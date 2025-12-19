Mureșan: világos rendszert szeretnénk az EU-források befagyasztására

Agrárium 2026 2026 legjelentősebb agrártámogatási, szabályozási, finanszírozási, piaci és jövedelmezőségi változásai - Minden fontos információ egy helyen a sikeres üzleti döntésekhez.

Novemberben azt jelentette be, hogy a közvetlen támogatásokra elkülönített 300 milliárd euróval, valamint azzal, hogy a Bizottság mintegy 50 milliárd eurót javasol vidékfejlesztésre fordítani, a Közös Agrárpolitika (KAP) mindkét pillére megmenekült. Elégséges garanciát jelent-e ez az ajánlás, és elégedett-e most az új szerkezettel, vagy vannak még tervek az eredeti bizottsági javaslat módosítására?

Amikor az Európai Bizottság bemutatta a többéves pénzügyi keret javaslatát, voltak benne pozitív elemek. Több forrás jutna a védelemre, a gazdaság megerősítésére és a versenyképességre. A biztonság és a versenyképesség valóban fontos új prioritások, ezeket az Európai Parlament támogatja.

Ugyanakkor a Bizottság olyan javaslatot is tett, amelyet a Parlament nem tud elfogadni. A közös agrár- és a kohéziós politikát egyetlen alapba vonnék össze, ami megszüntetné a kiszámíthatóságot a gazdák és a kohéziós források kedvezményezettjei számára. Emellett csökkentették volna a helyi és regionális hatóságok szerepét is, ami hibás megközelítés, mert

minél közelebb születnek a döntések az állampolgárokhoz, annál relevánsabb projektek valósulnak meg.

Nem akarjuk azt sem, hogy az uniós költségvetés bármely tagállami kormány politikai eszközévé váljon. A forráselosztásról nem dönthetnek kizárólag a kormányok. Fontosnak tartjuk a régiók szerepét, mert regionális szinten minden politikai erő képviselteti magát az önkormányzatokban és a regionális testületekben.

Ezért nem értettünk egyet az eredeti bizottsági javaslattal, és módosításokat kértünk. A Bizottság időközben jogszabálytervezetet nyújtott be, amely 10 százalékos vidékfejlesztési célt határoz meg, garantálja a forrásokat minden régió számára, és szerepvállalásukat is kötelezően biztosítja.

Ezek fontos első lépések, de még nem a folyamat vége. Most az a feladatunk, hogy a Tanács a jogalkotási munkában elfogadja ezeket, és a részleteket is kidolgozzuk. A Parlament a továbbiakban is aktív szereplő marad.

Számít még további strukturális változásra, vagy a Nemzeti Partnerségi Programok jó keret lehet a kellő garanciákkal?

A közös agrár- és a kohéziós politikát meg kell őrizni. Ez azt jelenti, hogy mindkettőnek külön költségvetése, külön jogalapja és világos európai célrendszere legyen.

Nem akarjuk, hogy az egyes fejezetek feloldódjanak egymásban, és azt sem, hogy a kedvezményezettek ugyanazokért a pénzekért versenyezzenek. Nem adhatunk teljes szabadságot a nemzeti kormányoknak a források felhasználásában, mert ez a tagállamokat is egymással szembeni versenyhelyzetbe hozná.

Egységes európai vízióra és minden tagállamra azonos mértékben vonatkozó szabályokra van szükség.

Csak ebben az esetben tudjuk elfogadni a Bizottság által javasolt új szerkezetet. A kérdés tehát, hogy a Parlament elfogadja-e a struktúrát, a tárgyalások végéig nyitott marad. Akkor tudjuk megszavazni, ha a közös agrárpolitika és a kohéziós politika megőrzi önálló identitását.

A Bizottság a legutóbbi garanciákkal együtt azt is mondta, hogy a Parlamentnek már csak egy kodifikált ellenőrzési szerep hiányzik az új MFF kapcsán. Valóban erről van szó, elégedettek lennének ezzel? Hogy nézne ki az ideális helyzet?

Amikor közpénzeket költenek, a parlamenteknek részt kell venniük a döntéshozatalban, szavazniuk kell, és megfelelő ellenőrzési jogkörrel kell rendelkezniük. Ez nemzeti és európai szinten is alapelv. Az Európai Parlament dolga, hogy elfogadja és ellenőrizze az uniós költségvetést.

A világjárvány idején létre kellett hozni a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközt (RRF), amely egy válságkezelő mechanizmus volt. Ez a költségvetésen felüli forrás volt, mert ott nem állt rendelkezésre ekkora összeg. Erre speciális szabályok vonatkoztak.

Most a Bizottság ezeket a szabályokat beemelné az uniós költségvetésbe, amit nem tartunk elfogadhatónak. Az uniós költségvetés esetében világos szabályok vannak, és a Parlamentnek mindenben részt kell vennie. Nem fogadjuk el, hogy nemzeti tervekről a Bizottság és a Tanács döntsön, miközben a Parlamenttől elveszik a szavazati jogát.

Vagy világos európai politikákat alkotunk – például a kohézió és a mezőgazdaság terén –, amelyekről a Parlament szavaz, egységes szabályokkal, vagy ha mégis nemzeti tervek lesznek, akkor a Parlamentnek mind a 27 tagállami tervet jóvá kell hagynia.

