Történelmi döntés: 140 milliárd eurónyi orosz vagyont ad Ukrajnának az EU egy zseniális trükkel

Az EU pénzügyminiszterei a befagyasztott orosz eszközökre épülő "jóvátételi hitelt" tartják a három vizsgált megoldás közül a leghatékonyabbnak Ukrajna finanszírozására – számolt be a Reuters.

Az EU pénzügyminiszterei csütörtökön abban állapodtak meg, hogy a befagyasztott orosz eszközökre épülő "jóvátételi hitel" a leghatékonyabb eszköz Ukrajna finanszírozására a vizsgált opciók közül.

Ugyanezen a napon Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlamentben három lehetőséget vázolt fel.

Az első a közös hitelfelvétel az EU hosszú távú költségvetése terhére a 2026–2027-es igények fedezésére.

A második, hogy a tagállamok önállóan vesznek fel hitelt, amelyet támogatásként továbbítanak Ukrajnának.

A harmadik a Bizottság javaslata: egy, a befagyasztott orosz központi banki eszközökre támaszkodó konstrukció, amely a gyakorlatban támogatássá válik.

A Bizottság javaslata a legjobb és legrealistább opció, és a legmagasabb prioritással kell kezelnünk

– mondta Stephanie Lose dán gazdasági miniszter, az ülés elnöke.

A tagállamok körében széles a támogatás a befagyasztott orosz eszközök bevonására, mert ez nem növeli a nemzeti adósságot, miközben két év alatt akár 140 milliárd eurót biztosíthatna Ukrajnának, lefedve Kijev becsült szükségleteit. Az Európában zárolt orosz eszközök túlnyomó része a belga székhelyű Euroclear értékpapír-letétkezelőnél van. Oroszország 2022. februári inváziója óta a legtöbb értékpapír lejárt, és készpénzzé vált.

A tervek szerint az EU az Euroclear számláin lévő orosz készpénzt az Európai Bizottság által kibocsátott, AAA minősítésű, kupon nélküli kötvényekre cserélné.

A készpénz Ukrajnához kerülne, és az ország csak akkor törlesztené a hitelt, ha orosz háborús jóvátételhez jutna – így a konstrukció ténylegesen támogatásként működne. A megoldást ezért "jóvátételi hitelnek" nevezik, mivel Oroszország jóvátétel-fizetéséhez köti a törlesztést.

Ez az egyetlen lehetőség, amely egyszerre biztosít elegendő tűzerőt, és korlátozza a nemzeti költségvetéseink terhelését

– mondta Riikka Purra finn pénzügyminiszter.

Belgium – ahol az Euroclear székhelye található – attól tart, hogy egy esetleges orosz pernyerés esetén felelőssé válhat. Brüsszel ezért azt szeretné, ha az uniós kormányok vállalnák: bírósági döntés esetén három napon belül előteremtik a Moszkvának visszafizetendő összeget. A Kreml szerint a javaslat jogellenes orosz tulajdon elvétele lenne, és kilátásba helyezett megtorlást, részletek nélkül.

Belgium emellett szilárd jogi alapot vár a Bizottságtól a kockázatok minimalizálására, és azt is kéri, hogy más, befagyasztott orosz eszközökkel rendelkező tagállamok csatlakozzanak a mechanizmushoz a felelősség megosztása érdekében. A Bizottság jelenleg Belgiummal egyeztet a feltételekről, azzal a céllal, hogy decemberben megszerezze az uniós vezetők támogatását a tervhez.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU