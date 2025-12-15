Rövidesen eldőlhet Európa jövője – két, évtizedeket meghatározó döntés készül Brüsszelben

Két sorsdöntő szavazás is vár az Európai Unió vezetőire, akik a héten Brüsszelben találkoznak, hogy eldöntsék, hogyan érdemes folytatni Ukrajna finanszírozását, valamint hogy rábólintsanak a negyed évszázada készülő Mercosur-megállapodásra, amely hatalmas kereskedelmi szintlépés lehet a kontinens számára. Mindkét döntés komoly politikai kockázatokkal jár a tagállamok belpolitikai szintjén, de a nemzetközi porondon éppen ezek tehetnék újra megkerülhetetlen játékossá az EU-t, amelynek az utóbbi időben sokszor csak a sodródás és az egyensúlyozás politikája maradt.

Ezen a héten csütörtökön és pénteken lesz az év utolsó uniós csúcstalálkozója, ahol a tagállami vezetők Ursula von der Leyen bizottsági elnök jelenlétében vitatják meg a legfontosabb uniós kérdéseket. A héten kettő ilyen is kritikus pontra érkezik:

az Ukrajna megsegítésére szolgáló, orosz vagyonelemekkel fedezett „jóvátételi hitel” kérdése, valamint

az amerikai vámpolitika miatt fontossá váló Mercosur-egyezmény, amely tartósan az Európai Unióhoz kötheti Dél-Amerika legjelentősebb államait.

Mindkét témát körbejártuk már több szempontból, de annak ellenére, hogy az Európai Bizottság magabiztossággal harangozta be őket, még most sem tiszta, hogy sikerül-e hozzájuk meggyőzni a szükséges szereplőket, vagy ismét csak a halogatásig jutnak a Tanácsban, és az időhúzással még távolabb kerülnek a szükséges politikai akarat megteremtésétől.

Gondterhes életmentés

Az ukrán költségvetés stabilizálására és a védekezés folytatására szánt, maximum 210 milliárd eurós jóvátételi hitel elsősorban

Belgiumtól függ, ugyanis az Európa határain belül zárolt orosz vagyoneszközökből mintegy 185 milliárd euró itt található.

Rengeteg ok felsorolható amellett, hogy miért kockázatos ezt az összeget fedezetként használni, és Bart De Wever belga miniszterelnök különösen aggódik amiatt, hogy Oroszország rajtuk akarná behajtani a lefoglalt vagyont, ezért garanciákat akart a többi tagállamtól, hogy nem hagyják magára az országot, ha az oroszoknak valamikor sikerülne visszaperelniük az összeget.

Természetesen ezzel folyamatosan fenyeget Oroszország, és hétfőn egy 200 milliárd euróra szóló hivatalos keresetet is befogadtak a Belgiumban működő Euroclear pénzintézettel szemben, ahol az összeg legjelentősebb részét tartják.

Persze mindez az orosz bíróságokon folyik egyelőre, így inkább csak szalagcímértékű a fenyegetés, de ezen felül is készülnek válaszcsapásokkal, például a háborút indító országban található uniós tulajdonban levő vagyonelemek államosításával.

Az EB álláspontja szerint azonban az ilyen keresetekre nem lenne jogalap, és mivel amúgy sem közvetlenül használnák fel az orosz vagyont – hanem csak fedezetként – a konstrukció kvázi azzal egyenértékű, ahogyan az összeg jelenleg is be van fektetve, és amelynek kamataiból eddig is Ukrajnát támogatják.

Emellett szól az is, hogy ezzel a megoldással egyáltalán nem biztos, hogy bármilyen anyagi teher kerülne Európára, ellentétben az alternatívaként kínált közös hitelfelvételekkel, amelyek ugyan

nem azonnal okoznának gondot, de a visszafizetésük előbb-utóbb garantáltan komoly tételként jelentkezne az unió közös költségvetésében.

Ha a csúcstalálkozón nem sikerül döntést hozni a támogatás formájáról, akkor Ukrajna forrásai tavaszra elfogyhatnak, és szinte borítékolható lesz egy rendkívül előnytelen „békemegállapodás”, ami a legtöbb uniós vezető szemében arra sarkallná Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy nagyobb intenzitásúra kapcsolja az Európa ellen folytatott hibrid háborút.