Olyan helyzet nem fordulhat elő, hogy európai pénzeket parlamenti döntés és ellenőrzés nélkül költsenek el.

Eddig egyértelműen jeleztük a Bizottságnak és a Tanácsnak, hogy a Parlamentnek teljes körű szerepet kell kapnia a költségvetés irányításában. Ezen a téren eddig nem történt előrelépés, és a Bizottság nem tett számunkra elfogadható javaslatot. A mezőgazdaság és a kohézió esetében sikerült eredményeket elérni, a parlamenti szerep megerősítésében viszont még nem.

Készek lennének leszavazni az MFF-et, ha ezek a feltételek nem teljesülnek?

A végső szavazáskor a képviselők csak akkor fogják támogatni a költségvetést, ha követeléseik megfelelően megjelennek benne. Az MFF elfogadásához abszolút többség kell, ami nagyon magas küszöböt jelent. A kockázat tehát mindig fennáll, de csökkenthető, ha a parlamenti igényeket érdemben figyelembe veszik.

Tudjuk, hogy a költségvetés intézményi kompromisszum eredménye lesz, és nem minden követelés teljesülhet. De ha a parlamenti elvárások egyáltalán nem jelennek meg, nem tudunk igennel szavazni. Nem fenyegetőzni akarunk, ez egyszerűen a döntési mechanizmus logikája.

Tekinthető ez vörös vonalnak a Parlament számára?

Igen, ez egy magától értetődő dolog. Ha a Parlamentet nem vonják be, nem tudja támogatni a költségvetést. A tárgyalások során ez egyre világosabbá válik majd.

A jelenlegi KAP egyik fő kritikája, hogy a magas támogatások nem ösztönözték a gazdákat a versenyképességet növelő beruházásokra, hanem inkább az uniós források begyűjtése került fókuszba. Mit válaszol erre?

A közös agrárpolitikára fordított források sok mindent biztosítanak: munkahelyeket, vidékfejlesztést és világszinten kiemelkedő élelmiszer-minőségi szabványokat. Ezek alapvető eredmények.

A támogatások túlnyomó része az európai szintről érkeznek, nem a nemzetiről, ami jelentősen csökkenti a tagállamok terheit.

Az újra nyilvánvalóvá vált biztonsági kockázatok korában ráadásul az élelmiszer-biztonság is újra kulcskérdéssé vált. A gazdák az elmúlt években súlyos kihívásokkal néztek szembe: áringadozásokkal, az ukrajnai háború hatásaival, a klímaváltozással és a zöld átállással járó adminisztratív terhekkel, amelyeket most igyekszünk csökkenteni.

A gazdák nélkülözhetetlen szereplői a társadalomnak, és nincs más, nemzeti szinten összehasonlítható támogatási rendszer számukra. Ezért a támogatásukat nem csökkenteni, hanem növelni kell, legalább az inflációval korrigált szinten fenntartva.

A vidékfejlesztésre, technológiára, kutatásra és innovációra szánt források esetében pontosan meg kell határozni az igényeket és a hozzáférési feltételeket. A termelékenység és a versenyképesség javítása fontos cél, ugyanakkor rugalmasnak kell maradnunk, hogy válsághelyzetekre reagálni tudjunk. Meg kell találni az egyensúlyt a kiszámíthatóság és az alkalmazkodóképesség között.

Többször felmerült az ön és Ursula von der Leyen részéről is, hogy az egész MFF-et - így a Global Europe és az újonnan tervezett Versenyképességi Alapot is - jogállamisági kritériumokhoz kellene kötni. Reális ez a Tanácsban, a tagállamok készen lennének áldásukat adni egy kiterjedtebb feltételrendszerre?

Az Európai Parlament álláspontja egyértelmű:

aki uniós forrásokat kap, annak tiszteletben kell tartania az európai értékeket és szabályokat. A jogállamisági feltételrendszernek az uniós költségvetés egészére ki kell terjednie, minden fejezetre.

Ennek objektívnek, kiszámíthatónak és minden tagállamra azonos mértékben vonatkozónak kell lennie, politikai mérlegelés nélkül. Így minden kedvezményezett és minden kormány előre tudhatja, milyen következményekkel jár a feltételek megsértése.

Lesz ellenállás egyes tagállamok részéről, de a Parlament ragaszkodni fog ehhez, és meg vagyok győződve arról, hogy végül erősebb és világosabb feltételrendszer születik, mint a jelenlegi.

Konkrét reformokat konkrét költségvetési tételekhez kötnének?

Igen. A Bizottság azt javasolja, hogy a beruházásokat reformokhoz kössük. A Helyreállítási Eszköz tapasztalataiból azonban le kell vonni a megfelelő következtetéseket:

a reformok ösztönzése hasznos volt, de az adott projektek és a szükséges módosítások közötti kapcsolat nem mindig volt egyértelmű.

A jövőben világosabb összefüggésre van szükség, különben a polgárok bizalma is sérülhet. Nem fogadható el például, hogy a gazdák forrásait felfüggesszék egy nyugdíjreform elmaradása miatt.

Egyetértünk azzal, hogy a reformokat ösztönözni kell, de csak az adott szakpolitikán belül. A szociális kiadások kapcsolódjanak szociális reformokhoz, az agrárforrások agrárreformokhoz, nem pedig olyan területekhez, amelyekért az érintettek nem felelősek.

Címlapkép forrása: EU

