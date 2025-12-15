Eldőlt: nem hagyja annyiban Moszkva, pert indított az Európában zárolt orosz vagyon miatt

A keresetlevél beérkezett a Moszkvai Választottbírósághoz - olvasható a testület sajtószolgálatának az orosz állami TASZSZ hírügynökséghez eljuttatott közleményében.
Az orosz bankfelügyelet pénteken jelentette be, hogy pert indít az Euroclear ellen
a károkozásért járó kártérítés megszerzése érdekében,
amiért az orosz fél beleegyezése nélkül kezelte az orosz eszközöket.
A szabályozó szerint az Euroclear döntései "kárt okoztak a Bank Rossziinak, mivel nem tudta kezelni a náluk letétbe helyezett készpénzt és értékpapírokat".
Az orosz hatóságok szerint az Európai Bizottság döntései az Ukrajnának nyújtandó hitelről szóló javaslatról jogellenesek, mivel mások eszközeit használják fel engedély nélkül.
IMPORTANT: 1. What rational investor will hold its investments in Euroclear, in euro or in the EU, if they understand that their property rights are not respected and their assets can be taken away under any pretext, including not abiding by the green or multiculturalist agenda? https://t.co/PfmgfeHqpg https://t.co/PfmgfeHqpg— Kirill Dmitriev (@kadmitriev) December 15, 2025
A pánikba esett EU-bürokraták továbbra is hibákat követnek el. Tudják, hogy az orosz tartalékok felhasználása az Oroszországi Föderáció Központi Bankjának beleegyezése nélkül törvénytelen, aláássa az Egyesült Államok által létrehozott tartalékrendszert, és növeli a költségeket mindenki számára. Oroszország megnyeri a pert, és visszakapja ezeket [az orosz eszközöket]
- írta az X közösségi médiában Kirill Dmitrijev, az orosz elnök befektetésügyi és gazdasági együttműködési különmegbízottja, az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Amerika ősi riválisánál kopogtat zsoldos katonákért Moszkva – Kiderült, mit kap, aki harcba száll a Kreml oldalán
Szórólapon hirdetik a jutalmat.
Panelből új lakásba egyszerűen? – Érdekes helyzetet hoz az Otthon Start
Valkó Dávid, az OTP Jelzálogbank elemzőjének szakértői cikke.
Nagyot ment a Kieselbach aukció, Vaszaryért 160 milliót adtak
Két kilencszámjegyű leütés született.
Új fintech debütált a Nasdaqon
2,63 milliárd dollárt ér a cég.
Nagy változás a briteknél: gazdát cserél több százezer ember nyugdíjmegtakarítása
4 milliárd font összegben.
Új időszámítás kezdődik Csehországban
Hivatalba lépett Andrej Babiš új kormánya.
Bradford: az EU feladhatja azt, ami eddig a legerősebbé tette
A Columbia Egyetem professzora úgy látja, Brüsszel egyszerre hátrál és bizonytalanodik el.
Új világ jön a hitelfedezeti biztosításoknál: ezeket a változtatásokat várja el az MNB
Változtatott ajánlásán a felügyelet.
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé? - 2. rész: Implementáció és bizonyítékgyűjtés
A sikeres ISO 27001-projekt második harmada az implementációról szól: a kulcskontrollok működésbe állításáról, a bizonyítékok (evidence-ek) tudatos felépítéséről és az információbizt
Kína leuralja az ipart és a nyersanyagpiacot - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Maróti Ádám portfóliókezelő beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-oldalán mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Kína leuralja az i
Top 10 osztalék részvény - 2025. december
December ötödikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
A magyar élelmiszeripar titkos sikerreceptje - Avagy hogyan képesek folytonos viharban fejlődni a vállalatok?
A magyar élelmiszeripar a változékony körülmények, az erős vevői nyomás és az ágaztara jellemző alacsony profitráta ellenére képes tartani a lépést a gazdaság egészével. Mi a titok? Hog
"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."
Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos
Az is védekezhet az infláció ellen, aki nem szeretné lekötni a pénzét
Az MNB előzetes adatai alapján a magyarok mintegy 12 626,5 milliárd forintot tartanak lekötés nélkül a bankszámlájukon. A legnagyobb baj ezzel az, hogy ez az összeg jellemzően nem kamatozik, í
Hidegháború indul a sportban?
Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po
A nanoműtrágyák környezetbarát alternatívát jelenthetnek a mezőgazdaságban
Egy új tanulmány szerint a nanoműtrágyák segíthetnek a gazdáknak csökkenteni a környezeti károkat anélkül, hogy a termések növekedését negatív módon befolyáso
Ha ezt meglépi Trump, azzal alapjaiban írhatja át Magyarország jövőjét is
A Checklistben a Trump-doktrína lehetséges hatásait vizsgáljuk.
Erre a Fed döntésre várt a piac: indulhat a rali?
A Fed növekedéssel és lassuló inflációval számol jövőre.
Kétféle dolgozó hiánycikk a magyar mezőgazdaságban: aki dolgozni tud és akar
Az állat- és növénybetegségek okozta nyomás mellett óriási kihívás Magyarországon a dolgozni tudó és akaró munkaerő hiánya is.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!