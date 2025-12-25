Megnyílik előttünk Latin-Amerika piaca

Néhány esztendeje egy vezető hazai politikus jelentette ki, hogy a vétójog az utolsó védőbástyája az európai sokszínűségnek és szuverenitásnak. Nos, a kormány tagjai – mint a dicső végvári vitézek büszke utódai – az elmúlt időben igencsak sűrűn gyakorolhatták a nemzeti szuverenitás védelmét, mivel jószerint csak azokat az EU-s kezdeményezéseket és indítványokat nem vétóztak meg, amelyek egy csepp áldozatot sem kívántak meg hazánktól. A megvétózott kezdeményezések sorába tartozott az Európai Tanács decemberi ülésének napirendjére tűzött, a Mercosur-országokkal (tagjai Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay, társult tagjai pedig Chile, Kolumbia, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname és Bolívia) kötött új védintézkedésekről szóló megállapodás megerősítéséről szóló határozat is.

Az új mechanizmus olyan „érzékenynek” minősülő termékekre vonatkozott volna, mint a baromfi, a marhahús, a rizs, a méz, a tojás, a fokhagyma, az etanol, a cukor és a citrusfélék, és meghatározta volna azokat a feltételeket, amelyek mellett a kereskedelmi előnyök felfüggesztését lehetővé tevő védintézkedés aktiválható. E védintézkedés kulcsfontosságú előfeltétele volt ugyanis annak, hogy olyan országok, mint Franciaország és Olaszország is támogassák a szélesebb körű kereskedelmi megállapodást mégpedig megerősített élelmiszer-import-ellenőrzések és a tükörzáradékok mellett.

A védintézkedésekről szóló megállapodás megerősítése azt követően került a Tanács napirendjére, hogy az Európai Parlament és az EU-tagországok december elején politikai megállapodásra jutottak az EU dél-amerikai blokkal kötött kereskedelmi egyezményéhez kapcsolódó védintézkedések részletesebb változatáról. A Mercosur megállapodás előkészítése ugyan már huszonöt esztendeje megkezdődött, ám főleg Franciaország fenntartásai és vétói miatt csak mostanra érlelődött meg az aláírása. Ennek ellenére Franciaország mellett Olaszország, Lengyelország és (nem teljesen világos okok miatt) hazánk vonakodott támogatni a védintézkedést. Ezért a megállapodás jóváhagyása lekerült a Tanács ülésének a napirendjéről.

Az egyezménynek a Mercosur tagállamok december 20-ai, a brazíliai Foz do Iguaçu városban tartott csúcstalálkozója során tervezett aláírására így csak később, legkorábban 2026. január 12-én Paraguayban kerülhet sor.

Nehéz időkben persze a kereskedelem biztonsága különösen kulcsfontosságú kérdés. A Mercosur és az EU közötti új megaregionális szerződés ezért mérföldkövet jelent a jobb kereskedelem és a globális élelmezésbiztonság felé a jelenlegi geopolitikai zűrzavarok közepette. Ha ehhez hozzávesszük még Ukrajnát, amely Oroszország agressziója ellenére változatlanul fontos szereplője az agrártermékek világpiacának, akkor egy sajátos háromszög rajzolódik ki a három élelmiszer-óriás között. Egy teljes mértékben kölcsönös engedményeken és globális szabványokon alapuló átfogó kereskedelmi rendszer helyett – különösen az európai érzékenységre tekintettel – ugyanis egy meglehetősen összetett megállapodás-rendszert kellett kialakítani (beleértve az új és különösen hatékony mezőgazdasági védintézkedéseket is).

Ráadásul az EU-nak vannak már az agrárkereskedelmet érintő megállapodásai számos más országgal is, amelyeket ugyancsak tiszteletben kell tartani. Hogy ezt a szerteágazó szerződéses rendszert sikerül-e majd úgy működtetni, hogy azt valamennyi részes fél tisztességesnek és méltányosnak tartsa, az egyelőre nehezen ítélhető meg. Mindazonáltal az Európai Bizottság okkal nevezi a Mercosurral kötött szerződést „úttörő” partnerségi megállapodásnak az európai gazdaság számára, ami az uniós gazdálkodóknak több exportot és csak mérsékelt importnövekedést ígér.

