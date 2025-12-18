Az utolsó pillanatban torpedózták meg a gigantikus alkut, ami átírná Európa jövőjét

A több mint 25 éve tárgyalt megállapodás az EU exportlehetőségeit bővítené Latin-Amerikában, cserébe viszont megkönnyítené dél-amerikai mezőgazdasági termékek beáramlását Európába.
A brazil elnök elmondása szerint telefonon egyeztetett Giorgia Meloni olasz kormányfővel, aki türelmet kért, és azt ígérte, hogy Olaszország végül támogatni fogja az egyezményt.
Lula jelezte: a halasztási kérelmet továbbítja a Mercosur többi vezetőjének, ugyanakkor a csúszás rövid távon kedvez Franciaországnak, amely szerint a megállapodás jelenlegi formájában elfogadhatatlan.
A halasztás komoly visszalépést jelent az Európai Bizottság, valamint Németország és Spanyolország számára, amelyek a napokban szerették volna tető alá hozni az aláírást. Ursula von der Leyen elnök eredetileg a brazíliai Foz do Iguaçúban, a Mercosur-csúcson írta volna alá az egyezményt, ehhez azonban Brüsszelben minősített többségi támogatásra lett volna szükség.
Franciaország, Olaszország, Lengyelország és Magyarország ugyanakkor készen állt egy blokkoló kisebbség kialakítására.
A feszültséget tovább növelték a brüsszeli tüntetések: a csütörtöki uniós csúcstalálkozó idején több ezer gazda vonult az utcára, traktorokkal torlaszolva el az európai negyedet. A demonstrációk egy része erőszakossá vált, égő gumiabroncsokkal, vízágyúkkal és könnygázzal, miközben a rendőrség szerint mintegy 7300 fő vett részt az engedélyezett megmozdulásokon, további közel ezer traktor pedig spontán módon jelent meg a környéken.
A tiltakozók szerint a Mercosur-megállapodás tisztességtelen versenyt teremtene, mivel a dél-amerikai termelők nem ugyanazoknak a környezetvédelmi és állatjóléti szabályoknak felelnek meg, mint az európai gazdák. A megállapodás elleni fellépés összekapcsolódott a közös agrárpolitika reformja miatti elégedetlenséggel is, miközben Emmanuel Macron francia elnök ismét hangsúlyozta: szerinte „a számok nem állnak össze” az egyezmény aláírásához.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
