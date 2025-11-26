190 milliárd eurót utalhat ki Brüsszel jövőre, szavazott a Parlament a források sorsáról

Megosztó eredménnyel fogadta el az Európai Parlament a jövő évre szóló uniós költségvetést, amely 192,8 milliárd eurós kötelezettségvállalást és 190,1 milliárd eurós kifizetést tartalmaz. A képviselők több mint 372,7 millió euró, tehát több mint 140 ezermilliárd forintnyi többletforrást szereztek az EU kiemelt prioritásaira.

Az unió többéves pénzügyi keretének (MFF) 2026-ra vonatkozó költségvetést 419 igen, 185 nem és 53 tartózkodással fogadta el szerdán az Európai Parlament, amely ezzel hivatalosan is jogerőre emelkedett az EU következő évre szóló forráselosztása.

A tervezetet a radikális jobboldali pártok, így például a Patrióták (PfE) – köztük a magyar kormánypártok képviselői – nem támogatták, míg a Szocialisták és Demokraták (S&D) megszavazták, míg a Néppárt megosztott volt: a legtöbb tagjuk igennel szavazott, de pont a magyar Tisza Párt nem vett részt a voksoláson.

Az EP már november 15-én megkötötte a megállapodást a tagállamokat tömörítő Tanáccsal, így a közel 400 millió eurónyi többletforrás már elkönyvelhető volt, azonban a hivatalos szavazásra csak most kerülhetett sor. A közlemény szerint a képviselők elsősorban olyan programok és szakpolitikák finanszírozását növelték, amelyek javítják az emberek életét, erősítik a versenyképességet és kezelik a védelmi kihívásokat.

A versenyképesség növelése és a határokon átnyúló infrastruktúra fejlesztése érdekében

a Horizon Europe program 20 millió, a közlekedési és energiahálózatok 23,5 millió eurós többlettámogatást kapnak.

A Polgári Védelmi Mechanizmus és a RescEU további 10 millió euróval gazdagodik a katasztrófavédelem javítására, míg a katonai mobilitás szintén 10 millió eurós többletforrásban részesül. A határigazgatás megerősítésére további 10 millió eurót különítettek el.

A LIFE környezetvédelmi és klímavédelmi program 10 millió eurós, az EU4Health és az Erasmus+ programok pedig egyenként 3 millió eurós többlettámogatást kapnak. A Parlament 35 millió euróval növelte a déli szomszédság, 25 millióval a keleti szomszédság támogatását, valamint 35 millió euróval emelte a humanitárius segélyeket a növekvő geopolitikai instabilitás és a klímaváltozás okozta vészhelyzetek kezelésére.

Az európai mezőgazdasági termékek népszerűsítésére szolgáló intézkedésekre 105 millió eurós többletforrást biztosítottak az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap keretében, különös tekintettel a fiatal gazdálkodókra.

A NextGenerationEU helyreállítási csomag (RRF) hitelfelvételi költségei 2026-ban váratlanul 4,2 milliárd euróval emelkednek, ami kétszerese a Bizottság által eredetileg előrejelzett összegnek. A képviselők biztosították, hogy ez a többletköltség ne vezessen olyan kulcsfontosságú programok, mint az Erasmus+ vagy az EU4Health forrásainak csökkentéséhez.

Ez és a költségvetés emelése azért volt lehetséges, mert az előző évben a nem lehívott források mellett némi többletbevétel is jelentkezett az EU saját forrásaiból, amely elegendőnek bizonyult a különbözetek kipótlására.

Címlapkép forrása: EU