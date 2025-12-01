Az orosz leválásnál is drágább manőverre készül az EU, nem lesz olcsó a versenyben maradni

Bár Kína végül az amerikaiakkal folytatott tárgyalások után egy évre elnapolta októberi intézkedését, miszerint újabb szigorú korlátozásokat vezethet be a ritkaföldfémek nyugati exportjára, a fenyegetés komoly pánikot keltett az európai autóipari, tisztaenergia- és félvezető-szektorokban is - írja a Reuters.
Stéphane Séjourné, az EU ipari biztosa szerint
Európa azonban nem csupán áldozata az USA és Kína közötti kereskedelmi feszültségeknek, hanem egy "közvetlenül célpont".
Az Ursula von der Leyen vezette Bizottság a tervek szerint szerdán mutatja be gazdasági biztonságra vonatkozó doktrináját, amely az orosz energiahordozókról való leválást elősegítő RePowerEU mintájára tartalmazni fog egy ReSourceEU programot, ami ez esetben a Kínából beszerezhető kritikus nyersanyagokra keres alternatívát.
A Pekingtől való függőség csökkentése azonban nehezebb lesz, mint az orosz földgázról való leválás. Ezek az anyagok nem helyettesíthetők olyan könnyen, mint a gáz, és Kína messze a legolcsóbb beszerzési forrás, amely domináns szerepet tölt be mind a kitermelésben, mind a feldolgozási kapacitások terén.
Az EU azonnali megoldásként 3 milliárd eurót különítene el a költségvetéséből, hogy a tervezett 60 stratégiai projekt közül a 25 legsürgősebbet még előbbre hozzák.
Bár a lista még nem véglegesített, a projektek a ritkaföldfémekre, galliumra, germániumra és lítiumra fókuszálnának.
A hosszú távú finanszírozás azonban továbbra is kihívást jelent. A vállalatok fixált árminimumokat vagy egyéb garanciákat keresnek befektetéseik megtérüléséhez. Bár Ursula von der Leyen Bizottsága vizsgálja ezekeket a lehetőségeket, a finanszírozásban nagy szerepet szán az Európai Beruházási Banknak és a Global Gateway programnak, amely gyakorlatilag az EU válasza Kína "Egy út, egy övezet" címen futó terjeszkedési kísérletére.
Ennek legutóbbi állomása Dél-Afrika volt, ahonnan az uniós befektetésekkel komoly kobalt-, mangán- és rézlelőhelyeket lehetne megszerezni. De nyersanyag-kitermelés téma a dél-amerikai Mercosur-országokkal célegyenesbe érő partnerségnél, és az újra készülőben levő ausztrál megállapodásnál is.
Azonban egyes iparági vezetők arra figyelmeztetnek, hogy az EU lemaradhat az USA és más nyugati szövetségesek mögött. Ausztrália, Japán és Kanada mind milliárdokat fordítanak az ellátási diverzifikációra, és bár ezekkel az országokkal meglehetősen jó kapcsolatot ápol az EU, az unió lemaradása ahhoz vezethet, hogy már csak magasabb áron sikerül hozzáférni a stratégiailag is elengedhetetlen nyersanyagok egy részéhez.
Bár Norvégia nem hivatalos tagállam, a kontinensen náluk található a legnagyobb készlet a szükséges ritkaföldfémekből, és
bár a legtöbben nagyon is az EU-t preferálják mint partnert, az USA is érdeklődik a tartalékaik iránt, és ők például már elfogadtak egy minimumárazást a felvásárlásra.
Az ilyen típusú garanciákon kívül az újrahasznosítás is fontos pillére lehet a stratégiának, ezzel némileg ellensúlyozva az európai bányák hiányát és az új termelés beindításának hosszú fejlesztési idejét.
Séjourné emellett egy olyan mechanizmuson is dolgozik, amely közösen szerezné be a nyersanyagokat Kínából, és osztaná szét egész Európában, hogy ne kelljen minden egyes rendelésre exportengedélyt kérni.
A lapnak nyilatkozó források szerint az iparági szereplők egyre inkább azt szeretnék, hogy a Bizottság "projektmenedzserként" működjön, és elmozdítsa azokat a korlátokat, amelyek az engedélyeztetések vagy nagyobb szerződéskötések útjában állnának.
Címlapkép forrása: EU
