Olyan összeget kér az EU Nagy-Britanniától, hogy a brit miniszterelnök sürgős találkozót akart

A brit kormányfő azért kezdeményezte a találkozót, hogy kifogásolja Brüsszel azon követelését, miszerint Londonnak akár 6,5 milliárd eurót kellene fizetnie egy fegyverbeszerzési hitelprogram részvételéért, valamint további hozzájárulásokat az EU költségvetéséhez.
Az Európai Bizottság szóvivője megerősítette, hogy Starmer valóban kért időpontot von der Leyentől a brazíliai Belémben rendezett klímakonferencián, de a találkozó ütemezési okokból nem jött létre.
Von der Leyen döntése, hogy nem szakít időt a brit miniszterelnökkel, jól mutatja, mennyire érzékeny kérdés Brüsszelben a volt tagállammal való kapcsolat kezelése. Bár az EU-brit kapcsolatok enyhültek Starmer munkáspárti kormánya alatt, számos uniós tagállam nem szeretné, ha az Egyesült Királyság költségmentesen nyerne vissza bármilyen tagsági előnyt.
Az EU ugyanakkor szeretné bevonni Nagy-Britanniát az Oroszország elrettentését célzó fegyverkezési programjába, a SAFE kezdeményezésbe, amely segítené az európai országokat új fegyverek közös beszerzésében.
Amikor európai védelemről beszélünk, az Egyesült Királyság ennek része
– nyilatkozta egy magas rangú uniós diplomata.
A SAFE projektekre november 30-ig lehet pályázatokat benyújtani, és elképzelhető, hogy addig még sor kerül egy von der Leyen és Starmer közötti egyeztetésre a megoldás érdekében.
A pénzügyi vita hat hónappal az EU-brit kapcsolatok újraindítását bejelentő májusi csúcstalálkozó után zajlik, ami jól mutatja, mennyire nehéz a baráti szavakat kötelező érvényű megállapodásokká alakítani.
A legérzékenyebb kérdéseket a két fél félretette, miközben igyekeztek befejezni a csúcstalálkozó „Közös Megértés” dokumentumát, amely továbbra is az elkövetkező tárgyalások alapját képezi.
Különösen sok tagállam, Franciaország vezetésével, arra ösztönözte az Európai Bizottságot, hogy szigorúbb követeléseket támasszon az Egyesült Királysággal szemben olyan területeken, mint az ifjúsági mobilitás és az Erasmus+ diákcsere program.
Az EU és az Egyesült Királyság között további vitás kérdések is vannak, többek között egy állategészségügyi megállapodás, amely csökkentené az élelmiszerek, növények és állatok ellenőrzését, valamint az egységes energiapiachoz való újracsatlakozás feltételei, amely mérsékelheti az áramárakat.
Címlapkép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a COP30 vezetői csúcstalálkozón a Parque da Cidade-ban, a COP30 csúcstalálkozó fő helyszínén, Belemben, Para államban, Brazíliában, 2025. november 6-án, csütörtökön. A fotó forrása: Dado Galdeiri/Bloomberg via Getty Images
