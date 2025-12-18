Problémák egész univerzumát nyitnák meg az EU-csúcson – mégis belelépnének a szakadékba az uniós vezetők

Az év utolsó uniós csúcstalálkozóján dőlhet el, hogy az EU képes-e megállapodni az Ukrajnának szánt, befagyasztott orosz állami vagyonra épülő hitelről, amely a következő két év finanszírozásának kulcsa lehet. A vita messze túlmutat egy pénzügyi jogtechnikai megoldáson: az európai egységet, a jogállami keretek határait és az unió geopolitikai hitelességét is próbára teszi. Miközben több tagállam szerint ez az egyetlen reális eszköz Ukrajna támogatására, Belgium, Magyarország és jogi szakértők súlyos kockázatokra figyelmeztetnek. A döntés kimenetele nemcsak Kijev mozgásterét, hanem azt is meghatározza, mennyire tud az EU erős szereplőként fellépni a háború következő szakaszában. A legtöbb vezető szerint hiába a kockázatok, hamar meglesz a szükséges kompromisszum a kérdésben.

Az uniós vezetők brüsszeli csúcstalálkozójának egyik központi kérdése az Ukrajnának szánt, immonbilizált orosz állami vagyonra épülő hitel sorsa, amelynek tétje messze túlmutat egy pénzügyi jogtechnikai megoldáson.

A vita arról is szól, hogy az EU képes-e egységesen fellépni Ukrajna finanszírozása érdekében 2026–27-ben, vagy a jogi és politikai kockázatok szétfeszítik a tagállamok közötti konszenzust.

Kaja Kallas kül- és biztonságpolitikai főképviselő szerint Moszkva kifejezetten arra számít, hogy az EU nem jut dűlőre:

Putyin arra játszik, hogy az unió elbukik, ezért szerinte egyszerűen nem engedhetik meg maguknak a kudarcot, mert végső soron az egység az EU legnagyobb ereje.

Ahogy arról írtunk, a tervezett konstrukció lényege, hogy az EU a lefoglalt orosz jegybanki vagyon hozamaira vagy fedezetére támaszkodva nyújtana nagyszabású hitelt Ukrajnának úgy, hogy a teljes immobilizált eszközt felhasználná. A vita egyik sarokpontja, hogy a kulcsfontosságú eszközök túlnyomó része a brüsszeli székhelyű Euroclearnél található, így Belgium különösen kitett jogi és pénzügyi szempontból. Kallas világossá tette, hogy ebben a kérdésben nincs kerülőút:

Belgium beleegyezése nélkül nem lesz megállapodás, és a minősített többségi döntéshozatal felvetése is inkább elméleti, mint reális opció.

Az orosz pénzeszközök felhasználását legmarkánsabban a balti államok támogatják. Gitanas Nausėda litván elnök szerint nincs valódi „B terv”, mert más megoldásra nem lesz konszenzus, ezért szerinte „ma vagy holnap” kell dönteni. Értelmezése szerint Ukrajna finanszírozása kizárólag európai felelősség, és annak elmaradása nem technikai, hanem politikai kudarc lenne. Hasonlóan élesen fogalmazott Kallas is, amikor azt mondta: a hitel azt az üzenetet küldené Oroszországnak, hogy nem tudja „kivárni” Európa kifáradását.

Belgium ezzel szemben továbbra is a kockázatok megosztására és a jogi garanciákra helyezi a hangsúlyt.

Bart De Wever belga miniszterelnök úgy fogalmazott a csúcsra érkezve: ha minden kockázatot közösen viselnek, akkor „mindannyian együtt ugranak le a szikláról”, bízva abban, hogy az ejtőernyő működik. Ugyanakkor világossá tette, hogy eddig nem látott olyan szöveget, amely megfelelően védené Belgiumot egy esetleges jogi vereség következményeitől.

Szerinte egy rosszul megalapozott döntés „problémák egész univerzumát” nyithatná meg, különösen, ha az Európai Bíróság később megsemmisítené a jogalapot.

A belga óvatosságot tovább erősíti Németország látványos irányváltása. De Wever szerint Berlin „180 fokos fordulatot” vett, miután a kancellár, Friedrich Merz nyíltan a befagyasztott orosz vagyon felhasználása mellett érvelt. Merz szerint az EU választás előtt áll: vagy közös európai adósság, vagy orosz eszközök Ukrajnának, és Németország számára az utóbbi az egyetlen járható út, mivel Berlin elutasítja az újabb közös hitelfelvételt. A belga miniszterelnök viszont sérelmezte, hogy a német álláspontváltás után érdemi egyeztetés nélkül szűkült le a vita mozgástere.

A kisebb tagállamok többsége politikailag támogatja a konstrukciót, de elismeri Belgium érveinek súlyát. A holland kormányfő például „logikus kifogásnak” nevezte a kockázatmegosztás kérdését, és figyelmeztetett arra, hogy Belgium megkerülése súlyos precedenst teremtene. A lett miniszterelnök viszont már azt is kétségbe vonta, hogy Belgium egyáltalán meggyőzhető-e a szükséges biztosítékokról.

A jogi és pénzügyi aggályokat részletesen tárgyalja a Handelsblatt elemzése is, amely szerint a vita egyik legérzékenyebb pontja az állami immunitás kérdése. A lap által idézett nemzetközi jogászok arra figyelmeztetnek, hogy

míg a jegybanki vagyon befagyasztása még értelmezhető külpolitikai nyomásgyakorlásként, annak tényleges „likvidálása” már sértheti a nemzetközi jog alapelveit.

