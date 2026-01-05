Megbicsaklott Ursula von der Leyen évzáró húzása, de történelmi alkuk sora válhat valóra 2026-ban

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Igen komoly turbulenciát hozhat Donald Trump amerikai elnök friss beavatkozása. A latin-amerikai diktátor elfogásával a geopolitikai folyamatok minden szegmensét, így a kereskedelmi megállapodásokat is érintheti. Ugyan a földrészen mérföldkőnek számító Mercosur-államokkal kötött uniós partnerség megszavazása elmaradt a decemberi EU-csúcson, a friss fejlemények könnyen a megállapodás gyorsított ratifikációját hozhatják. Eközben persze az Európai Bizottság a világ számos táján folytat kereskedelmi tárgyalásokat, amelyek bár akadoznak, mind jelentősen előre mozdultak a Trump-kormány viselkedésének köszönhetően, és a hétvégi katonai akció könnyen egy újabb lökést adhat a stabilitásra vágyó nemzetközi szereplőknek.

Az elmúlt években a globális kereskedelem egyre dinamikusabban alakul át. Az eddigi gazdasági logika alapján nehezen megindokolható korlátozó lépések valós kockázati tényezővé váltak a geopolitikai manőverezések újkorában és a hagyományos multilaterális keretek, mint a Kereskedelmi Világszövetség (WTO), egyre kevésbé képesek kezelni a strukturális kihívásokat.

Kína felől látványos túltermelés, a vállalatok végletekig feszített állami támogatása és az agresszív kiépített exportkapacitások jelentenek fenyegetést az európai piacokra. Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok folyamatos vámháborús fenyegetései és a következetlen, a transzatlanti együttműködést gyakran aláásó szövetségi politikai hozzáállás tovább növeli a bizonytalanságot Európa számára.

Mindez arra kényszeríti az EU-t, hogy jóval aktívabban dolgozzon egy diverzifikált kereskedelmi hálózat kiépítésén, és így leporolja az összes félbehagyott megállapodását, amely

lengéscsillapítóként nem csak tompíthatja a jövőben érkező sokkokat, hanem az unió piaci erején keresztül újrastabilizálhatja a világ ellátási láncait is.

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen, valamint kereskedelmi biztosa, Maroš Šefčovič, gyakorlatilag másfél éve folyamatosan cikáznak az elérhető globális partnerek között, hogy sok esetben a szabadkereskedelmi megállapodásokon túl mutató együttműködéseket hozzanak tető alá.

Ez a fajta kereskedelmi diplomácia szükségszerűen a legnagyobb tagállamok gazdasági érdekeit fogja figyelembe venni, ilyen szempontból pedig a német autóipar a legmeghatározóbb. Ugyan a jelentősebb tagállamok érdekei nem minden esetben egyeznek, az összeurópai versenyképesség szempontjából egyre meghatározóbb lesz a kompromisszumkésség.

Míg ez egyes országok esetében gyakran lemondással jár, addig jó hír Magyarországnak, hogy mivel elég szoros kötődéssel bír a német iparhoz, a tipikusan legnagyobb prioritást kapó érdek egyúttal nekünk is kedvez. Ergo,

minden új piac, amit von der Leyen megnyit a német autóiparnak, elég közvetlen pozitív hatásként csapódhat le hazánkban is

Különösen igaz ez az Európai Bizottság leghatározottabb ígéretére a Mercosur-államokkal kötött partnerségre, amelyet végül az utolsó pillanatban lékeltek meg egyes tagállamok, legalábbis egy rövid időre.

Dél-amerikai döntéskényszer

A Mercosurral folytatott tárgyalások az EU egyik legrégebb óta húzódó és legnagyobb potenciális megállapodását jelentik. 25 év húzás-halasztás és az uniós agrárium hergelése után, Trump árnyékában nagyjából egy év leforgása alatt sikerült az EU-nak sikerült egy meglehetősen előnyös együttműködés részleteit elfogadtatni, az Argentínát, Brazíliát, Paraguayt és Uruguayt tömörítő Mercosur-blokkal.

Ahogy arról már több ízben részletesen beszámoltunk, a cél az európai termékekre vonatkozó 15-30%-os vámok nullázása, és a dél-amerikai termékek fokozatos, ellenőrzött beengedése, kedvezményes tarifák mellett.

A Mercosur-megállapodás hatalmas kereskedelmi potenciállal bír: 2024-ben az EU mintegy 70 milliárd eurós kölcsönös áruforgalom bonyolított velük és az egyezmények köszönhetően

2040-ig várhatóan 50 milliárdos bővülést érhetnek el.

Bár arról már szinte megkérdőjelezhetetlen a szakértői konszenzus, hogy az uniós termelőkre gyakorolt potenciális hatások kockázata és mértéke teljesen eltörpül az együttműködés előnyeihez képest, az unió mezőgazdasági szektora súlyos árcsökkenésektől tart.

