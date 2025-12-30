Élre menő kitiltási botrány fenyeget, az USA új neveket rakhat a Magnyickij-listára

Egyre újabb szintekre lép a "szólásszabadság" és a "digitális jogok" közötti vita, melyben egymás szankcionálásába kezdett az Egyesült Államok és az Európai Unió. Ugyan az elmúlt évben több párszázmilliós bírságot is kivetettek az amerikai techóriásokra, az Elon Musk felületét érő támadás után nem sokkal kitiltották a jogalapot biztosító szabályozás bevezetőjét, és mostanra az is felmerült, hogy a Magnyickij-törvényt is bevessék. A politikai adok-kapok súlya azonban messze nem az esetleges kitiltásokban, hanem a kérdéses lábakon álló EU–USA kereskedelmi kapcsolatokon van.

Két fontos szabályozás, a digitális szolgáltatókra (DSA) és a digitális piacokra (DMA) vonatkozó uniós törvények nem hagyják nyugodni az Egyesült Államok vezetését, miután az Európai Bizottság idén elkezdte bírságolni az amerikai techóriásokat. Csak idén,

a Facebookot üzemeltető Meta 200 millió eurós,

az Apple 500 milliós,

a Google 3 milliárdos,

az Elon Musk tulajdonában lévő X pedig egy 120 milliós bírsággal néz szembe.

Ez az utóbbi jelentősen kiverte a biztosítékot a korábban Trump-kormányban is közvetlen szerepet vállaló Musknál, így a Politico szerint újra az amerikai elnök kegyeibe kerülő tech-vezér elérte, hogy kitiltással sújtsanak négy jogvédő és aktivista szervezet vezetőjét és a DSA–DMA bevezetéséért szabályozásért felelős volt uniós biztost, Thierry Bretont.

A szankcióknak azonban nem feltétlenül lesz itt vége, hiszen egy republikánus szenátor nemrég levélben kérte Marco Rubio külügyminiszteriumát arra, hogy

a Magnyickij-törvény alapján szankcionálja az EU "szélső-balos cenzúrázási kísérleteit."

A USA-ból való kitiltás mellett a listára kerülő személyeknek az amerikai pénzrendszer által elérhető vagyoneszközök zárolásával is járhat és eredetileg háborús bűnök és politikai gyilkosságok büntetésére találták ki de a Biden- és Trump-kormány is használta már politikainak tekinthető esetekben.

A jelenlegi adminisztráció – Trumppal az élen – persze régóta mondja, hogy az unió digitális törvényei diszkriminatívak az USA-val szemben, de azokat ugyanúgy alkalmazzák a kínai kereskedőplatformok ellen is, és a hivatkozási alap rájuk leginkább az európai fogyasztóvédelem.

Nyilván az nem kizárható, hogy a szigorú szabályozások kialakítása mögött az uniós versenyképességi lemaradással kapcsolatban is vannak megfontolások, azonban az egy fokkal nyilvánvalóbb, hogy az USA olyan euroszkeptikus politikai erők mellett áll ki a szólásszabadságra hivatkozva, amelyek gyengítenék az EU egységes fellépését az ehhez hasonló kritikus ügyekben.

Ellenreakció

Az uniós vezetők közül eközben többen is élesen bírálják az új amerikai irányt, így Emmanuel Macron francia elnök, Theresa Ribera versenyjogi biztos és egy sor európai parlamenti képviselő nyílt megfélemlítésről beszélnek. Szinte egységesen azt hangsúlyozzák, hogy az Uniónak a digitális szolgáltatások terén is függetlenednie kell az USA-tól, és hogy igenis bele kell állni a szuverén szabályozás betartatásába.

A kockázat azonban nem kicsi, és a bírságok kivetése komoly kedvezményektől vághatja el az európai ipart, ugyanis Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszter novemberben tett brüsszeli látogatása alatt konkrétan kimondta, hogy

a digitális bírságok a kereskedelmi megállapodások kimenetelét is nagyban befolyásolhatják.

A nagy nehezen júliusra kialkudott 15 százalékos vámplafonnal ugyanis az volt a terv, hogy az EU majd idővel egyre több kvótás vámmentességet szerez termékeinek, így különösképpen a kínai túltermelés miatt is 50 százalékos általános tarifákkal sújtott alumíniumnak és acélnak.

Pontosan ezt tette függővé Lutnick a DSA és DMA alkalmazásának felülvizsgálatától, amelyet a már említett uniós szereplők egyértelműen zsarolásnak minősítettek, miközben úgy tűnik, a németek nyitottak lettek volna a lazításokra.

Brüsszel eközben belső nyomás alatt is áll, mivel egyre több képviselő véli úgy, hogy az EU nem engedheti meg magának a passzivitást, és határozott ellenlépéseket kellene tenni, nem csak a bírságok terén, hanem politikai választ is adva. Itt egészen konkrétan

az olyan tech-vezérek elleni lépések merültek fel, akik "aktívan támogatják az amerikai kormány agendáját."

