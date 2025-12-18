Világosan üzent Európa két renitensének a feltörekvő hatalom: „kezd elegünk lenni”

Az elnök egy csütörtöki brazil kormányülésen azt mondta:

ha most nem sikerül aláírni az egyezményt, akkor Brazília az ő elnöksége alatt már nem köt megállapodást az EU-val.

A konfliktus középpontjában az áll, hogy Emmanuel Macron francia elnök és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök a csütörtöki uniós csúcson a megállapodás aláírásának januárra halasztását szorgalmazták. Érvelésük szerint a megállapodás jelenlegi formájában nem nyújt elégséges védelmet az európai gazdáknak, ezért további biztosítékokra van szükség.

Macron Brüsszelbe érkezve egyértelművé tette: szerinte a megállapodás még nem áll készen az aláírásra.

Lula ugyanakkor jelezte, hogy Meloni telefonon már jelezte neki halasztási szándékát, és Brazília most mérlegeli a többi Mercosur-országgal együtt, hajlandók-e még időt adni az EU-nak. A brazil elnök korábban határozottan elutasította az időhúzást, hangsúlyozva, hogy

a dél-amerikai fél minden diplomáciailag elképzelhető engedményt megtett, miközben az egyezmény szerinte összességében inkább az európai gazdaságok számára előnyös.

A 25 éve tárgyalt megállapodás célja a világ egyik legnagyobb szabadkereskedelmi övezetének létrehozása lenne, mintegy 770 millió lakossal. Az EU oldaláról a legerősebb támogatók – köztük Friedrich Merz és Pedro Sánchez spanyol kormányfő – a csúcson igyekeztek nyomást gyakorolni a bizonytalan tagállamokra. Merz szerint most kell dönteni, és az egyetlen ésszerű döntés az egyezmény elfogadása.

Ursula von der Leyen bizottsági elnök jelezte: kész Brazíliába utazni az aláírásra, amint megvan a tagállami jóváhagyás.

Dél-Amerikában a további csúszás politikai kockázatokat hordoz. Argentína, amelyet jelenleg Javier Milei vezet, eleve szkeptikus a megállapodással szemben, és a helyzetet tovább bonyolítja, hogy az Egyesült Államok – Donald Trump vezetése alatt – külön szabadkereskedelmi ajánlatot tett Buenos Airesnek. Emellett Paraguay hamarosan átveszi a Mercosur soros elnökségét, és az ottani kormány már korábban jelezte fenntartásait az idei lezárással kapcsolatban.

Az EU-n belül közben megszületett a megállapodás az úgynevezett védzáradékokról: ezek lehetővé tennék, hogy az EU gyorsan reagáljon a dél-amerikai agrárimport hirtelen növekedésére vagy az árak összeomlására, akár ideiglenesen felfüggesztve a vámkedvezményeket. Franciaország, Olaszország és több más tagállam azonban továbbra is blokkolhatja az egyezményt, mivel a szükséges minősített többséghez legalább 15 ország és az uniós lakosság 65 százalékának támogatása kellene.

Brüsszeli értékelések szerint Meloni ellenállása részben belpolitikai okokra, részben pedig alkupozíció-építésre vezethető vissza, ami tovább növeli a bizonytalanságot a megállapodás sorsát illetően.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images