A 2026–2027-re becsült pénzügyi hiány, feltételezve, hogy a háború 2026-ban véget ér (milliárd euró) Év Makro-finanszírozási szükségletek Katonai szükségletek Teljes szükséglet 2026 20,1 51,6 71,7 2027 32,2 31,8 64 2026-2027 52,3 83,4 135,7 Forrás: EU

Elsőként Magyarország jelentette ki egyértelműen, hogy nem fogja támogatni a jóvátételi tervet, majd az elmúlt héten Szlovákia is kifejezte aggályait, ami magával rántotta Csehországot is. Eközben Olaszország, Bulgária és Málta Belgium mellé állt, hogy alternatív megoldást követeljen a Bizottságtól.

Kívülről úgy tűnik, egyre több európai vezető fogad arra, hogy rövidesen érdemi előrelépés jöhet legalább egy tűzszünet irányába, és a konfliktus befagyasztásához könnyen elképzelhető, hogy fel kell majd „olvasztani” a lefoglalt orosz vagyonelemeket is.

Finisben elbotlás

A jóvátételi hitelnél egy fokkal kevésbé kritikus kérdés a Mercosur-megállapodás, ahol a történelmileg legnagyobb kritikusnak számító Franciaország némi hajlandóság mutatása után most azt próbálja elérni, hogy

újból halasszák el a kereskedelmi egyezmény véglegesítését.

Itt több tagállam – köztük Magyarország, Lengyelország, Belgium és Ausztria – amiatt aggódik, hogy a dél-amerikai Mercosur-országokból (Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay) származó hústermékek jelentős áresést okozhatnának az európai árakban is.

Ugyan az unió igen erős védőintézkedéseket harangozott be ennek teljes kiküszöbölésére, a gazdák évtizedek óta tartó politikai hergelése miatt mára túlságosan érzékeny kérdéssé vált a Mercosur-megállapodás, pedig

nem lehet eléggé hangsúlyozni, mekkora fegyvertényt jelentene az EU-nak, ha gyakorlatilag elsőként nyerne szabad utat az eddig igencsak zárt dél-amerikai piacokra.

Bár eddig úgy tűnt, Hollandia végül átállt a támogatók közé, most itt is Olaszország lehet a mérleg nyelve, amely a Politico információi szerint az unió 2028–2034-re érvényes többéves pénzügyi kereténél (MFF) szeretne számára ideális körülményeket kialakítani.

A dán elnökség egyelőre azt ígéri, hogy nem marad el a Mercosur-szavazás. Ha pedig sikerül megállapodásra jutni, akkor már másnap, december 20-án lehetőséget ad arra, hogy von der Leyen aláírja a dél-amerikai országokkal kötött partnerség kereskedelmi részét.

Ez lenne az első óriási lépése az uniónak a vámháború óta kialakuló káosz újrakeretezésére, ahol az EU képes magához láncolni az USA-tól és Kínától is tartó szereplőket, úgy mint India, Indonézia, az Afrikai Unió vagy éppen Ausztrália, amelyekre mind kidolgozott tervek vannak.

A megfelelő körülmények kialakítása ellenére egyelőre mindkét esetben megvan az esély arra, hogy idén nem születik döntés, és a tagállamok többsége ismét csak a kiváráshoz meri adni a nevét.

A jóvátételi hitelnek valóban vannak komoly kockázatai, de az elmúlt héten született döntés az orosz vagyon határozatlan időre szóló lekötéséről már önmagában is geopolitikai fegyvertény, hiszen Európában található az összes immobilizált elem több mint kétharmada.

Mercosur-ügyben viszont kevés racionális érv szól a halogatás mellett, és ez a védelemnél jóval komfortosabb téma Európának, hiszen az unió kereskedelmi jelentőségét még a vámháború sem tudta igazán megroppantani. A kettő közül legalább ezen a síkon érdemes lenne erőt mutatniuk a Brüsszelben összegyűlő tagállami vezetőknek, ha azt akarják, hogy az EU végre cselekvő szerepbe kerüljön, és láthatóan leléphessen a sodródás pályájáról.

