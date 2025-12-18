Magasra csapó lángokkal égő frusztráció az EU döntéshozóinak küszöbén

Égő hordók, traktorok és általános elégedetlenség az uniós negyedben: európai gazdák tüntettek szerda éjjalről csütörtökre virradóra Brüsszelben közvetlenül az állam- és kormányfők csúcstalálkozója előtt. A közös agrárpolitika jövője és a Mercosur-megállapodás elleni tiltakozás mögött azonban a helyszínen sokkal inkább egy nehezen körülírható, évek óta gyűlő frusztráció rajzolódik ki az alacsony árak, a magas költségek és a túlszabályozottság miatt. Miközben a döntéshozók órákon belül más ügyekről tárgyalnak majd, a kérdés az marad: a most utcára vitt problémákból mennyi jut el ténylegesen az uniós és tagállami politikába.

Csak legyen már végre jobb!

– ezt egy belga gazda mondta, amikor megkérdeztem, hogy az éjszaka közepén miért gyújt lángra egy égő olajos hordón Brüsszelben, az uniós negyed főútján egy gumiabroncsot az éjszaka közepén. Többekkel beszélve sem rajzolódott ki több ennél az általános frusztrációnál az Európai Unió különböző agrárpolitikai és -támogatási szabályaival szemben mindössze tizenkét órával az uniós tagállamok csúcstalálkozója előtt, mindössze öt percnyi sétára az Európai Tanács épületétől.

Miközben a közvélemény és a sajtó leginkább azzal foglalkozott, hogy a lefoglalt orosz állami vagyonból, különböző, fondorlatos jogi csűrések és csavarások után hogyan folyósíthat egy jóvátételi hitelt az EU a lassan negyedik éve háborúzó Ukrajnának, napokkal korábban több száz, vagy ezer gazda jelezte: tüntetésre készülnek az uniós agrárpolitikai tervek ellen.

Akkor még világosnak látszott, hogy azért vonulnak utcára Brüsszelben, mert szerintük az Európai Bizottság jelenlegi agrárpolitikája elviselhetetlen nyomást helyez az ágazatra, de a helyszínen már egészen más kép rajzolódott ki.

Az események meghívói alapján elsősorban a 2027 utáni közös agrárpolitika (KAP) tervezett átalakítását bírálják, amelyet elégtelen finanszírozásúnak és túlzottan széttöredezettnek tartanak, miközben nem ad megfelelő biztonságot a gazdálkodóknak. Emellett egyszerűbb, kiszámíthatóbb szabályozást és jogbiztonságot követelnek, mivel úgy érzik, hogy a folyamatosan változó és bonyolult előírások ellehetetlenítik a mindennapi munkájukat.

A tiltakozás másik kulcspontja az EU és a Mercosur-országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás terve, amelyet a gazdák az európai mezőgazdaság számára súlyosan hátrányosnak tartanak.

Az előzetesen a sajtónak nyilatkozó szervezetők arról beszéltek, attól tartanak, hogy az olcsóbb, eltérő szabványok szerint előállított importtermékek aláássák az uniós termelők versenyképességét, miközben az élelmiszer-biztonságot és az európai mezőgazdaság stratégiai szerepét is veszélyeztetik. A demonstráció időzítése nem véletlen: közvetlenül az uniós csúcstalálkozó előtt, illetve azelőtt zajlik, hogy az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen Brazíliába utazna a Mercosur-megállapodásról tárgyalni, így a gazdák célja az, hogy közvetlen politikai nyomást gyakoroljanak a döntéshozókra.

Azonban a helyszínen kérdezve a résztvevőket sokkal kevésbé ezek az aggályok jöttek felszínre.

Sokkal inkább az, hogy az agárágazat az alacsony felvásárlási árak, magas termelési költségek, szigorú adminisztrációs kötelezettségek miatt már maga sem tudja, hogy mitől szenved a legjobban. Többekkel beszélve is csak egy általános frusztráció rajzolódott ki a Rue de la Loi-n, amely az uniós igazgatási nem hivatalos főutcája.

Volt, aki lapunk kérdésére azt mondta, hogy azért tüntet, mert „egyszerűen még abba is beleszólnak, hogy milyen traktorgumit vegyek”, más pedig arról beszélt, hogy „egyszerűen nem tud megélni”. Ha arról kérdeztük őket, hogy a Mercosur-megállapodás, vagy inkább a közös agrárpolitika várható visszavágása jelenti a problémát, a legtöbben azt mondták, hogy túl sok a szabály, túl drága a termelés, csak „hagyják a gazdákat békén”.

Egy spanyol gazda, aki több ezer kilométert jött Brüsszelig, hogy kifejezze elégedetlenségét a Portfolio-nak azt mondta, hogy

egy agráromnibusz kellene, ami csökkenti a terheket.

