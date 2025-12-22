Gázkazánok betiltása: teljesen észrevétlenül újabb lépést tett Brüsszel

Az Európai Unió csendben lépett egy korábban biztosnak hitt tiltás ügyében, miközben hivatalosan továbbra sem mondott le a gázfűtés hosszú távú kivezetéséről. A 2029-re tervezett kazánértékesítési stop kikerült az uniós szabályozásból, de a célok a jogszabályi szövegek mélyén tovább élnek. A kérdés már nem az, hogy lesz-e tiltás, hanem az, hogy Brüsszel hogyan és kire bízza annak végrehajtását.

Az Európai Bizottság december elején társadalmi egyeztetésre bocsátotta az Ecodesign-rendelet módosításának tervezetét, amely egyértelműen felvizezett változat a korábbi, 2023 tavaszán kiszivárgott verzióhoz képest.

Akkor még az szerepelt a tervekben, hogy 2029-től gyakorlatilag minden gázkazán kikerülne az uniós piacról egy technikai paraméter – a minimális szezonális hatásfok – drasztikus megemelésével.

Az új tervezet ezt az irányt elveti:

nem vezeti be a de facto telepítési tilalmat, és továbbra is engedélyezné a kondenzációs, sőt bizonyos esetekben a hagyományos kazánok forgalmazását is az EU-ban.

A fordulat technikailag egyetlen, de kulcsfontosságú ponton történik. A hatásfokra vonatkozó küszöbértékeket a Bizottság jelentősen lejjebb vitte, így azok már nem zárják ki automatikusan a gázkazánokat a piacról, függetlenül attól, hogy fosszilis vagy megújuló gázra alkalmas készülékekről van-e szó.

Mint arra az Il Sole 24 lap felhívja a figyelmet, A 2023-as verzió ezzel szemben olyan szintre emelte volna a követelményt, amelyet kazántechnológiával gyakorlatilag nem lehetett volna teljesíteni.

Ez váltotta ki két éve a teljes európai gáz- és fűtéstechnikai iparág ellenállását, és vezetett ahhoz, hogy a rendelet végül fiókban maradt az új Európai Bizottság hivatalba lépéséig.

A mostani módosítás nem elszigetelt technikai döntés, hanem illeszkedik egy tágabb politikai trendbe. A Bizottság láthatóan óvatosabb lett azokkal az eszközökkel, amelyek közvetlen, tiltásszerű beavatkozást jelentenének a lakossági energiapiacokon. Ez különösen érzékeny terület, tekintve az elmúlt évek energiaár-sokkját és azt, hogy több tagállamban a gáz továbbra is domináns szerepet játszik a lakossági fűtésben. Olaszországban például évente több mint 900 ezer kazánt értékesítenek, döntően kondenzációs típusokat; egy 2029-es marketingtilalom itt valóban rendszerszintű sokkot okozott volna.

Fontos ugyanakkor különválasztani az Ecodesign-rendeletet és az épületek energiahatékonyságáról szóló irányelvet (EPBD).

Előbbi kizárólag azt szabályozza, milyen termékek hozhatók forgalomba az uniós piacon, míg az EPBD a tagállamok számára jelöl ki hosszabb távú klímapolitikai célokat. Az EPBD-ben továbbra is szerepel az a – jogilag nem kötelező, de politikailag hangsúlyos – célkitűzés, hogy 2040-re ki kell vezetni a fosszilis tüzelésű kazánokat. A mostani ecodesign-visszalépés azonban komoly kérdőjeleket vet fel azzal kapcsolatban, hogy ezt a célt milyen eszközökkel lehet majd érvényesíteni, ha a közvetlen uniós tiltások kikerülnek a repertoárból.

A tagállami szabályozások áttekintése is azt mutatja, hogy a „2026-tól tilos a gázkazánok beépítése” típusú állítások nagyrészt leegyszerűsítőek vagy félrevezetők. A 27 EU-tagállam közül gyakorlatilag egyikben sincs olyan országos, egységes jogszabály, amely 2026-tól általánosan megtiltaná új gázkazánok beépítését. Hollandia esetében valóban felmerült egy 2026-os fordulópont, de ez nem totális tiltás lett volna, hanem a kazáncserékhez kötött hibridmegoldási kötelezettség, amelynek politikai sorsa azóta bizonytalanná vált.

Németországban a 2026-os dátum inkább az egytüzelőanyagú – főként olaj- és szénalapú – rendszerekhez kötődik, míg a gáz esetében a 65 százalékos megújulóenergia-követelmény a meghatározó, nem egy explicit tilalom.

Más tagállamokban – Franciaországban, Ausztriában, Írországban vagy Belgium egyes régióiban – a gázkazánok visszaszorítása már korábban, épületenergetikai előírásokon vagy CO₂-küszöbökön keresztül indult meg, nem egyetlen, jól kommunikálható tiltási dátummal. A kelet- és dél-európai országok többségében pedig egyelőre nincs olyan nemzeti jogszabály, amely rövid távon, országos szinten tiltaná a gázkazánok beépítését.

Ami viszont minden tagállamra kiterjed, az a fosszilis kazánok uniós támogatásainak 2025-től kezdődő kivezetése – ez azonban ösztönzők megszüntetését jelenti, nem jogi tiltást.

Ebben a környezetben érthető az iparági szereplők elégedettsége az Ecodesign-terv módosítása miatt. Az európai gyártók azt hangsúlyozzák, hogy az elöregedett kazánállomány gyors cseréje rövid távon is csökkenti a fogyasztást és a kibocsátást, miközben technológiailag nyitva hagyja az utat a megújuló gázok és a hibrid rendszerek előtt. A végleges rendeletszöveg a konzultáció lezárása után, 2026 első felében várható, hatályba lépése pedig két évvel később esedékes. Így a 2028–2029-es időszak továbbra is kulcsfontosságú marad – de már nem egy uniós szintű, egycsapásra bevezetett gázkazán-tilalom miatt, hanem a tagállami döntések és a politikai ösztönzők súlya miatt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images