A Handelsblatt szerint ez hosszú távon alááshatja a bizalmat az európai pénzügyi rendszerben, és elrettentheti más országokat attól, hogy tartalékaikat az EU-ban tartsák.

A gazdasági kockázatok sem elhanyagolhatók. A Handelsblatt beszámolója szerint mind Belgium, mind az Euroclear attól tart, hogy egy esetleges jogi vereség esetén a veszteség végső soron náluk csapódna le. A lap felidézi, hogy az orosz jegybank már jelezte perindítási szándékát, miközben pénzügyi szakemberek arra figyelmeztetnek:

a befagyasztott vagyon finanszírozási eszközzé alakítása növelheti az európai államkötvények kockázati felárát, sőt akár tőkekiáramlást is elindíthat az EU-ból más régiók felé.

Belgium ezért nemcsak politikai, hanem konkrét pénzügyi biztosítékokat kért. A Handelsblatt szerint a Bizottság ugyan bilaterális garanciákat és uniós költségvetési viszontbiztosítást ajánlott fel, de ezek nem voltak azonnal lehívhatók, ezért felmerült az Európai Központi Bank bevonása is. Az EKB azonban elutasította a több mint 100 milliárd eurós likviditási garanciák biztosítását, arra hivatkozva, hogy ez tiltott állami finanszírozásnak minősülne.

Ebben a feszült helyzetben Franciaország igyekezett politikai súlypontot adni az egységnek. Emmanuel Macron a csúcsra érkezve hangsúlyozta, hogy minden tagállam ugyanazt a célt osztja: Ukrajna támogatását a háborús erőfeszítések finanszírozásában. Szerinte „nem szabad technikai részletek miatt megosztottnak lenni”, és meggyőződését fejezte ki, hogy a belga féllel együtt megtalálható a megfelelő megoldás.

Macron megszólalása jól illeszkedik abba az értelmezési keretbe, amely szerint a befagyasztott orosz vagyon körüli vita ma már nem pusztán jogi vagy pénzügyi kérdés. A döntés az EU geopolitikai hitelességéről is szól: arról, hogy képes-e vállalni a jogi szürkezónákkal járó kockázatokat, vagy inkább a belső megosztottság felé sodródik. Az uniós vezetők előtt álló választás így nemcsak Ukrajna jövőjét, hanem az európai cselekvőképesség hosszabb távú megítélését is meghatározza.

Amint arról beszámoltunk, Ursula von der Leyen a csúcstalálkozó kezdetén egyértelműen abból indult ki, hogy az Ukrajna finanszírozásáról szóló döntés elkerülhetetlen, és politikailag is megérett. Az Európai Bizottság elnökének értelmezése szerint a mostani tanácskozás végső célja nem pusztán egy technikai pénzügyi konstrukció elfogadása, hanem annak a keretnek a megteremtése, amely hosszabb távon is lehetővé teszi a védekezést és – később – egy fenntartható békefolyamatot. Von der Leyen arra is emlékeztetett, hogy az uniós vezetők már az októberi csúcson politikai kötelezettséget vállaltak Ukrajna támogatására, így a mostani vita szerinte inkább az eszközről, nem pedig a célról szól.

Von der Leyen környezetéből érkező jelzések alapján a Bizottság abban bízik, hogy a Belgiumban immobilizált orosz vagyon felhasználása körüli jogi és pénzügyi akadályok kezelhetők.

Arról beszélt, hogy a háttérben hónapok óta intenzív jogi munka zajlik annak érdekében, hogy a konstrukció megtámadhatatlan legyen, és az esetleges orosz válaszlépések kockázatát is minimalizálják.

A Bizottság elnökének magabiztossága arra utal, hogy Brüsszel reális esélyt lát egy kompromisszumra még akkor is, ha egyes tagállamok – mindenekelőtt Belgium – továbbra is komoly biztosítékokat követelnek.

Ezzel élesen szemben áll Orbán Viktor álláspontja, aki már a csúcstalálkozó elején világossá tette, hogy szerinte az orosz vagyonelemekre épülő hitelkonstrukció „napirendre sem kerül”. A magyar miniszterelnök a sajtónak nyilatkozva az elképzelést „butának” nevezte, és hangsúlyozta:

semmilyen jogi vagy pénzügyi garancia nem érdekli, mert az egész megoldást zsákutcának tartja.

Értelmezése szerint a befagyasztott vagyon felhasználása nem pénzügyi technika, hanem politikai eszkaláció, amely Európát közvetlenebbül bevonja a háborúba.

Orbán következetesen azt az álláspontot képviseli, hogy Ukrajna további finanszírozása nem közelebb visz a békéhez, hanem meghosszabbítja a konfliktust, és hosszú távon Európa biztonsági és gazdasági érdekeivel is ellentétes. Miközben más tagállamok a befagyasztott orosz vagyonban az EU egyik legerősebb geopolitikai ütőkártyáját látják, a magyar kormányfő szerint éppen ez az eszköz hordozza a legnagyobb kockázatokat, és végső soron alááshatja az unió mozgásterét. Ez a szemléletbeli különbség jól mutatja, mennyire nemcsak technikai, hanem alapvetően politikai törésvonal mentén zajlik a vita Brüsszelben.

