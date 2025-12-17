A magyar energiaellátás új szakaszba lép: Orbán Viktor tulajdonszerzésről és diverzifikációról beszélt a Portfolio-nak

Élesen bírálta az Európai Unió elmúlt évekbeli döntéshozatali gyakorlatát, különösen az egyhangúság megkerülését, a lefoglalt orosz vagyon ügyét, valamint a Moszkva által exportált energiahordozókról való leválás stratégiáját Orbán Viktor az EU–Nyugat-Balkán-csúcstalálkozó előtt tartott rövid sajtótájékoztatóján.
A miniszterelnök több kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, hogy szerinte az uniós intézmények veszélyes jogi és politikai precedenst teremtenek, amely hosszabb távon az egész integráció működését alááshatja.
Az orosz energiahordozókról való leválás kérdésében Orbán Viktor a Portfolio kérdésére arról beszélt, hogy
az orosz energiáról való leválás egyértelműen kudarc.
Bár elismerte, hogy helyes cél a diverzifikáció, hangsúlyozta: „közben a legfontosabb ellátási forrásból leválni magad, az egy butaság”. Szerinte ez a politika nyilvánvalóan szembemegy a magyar érdekekkel, és hozzátette: „ez ellen mi harcolni fogunk mindig. Eddig elég jól csináltuk”.
A Portfolio kérdésére, hogy azzal, hogy Magyarország az elmúlt időszakban a Shellel, a francia Engie-vel, az Egyesült Államok-beli Chevronnal és Azerbajdzsánnal is új földgáz-, főleg LNG-beszerzési szerződéseket kötött, tulajdonképpen tartja magát az uniós stratégiához, amely értelmében 2028-tól lemondana az orosz ellátásról
Orbán Viktor visszautasította azt az értelmezést, hogy Magyarország elfogadná az orosz energiáról való teljes leválást.
Kijelentette: „elfogadni egy olyan döntést, hogy bármilyen energiaforrásról leváljunk” eleve téves gondolkodás, mert a cél nem a leválás, hanem a források bővítése. Az Oroszországgal szembeni energiapolitikát „ésszerűtlen magatartásnak” nevezte, amely során Európa „levágja magát az egyik legbőségesebb és legolcsóbb forrásról”. Szavai szerint ez „teljesen indokolatlan, értelmetlen, gazdaságilag irracionális”.
A miniszterelnök ugyanakkor jelezte:
Magyarország a következő időszakban is vásárol energiát más forrásokból, sőt, új szakaszba lépett az ország energiapolitikája.
Ma már nemcsak beszerzési oldalról történik a diverzifikáció, hanem tulajdonszerzés is zajlik.
„Magyarország tulajdonában vannak olaj és gázmezők [más országokban], és ezt a politikát folytatjuk”. Ebben az állami MVM és a MOL szerepét is kiemelte.
Arra a kérdésre, hogy az új források árban versenyképesek-e az orosz szállításokkal, röviden annyit válaszolt: „az árak a kereskedőkre tartoznak”.
Más kérdésekre válaszolva az európai vezetés „bűnei” között sorolta fel a a zöld átmenet szerinte „teljesen kaotikus, fejetlen” végrehajtását, a migráció kezelését és az általa háborúsnak nevezett, EU-s Ukrajna-politikát együtt. Úgy fogalmazott: „olyan vezetési hibák történtek az elmúlt időszakban, olyan zsákutcába vezették be az Európai Uniót, az európai tagállamokat, amiről most már nem vitatkozni kell, hanem lassan rá kell mutatni valakit, hogy ki a felelős”. Azt állította, hogy szerinte az európai gazdaság állapota „leromlott, amióta Ursula von der Leyen hivatalba lépett”, előtte Európa még versenyképes régió volt és „békeprojektként” működött.
A befagyasztott orosz vagyonról szóló döntések kapcsán Orbán Viktor úgy fogalmazott: „itt történt egy történelmi hiba”. Szerinte az a gyakorlat, hogy a korábban egyhangúságot igénylő, félévente meghozandó döntést többségi hatáskörbe terelték, „megszüntették, kikerülték, aláaknázták”, súlyos jogsértés.
