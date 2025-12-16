Az EU bezárja a kiskaput - újabb termékekre terjesztenek ki vámokat

Az Európai Unió kiterjesztené a januárban életbe lépő szén-dioxid-alapú határvámot (CBAM) az importált autóalkatrészekre, hűtőszekrényekre és mosógépekre is, hogy bezárjon egy, a külföldi gyártók számára nyitva álló kiskaput – derül ki egy, a Reuters birtokába jutott Bizottsági tervezetből.

2026-ban élesben indul az EU új klímapolitikai eszköze, a szén-dioxid-kiegyenlítő mechanizmus (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM). Ennek lényege, hogy bizonyos, EU-n kívülről behozott termékeknél

a behozatal során meg kell fizetni a termelésükhöz kapcsolódó szén-dioxid-kibocsátás utáni „karbonvámot”.



A CBAM célja a „szénszivárgás” megakadályozása, vagyis hogy az európai ipar versenyképességét megóvják azoktól az olcsóbb importtermékektől, amelyek gyengébb környezetvédelmi előírások mellett készülnek

A bizottság a most előkerült javaslattal egy konkrét kiskaput is be akar zárni: a külföldi acél- és alumíniumgyártók ugyanis a nyersfémek helyett acélt vagy alumíniumot tartalmazó késztermékeket küldhetnének az EU-ba, amelyekre jelenleg nem vonatkozik a határvám. A dokumentum szerint a bizottság a későbbiekben további kiterjesztést is fontolgat a cement-, a műtrágya- és a hidrogéniparban előállított termékekre.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio