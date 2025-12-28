Jövőre 77 400 milliárd forint sorsáról döntenek Brüsszelben – mutatjuk, hova ömlenek az uniós pénzek!

Az elmúlt évek példátlan kihívásai – a Covid–19-járványtól az ukrajnai háborún át az emelkedő, majd stabilizálódó energiaárakig és a geopolitikai bizonytalanságokig – arra kényszerítették az EU-t, hogy újragondolja pénzügyi prioritásait. Így a jövő évi költségvetés nagyja bár betervezett, ad némi rálátást arra, hogy az Európai Unió – ideértve az Ursula von der Leyen vezette Bizottságot, a közvetlenül választott Parlamentet és a tagállamokat tömörítő Tanácsot – hogyan látja a jövő kihívásait.

Az unió többéves pénzügyi keretét (MFF) évtizedeken keresztül a mezőgazdaság és a kohéziós politika uralta, ami tipikusan a teljes összeg mintegy kétharmadát vitte el. Előbbinek a legnagyobb része a gazdák közvetlen támogatása, míg a kohéziós politika lényege az uniós átlaghoz képest elmaradottabb vidékek támogatása.

Utóbbi például szinte teljesen intakt maradt, és csak az egykori járványhelyzet miatt létrehozott helyreállítási alappal kapcsolatos tételek csökkentek, azonban például az agrárforrások ügyében kereszteshadjáratot folytató Európai Parlament a jövő évre elfogadta, hogy „dinamizálják” a gazdáknak járó közvetlen támogatások egy részét.

Ez persze a gyakorlatban nem fogja azt jelenteni, hogy kevesebb forráshoz juthat majd az európai agrárium, azonban míg ez esetben a fixált források egy részéből csináltak „mozgásteret”, addig más fejezeteknél pont, hogy a tervezetben még szabadon hagyott plafont adó összeget kötötték le az egyes alfejezetek programjaira. Ezek a változtatások önmagukban azonban keveset mutatnak meg a teljes képről, ezért érdemes sorra venni a költségvetés mind a hét fejezetét.

1. Egységes piac, innováció és digitalizáció

Az első fejezet 22,16 milliárd eurót kap, ami az uniós költségvetés mintegy 11,5 százalékát fogja jelenteni 2026-ban. Ez a terület az EU gazdasági stratégiájának egyik központi pillére, a versenyképesség erősítését, az innováció ösztönzését és a digitális átállás felgyorsítását szolgálja, így a következő hétéves ciklusban várhatóan egy külön „Versenyképességi Alapba” fogják rendezni.

A források legnagyobb része a kutatás és innováció területére irányul, összesen 14,15 milliárd euró értékben. Ennek döntő hányada a Horizon Europe-hoz kerül, amely az EU egyik zászlóshajó programja, a maga 13 milliárd eurós keretével. A program tudományos kutatásokat, ipari fejlesztéseket és társadalmi kihívásokra adott megoldásokat támogat, és 20 millióval sikerült emelni az eredeti tervezethez képest.

Ezt egészíti ki az Euratom Kutatási és Képzési Program 294 millió euróval, valamint az ITER projekt 852,4 millió euróval, amely a nukleáris fúziós kutatásra összpontosít.

Az európai stratégiai beruházások mintegy 4,6 milliárd eurót tesznek ki. Ezekből finanszírozzák többek között az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközt, amely három alprogramra tagolódik:

A közlekedési ág 1,7 milliárd eurót, az energetikai 1,03 milliárd eurót, a digitális pedig 323 millió eurót kap.

Míg az első kettőhöz plusz 8,5, illetve 15 millió eurót adtak hozzá, addig a Digitális Európa Program ezen felül egy 999,9 millió eurós kerettel járul hozzá a folyamatokat tipikusan felgyorsító általános digitalizációhoz.

Az egységes piac működését szolgáló intézkedések 1 milliárd euróból támogatják a kis- és középvállalkozásokat, a csalás elleni fellépést, az adó- és vámügyi együttműködést, valamint a decentralizált uniós ügynökségek működését. Az egységes piac persze a mai napig szenved a különböző tagállamok eltérő szabályozásaitól, így ezek a költségek a jövőben jelentősen csökkenhetnek.

A versenyképességbe számítanak az űrpolitikai kiadások is, amelyek jövőre 2,37 milliárd eurót tesznek majd ki. Ezen belül az Európai Űrprogram 2,1 milliárd euróval a legnagyobb tétel, amely a műholdas navigációt, a földmegfigyelést és a biztonságos összeköttetést finanszírozza – egyre növekvő polgári és biztonsági jelentőséggel.

Ezen felül az első fejezet mind a négy klaszterében létrehoztak egy „kísérleti projektek és előkészítő intézkedések” című tételt, amely a kutatás és innováció terén 4,4, a stratégiai beruházásoknál 10, az egységes piacnál 5,5,

az űrközpontú finanszírozásnál pedig 43 millió eurót különít el, az eredetileg 108,6 milliós mozgástér terhére.

2. Kohézió, reziliencia és értékek

A második fejezet 71,65 milliárd eurót kap, ami az uniós költségvetés mintegy 37 százalékát teszi ki. A források célja alapvetően a gazdasági, társadalmi és területi különbségek mérséklése, valamint a kiegyensúlyozott regionális fejlődés elősegítése.

A kiadások legnagyobb része a gazdasági, társadalmi és területi kohéziót szolgálja, összesen 42,1 milliárd euró értékben. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap ebből 34,3 milliárd euróval, a Kohéziós Alap pedig 7,75-el járul hozzá infrastrukturális fejlesztési projektekhez. Ezen felül az Európai Szociális Alap Plusz 14,5 milliárd euróval támogatja a foglalkoztatást, az oktatást és a társadalmi fejlődést, és ide tartozik az Erasmus+ is, amely egy 4,27 milliárdos költségvetéssel működhet jövőre.

Míg itt minden tétel esetében csupán 1–2 milliós változtatásokról beszélhetünk, addig a helyreállítás és rezilienciaépítési klaszterben jelentősebb változások lesznek.

Egyrészt a polgári katasztrófavédelmi fellépést támogató RescEU 168 milliós büdzséirányzatát 10 millióval megemelték, másrészt a helyreállítási alappal (RRF) kapcsolatban két 50 milliós vágást is csináltak.

Ez az eszköz közvetlen finanszírozásánál marginális összeg, hiszen a teljes keret 8 milliárd körül maradt, azonban az RRF technikai támogatására szánt 109,5 milliót 52,5-re csökkentették, ami annak tudható be, hogy a kapcsolódó projekteket 2026 augusztusáig kell befejezni.

3. Természeti erőforrások és környezet

A harmadik fejezet 56,53 milliárd euróval az uniós költségvetés alig kevesebb mint 30 százalékát teszi ki. Ez a terület a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés és a környezeti fenntarthatóság szempontjából meghatározó.

A piacokhoz kapcsolódó kiadások és a közvetlen kifizetések kicsit több mint 40 milliárd eurót jelentenek ebből, amelyet az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) finanszíroz. Ez az alap biztosítja a gazdálkodók közvetlen támogatásait, és kulcsszerepet játszik a mezőgazdasági termelés fenntartásában, valamint a vidéki megélhetés stabilizálásában, azonban

az eredeti tervezetben még 454 millióval többet szántak ide.

Persze ez a teljes összeg alig több mint 1 százaléka, mégis szemléletes, hogy itt ezt a tételt a mozgástér növelésére irányították át. Hajlamos lehet itt az ember egyfajta trendfordulóra gondolni, de a helyzet az, hogy a gazdák támogatásaiból például 2024-ben is majdnem 1 milliárd eurót nem kellett már kifizetni, vagyis ennyi extra elkölthető forrás maradt a tervezetthez képest.

Persze több szempontból régóta vitatott, hogy mennyire támogatja a versenyképességet a közös agrárpolitika (KAP) jelenlegi formája, de ez az átcsoportosítás feltehetően a rugalmasabb költségvetést igénylő idők nélkül is indokolt lehetett. A vidékfejlesztési kiadások (EMVA) emellett kicsit több mint 13,33 milliárd eurót tesznek ki, míg a tengerügyi és halászati zsebekbe 803 és 160,5 millió eurót irányítottak.

A környezet- és klímapolitikai intézkedésekre összesen kevesebb 2,2 milliárdot szánnak, ami a teljes keret kevesebb mint 1,5 százaléka. Ezen belül a kifejezetten környezetvédelemre fókuszáló, 803 milliós LIFE program kapott egy 10,7 milliós kiegészítést, míg a zöldátállást segítő Igazságos Átmenet Alap maradt az eredeti 1,25 milliárdos kereténél.

4. Migráció és határigazgatás

A negyedik fejezetre összesen kicsit több mint 5 milliárd eurót szánnak, ami az uniós költségvetés körülbelül 2,5 százalékát jelenti. A források a migrációs folyamatok kezelését és az EU külső határainak védelmét szolgálják. Ugyan a témában nagy változások várhatóak a Migrációs Paktum jövő nyári hatálybalépése után, az elsősorban a nemzeti vállalásokat fogja érinteni.

Alapvetően a menekültügyi és migrációs intézkedések mintegy 2,3 milliárd eurót kötnek le a közös költségvetésből, míg a határigazgatásra 2,7 milliárdot költ az EU. Ezen belül két alap, az IHA és a HAVE kapott összesen 10 millió eurós többletköltségvetést.

5. Biztonság és védelem

A biztonság és védelem fejezet 2,8 milliárd eurós költségvetéssel rendelkezik, ami már csak a teljes összeg mintegy 1,5 százalékának felel meg. Bár a terület jelentősége az elmúlt években érezhetően megnőtt, itt csak a katonai mobilitás 250 milliós forrása kapott egy extra 10 millió eurót.

Ami itt lényeges azonban, az az Európai Védelmi Alap (EDF) 1 milliárdos keretösszege, amelynek nagyjából egyharmadát költik kutatásra, valamint a védelmi ipari program, amely

620 millióból igyekszik támogatni a kontinens fegyvergyártását.

Itt fontos megjegyezni, hogy bár Oroszország 2014-es ukrajnai beavatkozása óta van némi készültség, és Donald Trump amerikai elnök már előző ciklusában is szorgalmazta, hogy az EU országai többet költsenek védelemre, az ötödik fejezet kereteit még a pénzügyi ciklus elején, 2020-ban határozták meg, így a következő MFF minden bizonnyal többet fog ide szánni a 2022-es orosz invázió fényében.

6. Szomszédság és a világ

A hatodik fejezet 15,6 milliárd euróból gazdálkodhat 2026-ban, ami a teljes összeg valamivel több mint 8 százaléka. Ez is egy olyan terület, amely fokozatosan nagyobb fókuszt fog kapni, mivel az utóbbi évek geopolitikai instabilitásából azt szűrte le az EU, hogy nagyobb jelenlétre van szükség a kontinens határain túl is.

Itt persze nem katonai beavatkozásokról van szó, hanem segélyezésről és olyan beruházások ösztönzéséről, amelyek azt segítik elő, hogy egy adott régió szereplői inkább az EU-val lépjenek partnerségre Kína vagy az USA helyett.

Ennek ellenére pont a kifejezetten erre létrehozott eszköz, a Global Europe 10,1 milliárdos büdzséjéből vontak el 55 milliót, amely még így is a fejezet messze legnagyobb tétele maradt.

Ezt követi a 2,7 milliárd eurós előcsatlakozási klaszter, amely az unió legközvetlenebb geopolitikai eszközének mondható bővítéspolitikát teszi lehetővé.

Ebből 500 millió van elkülönítve kifejezetten a nyugat-balkáni reformokat támogató eszközre, ami nem meglepő, tekintve, hogy Montenegró és Albánia áll jelenleg legjobban a csatlakozási feltételek teljesítésében, és reális esély van arra is, hogy ők már 2028-ban felvételt nyerjenek az EU-ba.

Majdnem 2 milliárd eurós az EU humanitárius segítségnyújtási eszköze is, amely 35 millió euróval lett megnövelve, az eredetileg 95 millió eurós mozgástér terhére.

Ennek a mozgástérnek a maradék részéből és a már említett Global Europe-ból lecsípett 55 millióból egészítették ki 115 millióval az eredetileg csak 87 milliós „Egyéb tevékenységek” tételt, amely így

gyakorlatilag az egyetlen olyan sor lett, amelyet már korábban is beterveztek és az eredetihez képest 100 százaléknál nagyobb növelést kapott.

Feltehetően ide tartozik az a déli, vagyis a Földközi-tenger térségének, valamint a keleti, azaz Ukrajnát és Moldovát érintő szomszédságnak elkülönített 25, illetve 35 millió euró is, amelyről a Parlament egyezett meg a Tanáccsal.

Kifejezetten Ukrajnának szóló támogatás a fejezet kitöltött tételei között csak a makroszintű pénzügyi támogatás (MFA+), amely mindössze egy 300 ezer eurós tétel, de a hét kategórián kívül ott van még a 3,9 milliárd eurós Ukrajna-eszköz is, így

az éves költségvetésből nagyjából 2–2,5 százalék van kifejezetten az ország megsegítésére felcímkézve.

Persze ezen felül ott van a jövő évi költségvetés majdnem felének megfelelő, 90 milliárd eurós hitel is, amelyet az orosz vagyonok felhasználása helyett kell majd felvennie az EU-nak. Ez, ha a korábbi közös hitelfelvételekből indulunk ki, akkor a gyakorlatban évi 3–4 milliárd euró törlesztést jelenthet az uniós költségvetés számára a 2035-ben induló ciklusától.

Ezen kívül a szomszédsági fejezetben van még 100 millió euró a Bizottság különleges hatásköreire elkülönített forrás, 75 millió a tengerentúli országokkal való kapcsolatokra, 50 millió az uniós biztonságos konnektivitásra, 404 millió a közös kül- és biztonságpolitikára, valamint további 47 millió euró a nemzetközi nukleáris biztonságot támogató eszközre.

7. Európai közigazgatás

A legegyértelműbb változás azonban a hetedik fejezetben van, amely egy 200 milliós csökkentést kapott, és így 13 milliárd 277 millió euróból gazdálkodhat jövőre. Ez nagyjából 1–2 százalékos csökkentést jelent az európai intézmények működtetésére, így a teljes büdzsé 6,9 százalékába kerül fenntartani az unió működését. A három vezető szerv esetében

a Bizottság 4,6 milliárd,

a Tanács 740 millió,

a Parlament pedig 2,6 milliárd euróból finanszírozhatja jövő évi működését.

Az unió összes szerve közül csak az Európai Ombudsman és az Európai adatvédelmi biztos irodája kapott egy 200, illetve egy 700 ezer eurós bővítést, de alapvetően a közigazgatási költségek visszavágása minden oldalon jól mutatja, hogy a nehezebb időkben az uniós szervek bőrükön érzik a kiadáscsökkentés felelősségét, és magukon is hajlandók spórolni.

Címlapkép forrása: EU