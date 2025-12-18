Kezdődhet minden elölről? Brüsszel újabb szigorú vizsgálata fenyegeti Paks II. projektet

Az Európai Unió Bíróságának szeptemberi ítélete új helyzetet teremtett Paks II. atomerőmű projekt finanszírozása körül. A bíróság megsemmisítette az Európai Bizottság korábbi határozatát, amely engedélyezte a magyar állam számára, hogy állami támogatást nyújtson a két új paksi blokk megépítéséhez. Bár az ítélet nem mondja ki, hogy a projekt jogellenes lenne, és nem tiltja meg a beruházás folytatását sem, a döntés következményei így is messzire vezetnek:
jelenleg nincs érvényes uniós jóváhagyás Paks II.-nek nyújtott állami támogatásokra.
A hvg birtokába jutott, az Európai Bizottság Tordai Bencének küldött válasza alapján Paks II. állami támogatásának ügye eljárásjogi értelemben visszakerült az EUMSZ 108. cikk (2) bekezdése szerinti hivatalos vizsgálati szakaszba. Ez az uniós állami támogatási eljárások érdemi vizsgálati fázisa, amelyben a Bizottság határozatot hoz a támogatás belső piaccal való összeegyeztethetőségéről.
Mindez azért különösen fontos, mert ha az ügy valóban visszakerült ebbe a fázisba (hivatalos bejelentés még nem volt), akkor a Bizottság nem tudja egyszerűen „leporolni” a korábbi érvelést -
az új döntést a megváltozott körülmények figyelembevételével kell meghozni.
Ezt az értelmezést két korábbi európai bírósági döntés is alátámasztja, amelyek precedensértékűek lehetnek a mostani ügyben. Az EDF kontra Bizottság ügy lényege, hogy egy állami támogatási döntés jogszerűségét kizárólag a döntés meghozatalakor rendelkezésre álló információk alapján lehet megítélni, utólagos érveléssel vagy racionalizálással nem. Hasonló logika jelenik meg a Chronopost-ítéletben is, amelyben kimondták, hogy egy állami intézkedés megítélését objektív, ellenőrizhető, és az adott időpontban elérhető adatokra kell alapozni.
Emiatt több, a 2017-es engedély óta érdemben megváltozott körülmény is a Bizottsági vizsgálat tárgya lehet. Tordai júliusi panaszbeadványa alapján egyik ilyen az, hogy Paks II. projekt engedélyezésekor azt vették alapul, hogy a már működő Paksi Atomerőművet kivonják a forgalomból, azonban a kormányzati tervek szerint a 2030-as évekbe további 20 évvel meghosszabbítják az üzemidejét. Emellett a beruházás gazdasági alapjai is átalakultak: a költségplafon eltörlése és az infláció miatt a korábbi megtérülési számítások már nem feltétlenül állják meg a helyüket. Új elemként jelenhet meg az energiapiaci környezet változása, a geopolitikai és szankciós kockázatok is.
Előzmények: miért semmisítette meg a bíróság a döntést?
Fontos kiindulópont - amelyről részletesen itt írtunk -, hogy az Európai Unió Bírósága nem tartalmi alapon minősítette jogellenesnek a Paks II. projekthez kapcsolódó állami támogatási döntést, hanem eljárási hiba miatt. A bíróság arra jutott, hogy a Bizottság a 2017-es engedélyezés során nem folytatott le kellően mély és részletes vizsgálatot bizonyos versenyjogi és piacvédelmi szempontok tekintetében, ezért a határozat nem felelt meg az uniós eljárási követelményeknek.
Ez jogilag kulcsfontosságú különbség: az ítélet tehát nem tiltó döntés, hanem olyan határozat, amely
a Bizottságot új eljárás lefolytatására kötelezi.
Mivel a korábbi jóváhagyó határozat megsemmisült, Paks II. állami támogatásának uniós jogi alapja átmenetileg megszűnt. Ez azt jelenti, hogy:
-
a projekt finanszírozása jelenleg jogi értelemben a "senki földjén" van,
-
a korábban kifizetett támogatások jogalap nélkülivé váltak addig, amíg nincs új bizottsági döntés,
-
az ítélet után teljesített újabb kifizetések pedig elvileg uniós jogot sérthetnek.
A támogatások visszafizetése viszont csak akkor válik kötelezővé, ha az Európai Bizottság az új eljárás végén arra jut, hogy a támogatás összeegyeztethetetlen az uniós belső piaccal. Ha a Bizottság ismét jóváhagyja a támogatást, akkor a korábbi kifizetések utólag jogszerűvé válnak, és a projekt finanszírozása folytatható.
Paks II. tehát még papíron mehet tovább, de jogi értelemben átmeneti vákuumba került.
Címlapkép forrása: Paks II. Zrt. Facebook
