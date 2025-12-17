Váratlan tagállam fenyeget vétóval, három napra bénulhat meg az EU-csúcs

Brüsszelben az évzáró csúcsok előtt sokszor nem a nyilatkozatok, hanem a logisztika árulkodik: most már a cateringesek és a tolmácsok is úgy hallják, hogy szombatra is készülni kell. Pedig Antonio Costa eddig egynapos találkozókkal próbálta kordában tartani a menetrendet – csakhogy a csütörtökön induló csúcs előtt megint a vétófenyegetések és a jogi-pénzügyi aknák uralják a folyosókat. A középpontban ismét Ukrajna finanszírozása áll, ezen belül a befagyasztott orosz állami vagyonra épített hitel, ahol a belgiumi Euroclear miatt Belgium garanciákat követel. A Portfolio-nak nyilatkozó bizottsági források szerint ugyanakkor nem várható napokig elhúzódó csörte: Belgiumot konstruktívnak látják, a többség pedig kifejezetten el akarja kerülni a közös hitelfelvételt. Eközben a migrációról, az orosz energiáról és a 2028–2034-es költségvetésről inkább csak iránymutató vita jöhet.

AgroFood 2026 A hazai élelmiszeripar tematikus szakmai konferenciája: középpontban a hatékonyság, a versenyképesség és az üzleti siker

Brüsszelben a decemberi, évzáró csúcstalálkozók előtt rendszerint nem a kamerák előtt zajló nagy politikai gesztusok a legárulkodóbbak, hanem az, hogy a zárt ajtók mögött kik készülnek hosszabb műszakokra. Most a cateringesek és a tolmácsok környékéről szivárgó pletykák szerint már nemcsak csütörtökre, hanem szombatra is „be vannak írva”.

Ez önmagában is jelzi, hogy hiába volt Antonio Costa elnöksége alatt szinte szabály a brüsszeli egynapos csúcstalálkozó, az év végi Európai Tanács előtt megint minden adott egy elhúzódó, többnapos alkudozáshoz.

A tapasztalatok alapján ilyenkor nem az a kérdés, hogy lesz-e vita, hanem az, hogy pontosan hol és kin törik meg a konszenzus. Emellett az elmúlt években az is szinte menetrendszerűvé vált, hogy a csúcstalálkozók előtti napokban a vétófenyegetések és a jogtechnikai kifogások uralják a brüsszeli légkört.

A háború kitörése óta különösen igaz ez azokra az ülésekre, ahol Ukrajna támogatása és finanszírozása kerül napirendre. A most csütörtökön kezdődő tanácskozás sem kivétel:

a hivatalos napirenden ugyan szerepelnek a versenyképesség, a geopolitikával összefüggő gazdasági kérdések, a bővítés, a Mercosur kereskedelmi megállapodás, a migráció és a következő többéves költségvetés is, de minden háttérbeszélgetés arra fut ki, hogy a legélesebb politikai és jogi vita ismét Ukrajna pénzügyi támogatása körül bontakozik ki.

A különbség most annyi, hogy a szokásos „vétóra hajlamos” országok helyett egy eddig megbízható mainstream tagállam, Belgium került a figyelem középpontjába. Nem politikai okokból, hanem azért, mert az Ukrajnának szánt hitelkonstrukció közvetlenül érinti azt az orosz állami vagyont, amelynek döntő része a belgiumi Euroclear elszámolóháznál van befagyasztva. A tét az, hogy az EU képes-e úgy mozgósítani ezt a vagyont – pontosabban annak jogi értelemben vett „immobilizált” állapotát –, hogy közben kezelhető szinten tartsa a jogi és pénzügyi kockázatokat.

A Bizottságnál dolgozó, a Portfolio-nak nyilatkozó tisztviselők

nem számítanak arra, hogy ez a vita három napra megbénítaná a csúcstalálkozót.

Értékelésük szerint Belgium konstruktív, és a kormány inkább garanciákat kér, mintsem politikai blokkolásra készülne. Ezzel párhuzamosan a tagállamok túlnyomó többsége egyértelműen el akarja kerülni a klasszikus értelemben vett közös hitelfelvételt, ami újabb frontot nyitna a „közös eladósodásról” szóló, évek óta visszatérő vitában.

