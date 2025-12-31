Nem kertelt Merz, a világ minden nagyhatalmába beleállt

A kormányfő szerint az orosz agresszió, a globális önérdekű politizálás erősödése és az Egyesült Államokkal fennálló viszony átalakulása egyszerre jelentenek stratégiai kihívást Európának. Merz májusi hivatalba lépése óta aktív szerepet vállal az Ukrajnát támogató európai kezdeményezésekben, azonban jelenleg nem áll túl jól a mérleg, miután a Belgiummal való folyamatos egyeztetések ellenére is elhasalt az orosz fedezetre épülő jóvátételi hitelt.
Bár Németország 2023 óta jelentősen növelte védelmi kiadásait, jelezve, hogy nagyobb felelősséget kíván vállalni Európa biztonságáért, a gépezet csak döcögősen látszik beindulni, és a jelentős haderő ellenére az USA-tól való képességbeli függetlenedéstől még hosszú évek választhatják el az uniót.
Beszédében a kancellár különösen élesen fogalmazott az Ukrajna elleni orosz háborúval kapcsolatban, amelyet nem elszigetelt konfliktusnak, hanem egész Európát célzó stratégiának nevezett. Beszédében hangsúlyozta, hogy Németország mindennapjait is közvetlenül érintik a biztonsági fenyegetések.
Egyre világosabban látjuk, hogy Oroszország agressziója a kezdetektől fogva egész Európa ellen irányuló terv része volt. Németország nap mint nap szabotázsakciókkal, kémkedéssel és kibertámadásokkal szembesül.
Merz a gazdasági kihívásokat sem kerülte meg. Szerinte a globális protekcionizmus és az importált nyersanyagoktól való európai függőség egyre inkább politikai nyomásgyakorlás eszközévé válik.
Németország exportorientált gazdasága egyszerre szenved a Kínától való függőség csökkentésének nehézségeitől, a világkereskedelmi feszültségektől és Donald Trump amerikai elnök vámintézkedéseitől. Mindezt súlyosbítja, hogy a gazdaság
az elmúlt években elmaradt reformok és beruházások miatt két év zsugorodás után is csak mérsékelt növekedésre számíthat.
A beszéd egy másik hangsúlyos eleme az Egyesült Államokkal fennálló kapcsolat átalakulása volt. Merz szerint Európának fel kell készülnie arra, hogy Washington már nem automatikusan tölti be a kontinens biztonságának garantálóját, ezért nagyobb önállóságra van szükség.
Ez számunkra, európaiak számára azt jelenti, hogy sokkal határozottabban kell saját magunknak megvédenünk és érvényesítenünk az érdekeinket. Ez az év döntő lehet Németország és Európa számára: egy olyan év, amikor új erővel kapcsolódhatunk vissza a béke, a szabadság és a jólét évtizedeihez.
Ezen felül persze haza is beszélt a német kancellár. Merz arra kérte országa polgárait, hogy ne hallgassanak a „riogatókra és végítélet-hirdetőkre”, hanem bízzanak a demokratikus intézményekben és a kormány által elindított gazdasági reformokban, még akkor is, ha azok hatása csak idővel jelentkezik.
Merz elsősorban a bevándorlási és menekültügyi szabályok szigorításával próbálta kezelni a szélsőjobboldali AfD erősödését, azonban a választások óta csak nőtt a kihívó népszerűsége és a kancellárra egyre nagyobb nyomás nehezedik a 2026-os tartományi választások közeledtével, hiszen Kelet-Németországban jelenleg egyértelműen hátrányba szorult a pártja.
Ugyan a német kancellár új lehetőségként beszél a jövő évről, az eddigi mérleg alapján nem úgy tűnik, hogy olyan könnyen menne a német érdekérvényesítés, mint ahogy az az ország Európán belüli jelentőségéből fakadna.
Címlapkép forrása: EU
