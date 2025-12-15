Lecsapott Brüsszel Oroszország szürke hűbéreseire

A listán több azeri olajkereskedő is szerepel, köztük Etibar Ejub, Valerij Kildijarov, Talat Szafarov és Anar Madatli.
A Bloomberg 2023-as oknyomozó cikke már részletesen bemutatta, miként vált a Karacsiban született, majd Angliában és Kanadában nevelkedett Lakhani az orosz olajüzlet egyik központi szereplőjévé.
Igor Szecsinnel, a Rosznyefty vezetőjével együttműködve egy olyan cégháló kiépítésében vett részt, amely a szankciók bevezetése után is biztosította az orosz olaj eljuttatását a világpiacra.
Lakhani ügyvédei akkoriban tagadták, hogy ügyfelük vagy bármely érdekeltségi körébe tartozó vállalat orosz olajjal kereskedne.
A Bloomberg októberi beszámolója szerint a Lakhani és azeri versenytársai között kialakult konfliktus dollármilliárdokba került a Rosznyeftynek és az orosz államnak.
A Rosznyefty nyersolajának túlnyomó részét értékesítő két fél kölcsönösen igyekezett leleplezni a másik orosz kapcsolatait, hogy ezzel nyugati szankciókat provokáljanak ki egymás ellen.
A Rosznyefty szóvivője akkor úgy nyilatkozott, hogy minden partnerük szilárd hírnévvel és erős piaci pozícióval rendelkezik. Hozzátette, nem zárható ki, hogy egyes szereplők saját érdekeik előmozdítása érdekében hamis információkat terjesztenek.
Az azeri állampolgárságú Ejubot az Egyesült Királyság már májusban szankcionálta, az Egyesült Államok azonban egyelőre nem tette ezt meg. Lakhanit sem az amerikai, sem a brit hatóságok nem vették fel a szankciós listájukra.
Címlapkép forrása: EU
