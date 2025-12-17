  • Megjelenítés
Ursula von der Leyen: szembe kell nézni a ragadozóktól hemzsegő világgal, vége a békeidőknek
Ursula von der Leyen: szembe kell nézni a ragadozóktól hemzsegő világgal, vége a békeidőknek

Sorsdöntő hét előtt áll az Európai Unió minden vezető szereplője, hiszen a csütörtök-pénteken tartott csúcstalálkozó akár évtizedekre is meghatározhatja a blokk jövőjét. A kereskedelem oldalán rengeteg múlhat Mercosur-partnerség tető alá hozásán, de a Bizottságot vezető Ursula von der Leyen most a kontinens geopolitikai felelősségét helyezte előtérbe.
Ursula von der Leyen szerdán reggel az Európai Parlamentben vázolta fel a december 18–19-i Európai Tanács elé kerülő tétet. Beszédét azzal kezdte, hogy a tagállamokat tömörítő Európai Tanácsnak is szembe kell néznie a valósággal:

Veszélyessé és üzletiessé vált a világ valósága. Ez a háborúk világa, a ragadozók világa. [...] A tegnap békéje már a múlté.

A Bizottság elnöke külön kiemelte a globális gazdasági erőviszonyok átrendeződését. Gyakran felemlegetett adat – amelyet az USA nemzetbiztonsági stratégiája is kiemel – hogy az EU részesedése a globális GDP-ből 1990-ben még 25% volt, mára 14%-ra csökkent. Amit von der Leyen szerint a legtöbben elfelejtenek megemlíteni, hogy

  1. az Egyesült Államoké ugyanígy, 22%-ról 14%-ra esett vissza, míg
  2. Kínáé ugyanebben az időszakban 4%-ról 20%-ra emelkedett.

Von der Leyen szerint ez nem unió gyengülésének története, hanem a világgazdaság súlypontjának eltolódása, amelyhez Európának saját, világos stratégiával kell alkalmazkodnia.

A „függetlenség” már nem elvont jelszó, hanem egy kézzelfogható kormányzati gyakorlattá formálandó kulcskérdés a Bizottság elnöke szerint és ehhez elengedhetetlen volt az orosz leválás. Von der Leyen hangsúlyozta, hogy ez rekordidő alatt sikerült, mivel mára az Oroszországból vásárolt

  • gáz aránya a háború eleji 45%-ról 13%-ra,
  • a kőszéné 51%-ról nullára,
  • a nyersolajé pedig 26%-ról 2%-ra esett vissza.

Ursula von der Leyen védelempolitikai fordulatról is beszélt, azt hangsúlyozva, hogy az elmúlt évtized alatt mindössze 8 milliárd euró oszthatott ki az Európai Védelmi Alap, ehhez képest pedig a ReArm EU 800 milliárd eurónyi védelmi beruházást mozgathat meg 2030-ig, és több tagállam máris egy újabb kört követel az ezt beindító 150 milliárdos SAFE hitelből, amelyből többek között Magyarország is részesedni szeretne.

Európának saját biztonságáért kell felelnie – ez nem opció, hanem kötelesség

– szögezte le.

Ezzel együtt külön kiemelte, hogy a Ukrajna további támogatása a csütörtöki csúcstalálkozó egyik központi kérdése lesz. A Bizottság számításai és az IMF becslései szerint ugyanis 2026–2027-ben mintegy 137 milliárd eurós segélyre lesz szüksége ahhoz, hogy kitartson az orosz agresszió ellen.

Ebből Ursula von der Leyen szerint körülbelül 90 milliárd eurót kéne magára vállalnia az EU-nak és ezt vagy a befagyasztott orosz vagyonelemek fedezetként való felhasználásával vagy egy újabb közös hitelfelvétellel, de mindenképpen meg kell lépni.

Döntenünk kell Ukrajna következő két évének finanszírozásáról – itt és most

– figyelmeztetett, hozzátéve azt is, hogy az elmúlt héten az EU már megállapodott az orosz eszközök határozatlan idejű immobilizálásáról, amely áthidalja azt a problémát, hogy félévente egyhangúan kell dönteni az ezt eredetileg lehetővé tevő szankció frissítéséről.

Az elnök szerint a függetlenség nem öncél, hanem a szabadság feltétele: a saját törvényhozás, a saját érdekkövetés és a demokratikus választás szabadságáé. Úgy látja, a következő két nap döntéseinek azt kell üzenni, hogy az EU nem mások narratíváját követi, hanem maga írja a saját történetét. Beszédét annak a hangsúlyozásával zárta, hogy

az unió megállíthatatlan, ameddig képes egységesen fellépni.