A Mercosur megállapodásra most igencsak égető szüksége van az Európai Uniónak.

Az Egyesült Államokkal 2025 nyarán kötött keretmegállapodás és a burjánzó kínai export harapófogójába került európai feldolgozóiparnak – különösen az autóiparnak – ugyanis sürgősen szüksége volna olyan új felvevőpiacra, ahová az eddiginél kedvezőbbé váló feltételek révén többet lehetne eladni. A Mercosur megállapodás alapján az EU-ban gyártott járművekre kivetett vám akár 35%-kal csökkenne, ami 2040-re potenciálisan megháromszorozhatja az autóipari termékek kivitelét, és hozzáférést biztosít a körülbelül 3 millió autót felvevő piachoz.

Ráadásul Brazíliában és Argentínában már több európai gyár – köztük a BMW, a Mercedes-Benz, a Renault, a Stellantis, a Volkswagen és a Volvo – is rendelkezik leányvállalattal, ami tovább könnyítené a piacra jutást. A márkák felsorolásából kitűnik, hogy az export remélt bővüléséből profitálhatnának a hazai autógyárak is, amelyeknek a kivitele az elmúlt éveket bizony megsínylette. Ezen túlmenően a megállapodás kulcsfontosságú kritikus nyersanyagok, például a lítium, a grafit és a mangán ellátási láncainak diverzifikálásával is fokozza Európa gazdasági ellenálló képességét.

Az említett okokból nem elég, sőt nem is szabad csupán a megállapodás „agrárlábának” esetleges kockázatait és hátrányait latolgatni, hanem bizony a feldolgozóipar terén elérhető előnyöket is mérlegelni kell(ene). Ezen kívül az EU sokat meríthetne Kínának a 33 országot felölelő latin-amerikai és Karibi Államok Közösséggel 2015 óta folytatott együttműködésének a tapasztalataiból is. Kínának a latin-amerikai és a Karib-térség országaival lebonyolított külkereskedelmének a volumene az elmúlt tíz évben megduplázódott, és 2024-ben elérte az új csúcsát, az 518 milliárd dollárt. Ugyanebben az évben az EU és a Latin-amerikai és Karibi Államok Közösségének tagállamai közötti árukereskedelem értéke meghaladta a 313 milliárd eurót, vagyis a Kínával elért forgalomnak mindössze 60%-át tette ki, pedig történelmileg, kulturálisan és nyelvileg jóval szál köti össze Latin Amerikát Európával, mint Kínával.

Az áruforgalom növekedése nemcsak az értékében, hanem annak az összetételében is megmutatkozott. Míg Kína továbbra is a térség nyersanyagainak, például a brazil vasércnek és szójababnak, valamint a chilei és perui réznek fő vásárlója maradt, addig a régióba irányuló kivitelének a jellege nagyot változott. 2025 első öt hónapjában például az elektromos járművek kínai exportja Brazíliába tízszeresére nőtt 2024 azonos időszakához képest.

Van tehát mit tanulni, s még inkább mit tenni az előttünk álló hetekben. Remélhetőleg jövő év januárjában már nem kell újra halasztani a Mercosur egyezmény aláírását, s gyorsan megkezdődik a megnyíló lehetőségek kiaknázása. Ugyanakkor az Ukrajnával kötött és 2017-ben hatályba lépett Mélyreható és Átfogó Szabadkereskedelmi Térség (DCFTA) megállapodás agrárkereskedelmi fejezetét teljesen össze kell hangolni a Mercosur megállapodás keretében kialakított védintézkedésekkel annak érdekében, hogy mindkét viszonylatban azonos játékszabályok vonatkozzanak az agrárkereskedelemre, s ne alakulhasson ki valamiféle káros arbitrázs.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images