Ennek megakadályozására a Bizottság és a Parlament is szigorú, gyorsan aktiválható védzáradékokról döntött, ha a behozatal jelentős hatással lenne az uniós termelőkre. Minden utolsó pillanatos erőfeszítés ellenére azonban a december végi csúcstalálkozón való aláírás elmaradt, és a folyamat 2026 elejére tolódott.

Az összemérhetetlen előnyök ellenére az utóbbi hónapokban eléggé rezgett a léc, hogy sikerül-e megteremteni a minősített többséget, aztán meglepő módon végül Olaszország utolsó pillanatos kihátrálása döntött.

Ehhez képest a Bloomberg legfrissebb értesülései szerint Olaszország máris elhatározta, hogy a legközelebbi január 9-én pénteken a megállapodás megkötése mellett fog szavazni. Ugyan az olasz kormány egyelőre nem erősítette meg a döntést,

ha támogatják az alkut, akkor azt Ursula von der Leyen már egy hét múlva, 12-én hétfőn aláírhatja a Mercosur-országokkal.

A késlekedés persze egy kisebb szimbolikus bukást jelentett az EB-nek, de a legtöbben alapvetően azzal számoltak, hogy azt rövid időn belül tető alá hozzák.

Ezt segíthette elő Nicolas Maduro venezuelai kormányzó amerikai elfogása, amely kapcsán Trump kifejezetten felemlegette a Dél-Amerikát is saját „felelősségének” tekintő Monroe-doktrínát. Ezt anno kifejezetten az európai gyarmatosítók ellen fogalmazták meg még az 1820-as években.

Bár az USA beavatkozása után feltehetően mind az európaiak, mind a Mercosur-országok legtöbb döntéshozója még jobban sürgetné a megállapodást, nem elképzelhetetlen, hogy a friss akció új dimenziókat hoz a történetbe.

Mexikói frissítés

Bár az akciótól némileg távolabb van Brazíliánál, Mexikó ugyanúgy a Monroe-doktrína alá tartozik. Az ország EU-val fenntartott kereskedelmi kapcsolatai régre nyúlnak vissza, de a Mercosur-megállapodással egyetemben a felek itt is lezárták tavaly az együttműködés modernizálására irányuló tárgyalásokat, amely a jelenlegi, 2000-ben létrejött egyezmény korszerűsítését célozza.

A frissített megállapodás részeként az EU és Mexikó, különösen az agrár- és feldolgozóipari termékek kereskedelmét szeretnék erősíteni, a szolgáltatások dinamikusabb áramlását és a közbeszerzéseket pedig kölcsönösen megnyitni. Teszi ezt mindezt amellett, hogy

biztosítja az európai fenntarthatósági és munkajogi normák betartásának való megfelelést Mexikóban is.

Ez a korszerűsítés minden jel szerint 2026 során léphet életbe a ratifikációs folyamat befejezése után, így tovább mélyítheti az EU-Mexikó kereskedelmet – amely 2024-ben több mint 82 milliárd euróra rúgott, amivel az ország harmadik legnagyobb kereskedelmi partnerének számít az USA és Kína után.

Indiai dilemmák

Az EU és India szabadkereskedelmi egyezményéről folytatott tárgyalások már évek óta zajlanak, és részben az egymástól eltérő gazdasági struktúrák, tarifapolitikák és szabályozási eltérések miatt különösen nehéznek bizonyulnak.

Ugyan a teljes partnerség részének terve az is, hogy közös fegyverfejlesztési és biztonságpolitikai együttműködés is lehet, a megállapodás teljes körű formában nem lesz könnyen elérhető, főleg amíg India Oroszországgal is tesztelgeti az ilyen irányú közös munka lehetőségét.

Kritikus kérdések közé tartoznak még az autóipari, szeszes italokra, rizsre és egyéb érzékeny ágazatokra vonatkozó vámok és nem-kereskedelmi jellegű akadályok, mint például az uniós karbonvámok (CBAM) kivetése.

Persze India párhuzamosan több kereskedelmi egyeztetést folytat világszerte, hiszen a szankciós kockázatok és geopolitikai feszültségek miatt ez az ország is alternatív export- és befektetési irányokat keres, ám az EU-val való megállapodás igen komoly hangsúlyt kap. Főleg, hogy

az unió volt India legnagyobb kereskedelmi partnere 2023-ban, mintegy 124 milliárd eurós áruforgalommal.

A felek itt mindenesetre a problémák nem elhallgatása mellett kifejezetten elkötelezettnek tűnnek és jelentős haladást értek el a piaci hozzáférés tárgyalásában. A mintegy másfél milliárd lakost számláló India részben nyitottabbá válhat a további liberalizációra, de a végleges megállapodás könnyen 2026 második felére csúszhat, pedig itt is volt remény és szándék a 2025-ös aláírásra.