A most tárgyalt konstrukció lényege jogilag finom, de politikailag annál érzékenyebb. Az Európai Bizottság és a tagállamok többsége következetesen ragaszkodik ahhoz, hogy nem vagyonelkobzásról van szó, hanem egy olyan hitelmechanizmusról, amelyben az EU joghatósága alá tartozó, befagyasztott orosz jegybanki eszközök biztosítékként szolgálnak. A pénz jogilag továbbra is Oroszország tulajdona marad, a követelési joguk nem szűnik meg, de a hozzáférést addig blokkolják, amíg nem történik meg a háború okozta károk rendezése.

Ahogy arról írtunk, a jogértelmezés teremti meg annak lehetőségét, hogy az EU a vagyon alaptőkéjére támaszkodva nyújtson hitelt Ukrajnának anélkül, hogy formálisan elkobozná azt.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 12. 16. Jogászkodással golyózzák ki Magyarország és a renitens tagállamok vétóját Brüsszelben

A jogi fordulópontot az jelentette, hogy az uniós nagykövetek megállapodtak az orosz állami vagyon határozatlan idejű immobilizálásáról. Eddig a befagyasztást félévente egyhangú döntéssel kellett meghosszabbítani, ami folyamatos bizonytalanságot és politikai zsarolási potenciált teremtett. Az új megoldás az uniós szerződés 122. cikkére épül, amely minősített többségi döntést tesz lehetővé akkor, ha az Unió gazdasági érdekeit közvetlen és súlyos veszély fenyegeti. Az érvelés szerint a háború ilyen veszélyt jelent: visszafogja a növekedést, növeli a költségvetési terheket, és ha Ukrajna finanszírozása összeomlana, az hosszabb távon még nagyobb költségeket róna a tagállamokra.

Ez a logika egyben meg is fordítja az alaphelyzetet: A jövőben nem a befagyasztás fenntartásához kellene egyhangúság, hanem az orosz vagyon felszabadításához lenne szükség minősített többségi döntésre.

Ez jóval könnyebben megteremthető, mint a teljes konszenzus, és csökkenti annak esélyét, hogy egy-egy tagállam belpolitikai megfontolásokból rendszeresen blokkolja a döntést.

A konstrukció legérzékenyebb pontja Belgium helyzete, mivel az Euroclearnél koncentrálódik az EU-ban befagyasztott, mintegy 210 milliárd eurónyi orosz állami vagyon döntő része. A belga kormány attól tart, hogy jogi vagy gazdasági megtorlás esetén aránytalan teher hárulna rá. Erre válaszul a Bizottság egy több szintű garanciarendszert dolgozott ki: uniós pénzügyi védőhálót, GNI-alapú tagállami hozzájárulással, valamint azt a biztosítékot, hogy egyetlen euró sem mozdulhat meg addig, amíg ezek a garanciák teljes körűen nem lépnek életbe. Az uniós jogi álláspont szerint az orosz bíróságok döntései eleve irrelevánsak, és az EU-n belüli vagyon volumene jóval nagyobb annál, mint amit Moszkva ténylegesen vissza tudna ütni.

Miközben a nyilvánosságban gyakran Magyarország neve merül fel a vétók kapcsán, a mostani vitában Orbán Viktor narratívája inkább kívül esik a fő irányon. A magyar miniszterelnök a közös hitelfelvétel veszélyeire figyelmeztet, csakhogy Brüsszelben éppen az számít mainstream álláspontnak, hogy ezt a megoldást el kell kerülni.

A vita most már nem arról szól, hogy az EU közösen adósodjon el Ukrajna miatt, hanem arról, hogy hajlandó-e vállalni egy olyan precedenst, amely hosszú távon újradefiniálja a szankciók és a geopolitikai kockázatkezelés határait.

Ugyanakkor a magyar kormányfő ellenzi az orosz vagyon felhasználását a jóvátételi hitelekhez, a csúcstalálkozó előtt, szerdán egy sajtótájékoztatón azt is mondta, hogy ez a terv szerinte lekerült a napirendről, azonban mind a Bizottság, mind a tagállamok jelezték, hogy lesz vita a fent részletesen vázolt konstrukcióról.