Amikor megkérdeztük, hogy mennyire értékeli pozitívnak, hogy az Európai Bizottság kevesebb mint egy hónapja mutatta be új bürokráciacsökkentési tervét a mezőgazdaságnak, annyit mondott, hogy „jó, de nem elég”. A spanyol gazdálkodó azt is közölte lapunkkal, hogy „igazából nem érdekel, hogy a tagállamok, vagy az Európai Bizottság lép, csak valaki tegyen már valamit”.

A már említett KAP-reform és Mercosur-megállapodás mellett többen hivatkoztak arra, hogy a fő elvárásuk a helyi piacok és élelmiszer-szuverenitás védelme, valamint a mezőgazdasági bevételek és élhetőség javítása. A gazdák rendszeresen hangsúlyozzák, hogy az alacsony termelői árak, az olcsó behozatali áruk és a növekvő termelési költségek miatt a jelenlegi gazdálkodási modell fenntarthatatlan.Sok termelő szerint az EU-ban előállított élelmiszereknek biztonságosabb és igazságosabb feltételeket kell biztosítani az importtal szemben, és támogatni kell a helyi termelést, ami egyúttal az élelmiszer-biztonság és az agrárgazdaság hosszú távú stabilitását erősíti.

Brüsszel a saját állítása szerint próbál figyelni a gazdák igényeire:

az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen 2025 decemberében több lépést jelentett be az európai mezőgazdaság támogatására, amelyeket az EU intézményesen is megerősít a gazdák helyzetének javítása érdekében.

Kommunikációjában az utóbbi időben rendre kiemelte, hogy az agrár- és élelmiszer-ágazat kulcsszerepet játszik az élelmiszerbiztonságban és az EU függetlenségében, ezért új programokat indítanak a mezőgazdasági támogatások egyszerűsítésére és a generációs megújulás ösztönzésére.

Von der Leyen a múlt héten ígéretett tett, hogy a közös agrárpolitika végrehajtását egyszerűbbé teszik, csökkentve az adminisztratív terheket és bevezetve a „once-only” elvet az ellenőrzésekben, továbbá lehetővé teszik a kisebb gazdaságok számára nagyobb éves támogatási összegek igénylését. Emellett a Bizottság növeli az agrártermékek promóciós keretét és elindít egy “Buy European Food” kampányt, hogy ösztönözze az európai élelmiszerek fogyasztását és erősítse a helyi mezőgazdaság versenyképességét.

Amikor erről kérdeztük a csütörtök hajnalban Brüsszelben tüntető gazdákat, csak annyit mondtak:

Szép, szép, de nem elég, ha jönnek az olcsó dél-amerikai termékek a Mercosur-megállapodás után.

Az Európai Bizottság szerint a latin-amerikai országokkal kötendő egyezmény viszont nem fenyegeti az uniós gazdákat, azok ellen már bevédték az EU belső piacát. Állítják, az EU-intézmények olyan védőklauzulákat és mechanizmusokat javasolnak, amelyek lehetővé tennék a vámkedvezmények felfüggesztését vagy szigorúbb importellenőrzések alkalmazását az érzékeny termékekre, ha az import mennyisége vagy az árak hirtelen megzavarják az uniós piacot.

Miközben a tüntetés még tart, és a traktorok továbbra is az uniós negyed környékén állnak, néhány órán belül az Európai Tanács tárgyalóasztalán már egészen más témák dominálnak majd. Bár a Mercosur-megállapodás sorsa – elfogadás vagy további cizellálás – elvileg napirendre kerülhet, a csúcstalálkozó egészét messze nem a gazdák ügyei határozzák meg: Ukrajna, a költségvetési keretek, a geopolitikai feszültségek és a biztonságpolitika jóval előrébb szerepelnek a prioritási listán.

A Rue de la Loi-n felsorolt problémák jelentős része így most biztosan nem kap politikai választ.

A kérdés ezért nem az, hogy a gazdák mit követelnek – azt a helyszínen lévők sem igazán tudták egy vagy akár csak néhány pontban megfogalmazni –, hanem az, hogy ezekből mennyit tud és akarnak kezelni az Európai Bizottság, valamint a tagállami kormányok a következő hónapokban. Különösen úgy, hogy a nemzeti kormányok gyakran Brüsszelre mutogatnak, miközben saját hatáskörben is tovább növelik az adminisztratív és pénzügyi terheket. Ha a mostani tiltakozásnak lesz kézzelfogható következménye, az nem ezen az éjszakán dől el, amikor már a traktorok környékén is inkább technozene szól, miközben durranó petárdák hangja töri meg néha a csendet.

Címlapkép forrása: Portfolio