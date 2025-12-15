  • Megjelenítés
Eldőlt: nem hagyja annyiban Moszkva, pert indított az Európában zárolt orosz vagyon miatt
Eldőlt: nem hagyja annyiban Moszkva, pert indított az Európában zárolt orosz vagyon miatt

Az orosz központi bank több mint 18 ezer milliárd rubel (csaknem 196 milliárd euró, 230 milliárd dollár) összegű keresetet nyújtott be az Euroclear letétkezelő ellen - közölte hétfőn a Moszkvai Választottbíróság sajtószolgálata.

A keresetlevél beérkezett a Moszkvai Választottbírósághoz - olvasható a testület sajtószolgálatának az orosz állami TASZSZ hírügynökséghez eljuttatott közleményében.

Az orosz bankfelügyelet pénteken jelentette be, hogy pert indít az Euroclear ellen

a károkozásért járó kártérítés megszerzése érdekében,

amiért az orosz fél beleegyezése nélkül kezelte az orosz eszközöket.

A szabályozó szerint az Euroclear döntései "kárt okoztak a Bank Rossziinak, mivel nem tudta kezelni a náluk letétbe helyezett készpénzt és értékpapírokat".

Az orosz hatóságok szerint az Európai Bizottság döntései az Ukrajnának nyújtandó hitelről szóló javaslatról jogellenesek, mivel mások eszközeit használják fel engedély nélkül.

A pánikba esett EU-bürokraták továbbra is hibákat követnek el. Tudják, hogy az orosz tartalékok felhasználása az Oroszországi Föderáció Központi Bankjának beleegyezése nélkül törvénytelen, aláássa az Egyesült Államok által létrehozott tartalékrendszert, és növeli a költségeket mindenki számára. Oroszország megnyeri a pert, és visszakapja ezeket [az orosz eszközöket]

- írta az X közösségi médiában Kirill Dmitrijev, az orosz elnök befektetésügyi és gazdasági együttműködési különmegbízottja, az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója.