Azonban a minősített többségi tanácsi szavazás miatt a magyar vétó nem számít, Belgium ellenkezése is csak amiatt okozhat gondokat, hogy a belga állam megakadályozhatná, hogy az Euroclear átadja az orosz vagyont az Európai Bizottságnak.

Másról sokkal többet kellene beszélni, de csak torokköszörülés hallatszik

Mindez azonban csak az egyik rétege a csúcstalálkozónak. Az Európai Tanács asztalán ott lesz a migráció kérdése is, amelyről Ursula von der Leyen külön levélben igyekezett keretezni a vitát. A Bizottság elnöke szerint az illegális határátlépések száma csökkent, de a közép- és nyugat-mediterrán útvonalakon újra emelkedés látszik, miközben fél éven belül alkalmazni kell a migrációs paktumot. A hangsúly a végrehajtáson van: Eurodac, határprocedúrák, befogadási kapacitások, valamint a szolidaritási mechanizmus működőképessége.

Politikai értelemben azonban kevesen várnak áttörést, inkább egy állapotfelmérésre és iránymutatásra készülnek.

Hasonló a helyzet az orosz energiáról való leválással és a geoökonómiai kérdésekkel is. A tagállamok elismerik, hogy a stratégiai autonómia, a kereskedelempolitika és a külső gazdasági nyomás kezelése egyre sürgetőbb, de érdemi döntések most nem várhatók. Ugyanez igaz a 2028–2034 közötti többéves pénzügyi keretre: Antonio Costa is világossá tette meghívólevelében, hogy ez inkább iránymutató vita lesz, miközben a tényleges alku még legalább egy évig húzódhat.

A Mercosur-megállapodásnál lehet szavazás a dél-amerikai országokkal való kereskedelmi egyezmény ratifikálásáról. Két forgatókönyv is van: egy átfogó, gazdasági és politikai paktum, amelyet a tanácsi szavazás után minden tagállamnak külön is be kellene építenie a jogrendjébe; a másik egy köztes kereskedelmi egyezmény, amelyet a Bizottság maga szentesíthet a Mercosur-államokkal már december végén is.

Ebben a kérdésben a biztos ellenálló Franciaország, amely a mezőgazdasági érdekeknél vár szigorú behozatali kvótákat, de a döntő voks Olaszországé lehet, amely egyelőre hezitál, hogy támogatja-e. Magyarország is Párizzsal tarthat egy blokkoló kisebbség kialakításához, de Róma az, amely egyszerre kritikus és mutatja magát meggyőzhetőnek.

Az ellenzők táborából már kiesett Hollandia és Írország is, akiknek elégségesek voltak a Bizottság által a marhatenyésztőknek ígért kereskedelmi védőintézkedések – húsbehozatali kvóták és minőségi kritériumok alkalmazása –, és Giorgia Meloni kormánya is hajlik az elfogadásra. Sőt, Emmanuel Macron francia elnök is már azt mondta, hogy még pár vitás pont van, a megállapodás jó lehet, de kell még idő pár pont kidolgozására a gazdák védelme érdekében.

De a végső szavazásnál várhatóan a szavazatokat kell majd számolgatni a minősített többségnél, mert a blokkoló kisebbséghez Legalább négy tagállam kell, akik az uniós lakosság több mint 35 százalékát képviselik.

Így áll össze az év végi brüsszeli kép: egy csúcstalálkozó, amelynek hivatalos napirendje szélesebb, mint általában megszoktuk, a politikai energiák mégis egyetlen pontra koncentrálódnak, Ukrajna helyzetére.

Ukrajna finanszírozása ismét nemcsak pénzügyi kérdés, hanem lakmuszpapírja annak, hogy az EU mennyire képes jogi kreativitással és politikai kompromisszumokkal kezelni egy elhúzódó geopolitikai válságot. A kérdés most nem az, hogy miről fognak vitatkozni a vezetők, hanem az, hogy a szombatra készülő cateringeseknek végül valóban dolgozniuk kell-e. Ez pedig sokat elárul majd arról, mennyire sikerült a háttérben előre összerakni azt a kompromisszumot, amelyet a nyilvánosság előtt már csak jóvá kell hagyni.

Címlapkép forrása: EU