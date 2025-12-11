Durván megsorozta a magyar kormányt Brüsszel – uniós eljárások garmadáját indítják meg

Szerdán egy újabb mélypontjára érkezhetett Magyarország és az uniós végrehajtó szerv közötti kapcsolat, miután a Bizottság öt különböző kötelezettségszegési ügyben szólította fel lépésekre a magyar kormányt.
Gyakorlatilag az összes ügy a versenyhelyzet torzítására hivatkozik, hiszen a fő kritika az, hogy az állam valamilyen módon kivételezett piaci szereplők egy részével. Az öt kötelezettség szalagcím szerint:
-
A tömegtájékoztatás szabadságáról szóló európai rendeletnek és az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelvnek való megfelelésre;
-
az egységes piaccal ellentétes, élelmiszerek és háztartási cikkek értékesítésére vonatkozó árréskorlátozásoktól való tartózkodásra;
-
az EU-n belüli beruházó és állam közötti választottbírósági eljárásra vonatkozó szabályok betartására;
-
a hitelesített fordítás ágazatában a szolgáltatásnyújtási szabadság és a közbeszerzésre vonatkozó uniós szabályoknak való megfelelésre; valamint
-
hét másik országgal együtt a megújuló energia előmozdítására vonatkozó szabályok megerősítésére szólítja fel Magyarországot.
Ezek közül a második és harmadik ponttal, tehát az árrésstopot és a MOL-t érintő kötelezettségszegésekkel külön cikkben foglalkoztunk, de a másik három sem elhanyagolandó.
Médiaszabadság
Az első pont a tömegtájékoztatást és a szólásszabadságot érinti, az augusztus végén hatályba lépett Media Freedom Act alapján. Itt a Bizottság indoklása szerint Magyarország nem tartja be az újságírók és médiaorgánumok munkáját érő beavatkozásokkal kapcsolatosan előírt rendelkezéseket, és ezáltal korlátozza a szóban forgó szereplők gazdasági tevékenységét, valamit szerkesztői szabadságát.
Ezenfelül úgy ítélik meg, hogy a magyar jog nem biztosítja az újságírói források és a bizalmas kommunikáció megfelelő védelmét, sem pedig az erre vonatkozó jogok megsértése esetén szükséges hatékony bírói jogvédelmet.
Magyarország a közszolgálati médiával, a média tulajdonviszonyainak átláthatóságával, a médiapiaci összefonódások értékelésével és az állami hirdetések elosztásával kapcsolatos követelményeket sem tartja be az EB szerint, és nem tesz eleget a nemzeti médiaszabályozó hatóságokkal kapcsolatos követelményeknek sem.
Fordítási exkluzivitás
A negyedik pont az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodát érinti, ahol az indoklás szerint a magyar törvények kizárólagos jogot biztosítanak az állami ellenőrzés alatt álló OFFI Zrt. számára, hogy hivatalos használatra hiteles fordítási szolgáltatásokat nyújtson. Ez az ő meglátásukban indokolatlanul korlátozza mind a letelepedés, mind a szolgáltatásnyújtás szabadságát, és sérti az EUMSZ 49. és 56. cikkét, valamint a szolgáltatási irányelvet.
Az EB szintén nem tartja indokoltnak a hiteles fordításra vonatkozó közszolgáltatási szerződéseknek az uniós közbeszerzési szabályok alóli mentesítését, és azt is nehezményezi, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket nem jelentették be előzetesen az EU felé.
Megújuló szabályozás
Az ötödik pont Magyarországon kívül Lengyelországot, Görögországot, Franciaországot, Olaszországot, Ciprust, Máltát és Portugáliát is érinti, amiért még nem ültették át saját törvényeikbe a megújuló energia előmozdítását célzó uniós szabályokat.
Az irányelv elfogadására 2023-ban került sor. A tagállamoknak 2025. május 21-ig kellett értesítést küldeniük az irányelv nemzeti jogba való átültetéséről, kivéve az engedélyezéssel kapcsolatos egyes rendelkezéseket, amelyek esetében ez a határidő 2024. július 1-je volt.
Az új szabályok célja, hogy felgyorsítsák a megújuló energia szélesebb körű alkalmazását a gazdaság valamennyi ágazatában, a villamos energia mellett különösen ott, ahol nehezebb e tekintetben előrelépést elérni, mint például a fűtés és hűtés, az épületek, a közlekedés és az ipar területén.
Itt egyébként az EB eredetileg a 27 tagállamból 26-nak küldött felszólítást, amelynek a legtöbb állam kellő körültekintéssel eleget is tett. A szabályokat elviekben Magyarország is átültette, a kötelezettségszegési eljárást azonban így is kiterjesztették, arra hivatkozva, hogy a kormány nem nyújtott kellően egyértelmű és pontos tájékoztatást arról, hogy intézkedéseik hogyan teljesítik az irányelv rendelkezéseit.
A Bizottság szerint a jogszabály végrehajtása alapvető fontosságú a saját termelésű tiszta energia bevezetésének felgyorsításához, az energiaágazat üvegházhatású gázkibocsátásának – amely jelenleg az Unió teljes üvegházhatású gázkibocsátásának több mint 75%-át teszi ki – további csökkentéséhez, valamint az energiabiztonság megerősítéséhez.
Ez a gyakorlatban hozzájárulhatna az energiaárak csökkentéséhez és így az uniós gazdaság versenyképességének javításához is.
A Bizottság mind az öt esetben két hónapon belül vár választ Magyarország kormányától.
Címlapkép forrása: EU
