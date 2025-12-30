Élre menő kitiltási botrány fenyeget, az USA új neveket rakhat a Magnyickij-listára

Két fontos szabályozás, a digitális szolgáltatókra (DSA) és a digitális piacokra (DMA) vonatkozó uniós törvények nem hagyják nyugodni az Egyesült Államok vezetését, miután az Európai Bizottság idén elkezdte bírságolni az amerikai techóriásokat. Csak idén,
- a Facebookot üzemeltető Meta 200 millió eurós,
- az Apple 500 milliós,
- a Google 3 milliárdos,
- az Elon Musk tulajdonában lévő X pedig egy 120 milliós bírsággal néz szembe.
Ez az utóbbi jelentősen kiverte a biztosítékot a korábban Trump-kormányban is közvetlen szerepet vállaló Musknál, így a Politico szerint újra az amerikai elnök kegyeibe kerülő tech-vezér elérte, hogy kitiltással sújtsanak négy jogvédő és aktivista szervezet vezetőjét és a DSA–DMA bevezetéséért szabályozásért felelős volt uniós biztost, Thierry Bretont.
A szankcióknak azonban nem feltétlenül lesz itt vége, hiszen egy republikánus szenátor nemrég levélben kérte Marco Rubio külügyminiszteriumát arra, hogy
a Magnyickij-törvény alapján szankcionálja az EU "szélső-balos cenzúrázási kísérleteit."
A USA-ból való kitiltás mellett a listára kerülő személyeknek az amerikai pénzrendszer által elérhető vagyoneszközök zárolásával is járhat és eredetileg háborús bűnök és politikai gyilkosságok büntetésére találták ki de a Biden- és Trump-kormány is használta már politikainak tekinthető esetekben.
A jelenlegi adminisztráció – Trumppal az élen – persze régóta mondja, hogy az unió digitális törvényei diszkriminatívak az USA-val szemben, de azokat ugyanúgy alkalmazzák a kínai kereskedőplatformok ellen is, és a hivatkozási alap rájuk leginkább az európai fogyasztóvédelem.
Nyilván az nem kizárható, hogy a szigorú szabályozások kialakítása mögött az uniós versenyképességi lemaradással kapcsolatban is vannak megfontolások, azonban az egy fokkal nyilvánvalóbb, hogy az USA olyan euroszkeptikus politikai erők mellett áll ki a szólásszabadságra hivatkozva, amelyek gyengítenék az EU egységes fellépését az ehhez hasonló kritikus ügyekben.
Ellenreakció
Az uniós vezetők közül eközben többen is élesen bírálják az új amerikai irányt, így Emmanuel Macron francia elnök, Theresa Ribera versenyjogi biztos és egy sor európai parlamenti képviselő nyílt megfélemlítésről beszélnek. Szinte egységesen azt hangsúlyozzák, hogy az Uniónak a digitális szolgáltatások terén is függetlenednie kell az USA-tól, és hogy igenis bele kell állni a szuverén szabályozás betartatásába.
A kockázat azonban nem kicsi, és a bírságok kivetése komoly kedvezményektől vághatja el az európai ipart, ugyanis Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszter novemberben tett brüsszeli látogatása alatt konkrétan kimondta, hogy
a digitális bírságok a kereskedelmi megállapodások kimenetelét is nagyban befolyásolhatják.
A nagy nehezen júliusra kialkudott 15 százalékos vámplafonnal ugyanis az volt a terv, hogy az EU majd idővel egyre több kvótás vámmentességet szerez termékeinek, így különösképpen a kínai túltermelés miatt is 50 százalékos általános tarifákkal sújtott alumíniumnak és acélnak.
Pontosan ezt tette függővé Lutnick a DSA és DMA alkalmazásának felülvizsgálatától, amelyet a már említett uniós szereplők egyértelműen zsarolásnak minősítettek, miközben úgy tűnik, a németek nyitottak lettek volna a lazításokra.
