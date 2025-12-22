  • Megjelenítés
Kulcsterületeken verte az USA-t és Kínát az uniós fejlesztőipar, de még így is komoly a lemaradás
Kulcsterületeken verte az USA-t és Kínát az uniós fejlesztőipar, de még így is komoly a lemaradás

Az Európai Bizottság közzétette a 2025-ös Ipari Kutatás-fejlesztési Beruházási Eredménytáblát, amely szerint az uniós vállalatok 2024-ben kiemelkedő növekedést értek el a K+F beruházások terén. Az energia és az egészségügyi szektorban is jelentős jobban növekedtek globális versenytársakkal szemben, azonban az ezeknél is dinamikusabban fejlődő infókommunikációs technológiák terén még mindig jelentősen elmaradnak az USA-tól.

19,8 százalékkal növelték kutatás-fejlesztésre szánt ráfordításaikat az uniós energiaágazat vezető befektetői 2024-ben.

Ez a dinamika messze meghaladja az Egyesült Államok 6, és Kína 3,8 százalékos pozitív teljesítményét, miközben például teljesen maga mögé utasítja a historikusan jól teljesítő Japánt, amely tavaly 14,2 százalékot rontott ugyanezen mutatóján.

Ha csak az egészségügyet nézzük, akkor az ágazatban 13 százalékos K+F-bővülést mértek az EU-ban, ami szintén jelentősen felülmúlja a globális versenytársak teljesítményét, mivel

itt az USA 7,1, Kína pedig mindössze 0,1 százalékos növekedést sikerült elérnie.

Ezek mellett a repülőgépipar és a védelmi szektor 4,8 százalékos növekedéssel járult hozzá Európa védelmi felkészültségének erősítéséhez, azonban a jelentés arra is rámutat, hogy az információs és kommunikációs technológiák (IKT) területén továbbra is erős a globális versenynyomás.

2024-ben a világ kétezer legnagyobb innovációs befektetője összesen 1442,6 milliárd eurót fordított kutatás-fejlesztésre, ami 6,3 százalékos növekedésnek felel meg. Ehhez képest túlteljesített az Egyesült Államok 7,8, Japán pedig 7,1 százalékával, míg Kína 3,9 százalékával átlag alatt teljesített, és

az uniós vállalatok is mindössze csak 2,9 százalékkal növelték kutatás-fejlesztést előmozdító kiadásaikat.

Alapvetően négy ágazat van, amelyben az innovációs piac több mint 80 százalékát elviszi:

  • IKT szoftver 24,9 %
  • IKT hardver 22 %
  • Egészségügy 19.9 %
  • Autóipar 13,5 %

Ilyen szempontból az, hogy melyik szektorban ki van vezető szerepben, stabilan maradt. Az infokommunikációs technológiák terén, valamint az egészségügy területén továbbra is az amerikai vállalatok dominálnak, miközben az autóipari kutatás-fejlesztésben az uniós cégek őrizték meg vezető pozíciójukat.

Az európai autóipar, amely az uniós innováció egyik alappillére, 2024-ben összesen 87 milliárd eurót fordított K+F-re, ami több mint kétszerese az amerikai vagy japán vállalatok hasonló ráfordításainak.

Ugyanakkor globálisan az autóipari fejlesztésével kapcsolatos növekedést elsősorban kínai és a japán cégek produkálták. Előbbiek 11,9, utóbbiak 12,3 százalékos bővüléssel, miközben

az uniós vállalatok növekedése mindössze 0,8 százalékos volt, az amerikai szereplők pedig 1,7 százalékos visszaesést könyveltek el.

A jelentés különösen problémásnak tartja az uniós IKT szoftverszektor helyzetét, ahol 2024-ben 8,9 százalékos visszaesést mértek az innovációs-ráfordításokban, részben a legnagyobb befektetők köréből való kiesések és jelentős költségcsökkentések miatt.

Ez különösen aggasztó amiatt is, hogy globális szinten ez volt az elmúlt évtized leggyorsabban növekvő innovációs területe, hiszen a jelenlegi 25 százalékos részesedés, csak 13 volt még 2014-ben. Ugyan az EU komoly lépésekre készül a technológiai versenyben felhalmozódott hátrányuk ledolgozásában, az új kezdeményezések beérése azonban még várat magára.

