását.

A rugalmasabb töltési rendszer hosszabb távon is enyhítheti a nyári keresletet, kiegyensúlyozhatja az árakat, és stabilabb működési környezetet biztosíthat az energiaimportőröknek és kereskedőknek. Ezzel párhuzamosan az orosz gáz kivezetésének nyomon követése hozzájárulhat az energiafüggetlenség fokozatos növeléséhez.

Budka szerint már a 2022-es javaslat is megmutatta, hogy az EU nem hagyja fegyverként használni az orosz gázimportot, de a mostani megújítása egy sokkal rugalmasabb rendszert eredményez, amiben kevesebb a bürokratikus akadály, és ezzel az EU polgárai számára is érdemben csökkenhetnek az energiaárak.

Címlapkép forrása: EU