Brüsszel eközben belső nyomás alatt is áll, mivel egyre több képviselő véli úgy, hogy az EU nem engedheti meg magának a passzivitást, és határozott ellenlépéseket kellene tenni, nem csak a bírságok terén, hanem politikai választ is adva. Itt egészen konkrétan
az olyan tech-vezérek elleni lépések merültek fel, akik "aktívan támogatják az amerikai kormány agendáját."
Címlapkép forrása: EU
Fordulat Európában: évtizedes normák dőlnek meg a piacokon
Krónikus válságországok mutatnak most példát a régi nagyoknak.
Évekre befagyaszthatja a fővárosi bérleti díjakat az Otthon Start
Marad az ársapka a Rentingo albérletpiaci kutatása szerint.
Jön a 100 kilowattos „Vassugár” és önjáró „mennydörgés”: bevetésre kész a két új csúcsfegyver
Még az év végén átadták.
Mi lesz a magyar biztosítókkal 2026-ban? - Megszólaltak a biztosítóvezérek
A Portfolio idén is évértékelésre kérte a nyolc legnagyobb biztosító első emberét.
Gigantikus buborék fenyeget: 9 ezer milliárd dolláros piacért harcolnak a nagyhatalmak
Fókuszban a humanoid robotok.
Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Kivonul Oroszországból a Citigroup, tetemes veszteséget kell elkönyvelnie
Putyin nemrég engedélyezte a tranzakciót.
Kivédhetetlen szuperfegyver érkezett Európa szomszédjába: farkasszemet nézhet a NATO az Oresnyikkel
Megérkeztek az új rakéták Belaruszba.
Jézus Krisztus hozta el az ötszöröző hozamot
Számomra az év legcukibb - egyben a legfontosabb lényegtelen (vagy a leglényegtelenebb fontos?) sztorija - az volt, hogy egy elsőre végtelenül hülyének tűnő fogadás végül... The post Jézus K
Adatvédelmi helyzetjelentés: mesterséges intelligencia a magyar bankszektorban
Az év végéhez érve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elhalmozza az érdeklődőket jelentésekkel. November végén a pártok és az online médiatartartalom-szolgálta
BNPL, vagyis vásárolj most, fizess később - mit kell tudni róla?
A BNPL, vagyis "buy now, pay later" (vásárolj most, fizess később) egy új, egyre népszerűbb fizetési forma, mely lehetővé teszi, hogy azonnal megkapjuk a kívánt terméket vagy szolgáltatást
Az év legjobb posztjai - 2025
Az egyik év végi szokásom, hogy egy posztban kiemelem az év legfontosabb bejegyzéseit. Szeretek kicsit visszanézni az évre, azt gondolom, hogy van néhány olyan másodlagos kutatás a blogon, ami m
Minimálbér, garantált bérminimum 2026 - ennyi lesz a legkisebb bér Magyarországon
Megszületett a megállapodás a 2026-os minimálbérről és garantált bérminimumról:2026. január 1-jétől a minimálbér 11%-kal, a garantált bérminimum 7%-kal emelkedik.
Miért utálom az aranyat?
Az arany évezredek óta tartja magát, mint a pénzügyek egyik királya és az elmúlt évtizedekben egyértelműen biztonsági eszköznek tekinti a piac. Ifkovics Ábrahám, a HOLD... The post Miért ut
Az év végére megkopott a lakásbefektetések varázsa
Maróti Ádám, a HOLD portfóliókezelője szerint az év sztorija, hogy a hosszú évekig tartó ingatlanbűvöletnek idén talán vége lett, így a következő években nehéz lesz... The post Az év v
Egy nagy visszatértő megverte az AI-t a tőzsdéken
Megszoktuk az elmúlt két évben, hogy óriási AI-hype van, mértéktelenül ömlik a pénz az ágazatba. De - ahogy azt Szőcs Gábor portfóliókezelő írja - az... The post Egy nagy visszatértő meg
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.
Nehéz éven vannak túl a boltok – Mi jöhet ezután?
Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgettünk.
A tapogatózások ideje lejárt: most már tényleg a béke a cél?
Mit hozhat 2026 az orosz-ukrán háborúban?