Brüsszel átírja a szabályokat: határozatlan időre zárolják a gigantikus orosz vagyont
Uniós források

Brüsszel átírja a szabályokat: határozatlan időre zárolják a gigantikus orosz vagyont

Portfolio
Az Európai Unió határozatlan időre befagyasztotta az Európában tartott orosz jegybanki eszközöket, ezzel elhárítva egy fontos akadályt az elől, hogy a pénzt Ukrajna védelmének finanszírozására használják fel - írja a Reuters.

Az uniós tagállamok

az eddig félévente megújított eszközbefagyasztást korlátlan időtartamúvá alakították át.

Ez 210 milliárd euró értékű orosz állami vagyont érint. Az EU-testület által kiadott sajtóközlemény szerint a döntést sürgősségi eljárás keretében hozták meg annak érdekében, hogy korlátozzák az unió gazdaságát érő károkat. A Reuters rámutat, hogy ezzel a lépéssel kiküszöbölhető az a kockázat, hogy Magyarország vagy Szlovákia megakadályozza a befagyasztás meghosszabbítását.

Eddig mind a 27 tagállam egyhangú jóváhagyására volt szükség félévente ahhoz, hogy az uniós szankciók keretében befagyasztva maradjanak az orosz pénzeszközök, amelyeket Oroszország Ukrajna elleni, 2022-ben indított teljes körű inváziója miatt vezettek be. Magyarország többször kilátásba helyezte, hogy nem támogatja a szankciók rendszeres meghosszabbítását. A mostani döntés érdekében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 122. cikkére hivatkoznak a megállapodásban. Ez a rendelkezés lehetővé teszi, hogy súlyos gazdasági nehézségek esetén egyhangúság helyett minősített többséggel fogadjanak el intézkedéseket. A most, írásos eljárásban elfogadott határozatot minősített többséggel hozták meg Magyarország és Szlovákia ellenében.

A befagyasztott orosz pénzből származó forrásokból

akár 165 milliárd eurós hitelt lehet biztosítva Ukrajnának a 2026-os és 2027-es katonai és polgári költségvetési szükségletek fedezésére.

A hitelt Ukrajna csak akkor fizetné vissza, ha Oroszország háborús kártérítést fizetne Kijevnek, így a konstrukció gyakorlatilag előrehozott jóvátételként működne.

Az uniós vezetők várhatóan december 18-án véglegesítik a részleteket, írja a Reuters.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