A miniszterelnök ezt
nyílt jogsértésnek nevezte, amely szerinte az uniós alapszerződések olyan szakaszára hivatkozik, amelynek semmi köze ehhez a helyzethez.
Úgy vélte, az ilyen döntések bíróság előtt védhetetlenek lennének, mégis az Unió „rálépett erre a nagyon veszélyes ösvényre”. Mint arról részletesen írtunk, az Európai Bizottság kezdeményezésére a tanácsban az orosz–ukrán háborút egy olyan gazdasági vészhelyzetnek minősítették, amely rontja az EU növekedését, feszíti a gazdaságot. Így az Európai Tanácsban ebben a helyzetben nem szükséges a teljes egyhangúság egyes döntésekben – így például az immobilizált orosz vagyont érintő szankciók meghosszabbításánál –, hanem elég a minősített többségi szavazás is a tagállamok között.
Orbán Viktor szerint a lépés legnagyobb kockázata nemcsak az adott ügyben rejlik, hanem abban, hogy precedenst teremt: ha egyszer meg lehetett kerülni a tagállamokat, akkor ez más területeken is megismétlődhet. Példaként említette a Mercosur-megállapodás ügyét, ahol – állítása szerint – a brüsszeli intézmények szintén a tagállami jogok megkerülésére törekednek. Ezt a folyamatot rendkívül éles szavakkal jellemezte, amikor azt mondta:
Ez egy összeesküvés, ez egy kupleráj. Nem lehet mást mondani erre.
Úgy fogalmazott, szerinte reális félelem, hogy nemcsak Magyarországgal, hanem más tagállamokkal szemben is hasonló gyakorlat érvényesülhet, ezért „ennek megálljt kell parancsolni”, és szerinte sürgető kérdés, hogy a tagállamok képesek lesznek-e „megfékezni Brüsszelt”.
A sajtótájékoztatón Orbán Viktor részletesen beszélt az orosz vagyon Ukrajna finanszírozására való felhasználásának tervéről is. Ezt „nyílt hadüzenetnek” nevezte, és úgy érvelt: ha egy harmadik fél egy háborúban álló országtól lefoglal több mint 200 milliárd eurónyi vagyont, majd azt az egyik hadviselő félnek adja át, az egyértelműen „belépés egy háborúba”. Szerinte ez „borzalmas hiba lenne”. A miniszterelnök ugyanakkor arról beszélt, hogy az aznapi háttéregyeztetéseken Magyarország álláspontja érvényesülhetett, és várakozásai szerint a befagyasztott orosz vagyon ügye lekerülhet a csütörtöki tagállami csúcstalálkozó napirendjéről.
Orbán Viktor szerint azonban ez nem jelenti a vita végét, mert ha
az Európai Unió folytatni akarja a háború támogatását, akkor felmerül a közös hitelfelvétel kérdése, amelyet Magyarország elfogadhatatlannak tart.
Állítása szerint a magyar kalkuláció világos: „a háború drága, a béke meg górcső”. Ezt egy éles, szó szerinti mondattal zárta le: „Máshol a háborún meghalnak, a békébe még nem halt bele senki.”
A miniszterelnök végül teljes stratégiai fordulatot sürgetett az Európai Unió részéről. Úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi uniós politika „elhibázott” és „háborút támogató stratégia”, amelyből „hátra arc”-cal kellene kijönni. Szerinte a legkézenfekvőbb út a békepolitika felé az lenne, ha az Unió felsorakozna az Egyesült Államok elnöke mögé, és elsődleges célként a béke megteremtését segítené elő. Mint mondta: „most egyetlen dolgunk van, hogy sikerhez segítsük hozzá az Egyesült Államok elnökét, Donald Trumpot, hogy megteremtse a békét. Ennyi dolgunk volna, most nem kérek semmi másról többet.”
Címlapkép forrása: Portfolio
