Kezdődik az uniós csúcs – von der Leyen és Orbán kijelentései teljesen kiütik egymást

Elkezdtek gyülekezni a résztvevők az évzáró EU-csúcsra Brüsszelben. Ursula von der Leyen és Orbán Viktor is az elsők között érkezett, és teljesen máshogy látják a helyzetet azzal kapcsolatban, hogy mi lehet a kimenetele az Ukrajnát támogató jóvátételi hitelkonstrukciónak.
Von der Leyen szerint a jelenlegi csúcstalálkozó végső célja, hogy megteremtsék a feltételeket ahhoz, hogy Ukrajnában valódi béke jöhessen létre, ehhez pedig döntést kell hozni a finanszírozásról.
Arra egyébként, hogy kitartanak az ukránok mellett és megtalálják a támogatás módját, már az októberi csúcstalálkozón elkötelezték magukat az európai vezetők, azonban a legtöbb uniós vezető szemében
a sok alternatív megoldás közül csak a Belgiumban immobilizált orosz vagyoneszközök felhasználása az egyetlen reális eszköz.
Bár Bart De Wever belga miniszterelnök folyamatos aggályait jelezte az összeg felhasználásával kapcsolatban, annak megvalósíthatóságát sosem zárta ki, és von der Leyen magabiztossága azt jelezheti előre, hogy sikerülhet kompromisszumra jutni. Azonban még erre sincsen feltétlen szükség.
A tagállamok képviselői már az elmúlt héten megegyeztek arról, hogy a 122-es cikkelyben említett vészhelyzetre hivatkozva határozatlan időre fagyasztják be az eddig félévente megújítást igénylő orosz vagyonokat.
Ennek megfelelően szerdán már volt olyan kormányfő is, aki nyíltan arra utalt, hogy ezzel még Belgiumot is meg lehet kerülni, annak ellenére hogy az Európában immobilizált összeg mintegy 90 százaléka az ő birtokukban van.
Ezzel teljes mértékben szembemennek Orbán Viktor magyar miniszterelnök kijelentései, aki nem sokkal a Bizottság elnökének érkezése után beszélt a sajtó munkatársaival.
Ahogy azt tegnap is elmondta, szerinte napirendre sem fog kerülni az orosz vagyonelemeken alapuló hitelezés.
Az elképzelést egyszerűen butának nevezte, és elmondta, hogy semmilyen garanciára nem kíváncsi, mert egy zsákutca az egész.
Ahogy arról mi is beszámoltunk szerdán, a valóságban minden jel arra mutat, hogy kifejezetten ez lesz a legfontosabb kérdés a csúcstalálkozón, de sok más fontos kérdést is érinteni fognak, mint a Mercosur-megállapodás, a következő hétéves ciklus költségvetése (MFF), illetve a migrációs paktummal kapcsolatos dilemmák.
Hamarosan további részletekkel jelentkezünk.
Címlapkép forrása: EU
