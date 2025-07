Az EP szerint Ursula von der Leyen új terve gyakorlatilag megtapossa az uniós alapelveket

Sasvári Marcell 2025. július 17. 06:00

Bemutatták az Európai Unió következő hétéves ciklusára vonatkozó költségvetési terveket, amelyre egyből reagáltak is a Parlament felelős jelentéstevői. Habár úgy tűnik, több közös pont is lehetne, mostanra a hallgatás miatt olyan bizonytalanság támadt Ursula von der Leyen bizottságával szemben, ami alapjaiban megnehezítheti az együttműködést, különösen miután az elmúlt héten még az ígéretekkel biztosította be pozícióját az ellene indított bizalmatlansági szavazáson. Az első reakciók alapján a parlamenti képviselők komolyan tartanak attól, hogy a Bizottság egyszerűen átnyúl a fejük felett, és semmi érdemi hatásuk nem lesz a források elköltésére, pedig ha szeretnék, már most is találhatnának olyasmit a tervben, amivel saját mellük dagaszthatnák.