Indonéz-maláj nyitás

Az EU és Indonézia kereskedelmi tárgyalásai is hosszabb ideje folynak, ám itt visszafogottabb a két fél közt folyó kereskedelem. Az áruforgalom egy kisebb, 30 milliárd eurós összeg körül mozgott az utóbbi években. A 2025-ben megfogalmazott partnerségi megállapodás céljai szerint az egyezmény jelentősebb piacnyitást valósíthat meg mind a termékek, mind a szolgáltatások terén, azonban fontosabb a helyzet a uniós közvetlen befektetések (FDI) terén.

Uniós FDI-ban jelentős ugrás történt 2023 óta, gyakorlatilag nulláról 25 milliárd euróra nőtt a beáramló EU-s tőke,

ez pedig leginkább az ország kritikus nyersanyagkészleteivel függ össze (főleg nikkel, valamint kobalt, réz és bauxit) amelyek az akkumulátorgyártáshoz elengedhetetlenek.

A stratégiailag fontos anyagok mellett persze az is lényeges, hogy az ország termékeinek 80 százaléka vámmentességet kaphat két éven belül, amely például pálmaolaj termékek szélesebb körű elterjedését is hozhatja.

Persze itt is egy közel 300 millió lelket számláló piacról van szó, így az európai autóexport terjeszkedése is szempont. A végső megállapodás, a ratifikáció és végrehajtás még idén is lezárulhat, de a megkötendő fontosabb alkuk fényében az is könnyen elképzelhető, hogy 2027-re csúsznak a végleges döntések.

A helyzet eléggé hasonló a kicsivel több mint tized ekkora lakossággal rendelkező Malajzia esetében. Nem véletlen, hogy az ugyanazon a szigetcsoporton elhelyezkedő országgal tipikusan tandemben tárgyalnak az unió képviselői, így ez inkább egy taktikai kiegészítése, a stratégiailag jelentősebb indonéz megállapodásnak.

Ausztrál remények

Az EU és Ausztrália közötti szabadkereskedelmi megállapodás korábbra félbemaradt, részben a mezőgazdasági exportkérdések – így a Mercosurhoz hasonlóan a marhahús és más érzékeny termékek – miatt.

Ugyanakkor a vámháborús gazdasági környezet és a geopolitikai átrendeződés eredményeként a tárgyalási csatornák újra megnyíltak 2025 során, és a von der Leyen novemberi G20 találkozón külön is leült Anthony Albanese ausztrál miniszterelnökkel.

Bár itt a Bizottság egyelőre vonakodott konkrét idővonal felrajzolásától, bizakodóak az eredményekben. Legutóbb kifejezetten az EU mondott nemet az ausztrál elvárásokra, azonban

a remények szerint az ország fél-egy éven belül belesimulhat a unió által felvázolt keretbe.

Magyar perspektíva

Mindezek közül az Indiával kötött együttműködés messze a legnagyobb stratégiai potenciált hordozó kereskedelmi megállapodás Magyarország szempontjából. A magyar gazdaság ipari és exportorientált szerkezete, különösen a járműipar, a gépgyártás, az elektromos berendezések és a gyógyszeripar terén, pontosan illeszkedik ahhoz a piacnyitáshoz, amelyet egy EU–India megállapodás kínálna.

Mivel India ma még magas vámokkal és jelentős adminisztratív akadályokkal védi piacait, a liberalizáció hatása arányaiban nagyobb lehet, mint sok más partner esetében.

A világ népességének közel 20 százalékát kitevő indiai piac emellett a német ipari értékláncok egyik kulcsfontosságú növekedési terepe, így egy megállapodás közvetetten is erősen lecsapódna Magyarországon, a beszállítói kapcsolatokon és beruházásokon keresztül.

A Mercosur- és a mexikói megállapodások Magyarország számára nem prioritás, de jelentős gazdasági előnyöket hordoznak. A Mercosur esetében a legnagyobb hozzáadott érték nem a közvetlen magyar exportbővülésben, hanem az európai – különösen a német – ipari export növekedésében rejlik, amely automatikusan húzza magával a magyar beszállítókat.

Bár a mezőgazdasági aggályokat nem érdemes teljesen leírni, ezek bőven kezelhetőek a megállapodásba épített védzáradékokkal, miközben a piaci hozzáférés mélyítése stabil, hosszú távú növekedési pályát nyithat meg.

Mexikó ezzel szemben egy alacsonyabb politikai kockázatú, gyorsabban realizálható nyereséget kínál: a meglévő egyezmény modernizálása kiszámíthatóan javítja az európai és így a magyar ipari szereplők pozícióit az észak-amerikai értékláncokhoz szorosan kapcsolódó piacon.

Indonézia, Ausztrália és Malajzia Magyarország számára kisebb, de stratégiailag nem elhanyagolható jelentőséggel bírnak. Indonézia különösen az akkumulátor- és elektromobilitási értékláncok szempontjából fontos, mivel a kritikus nyersanyagokhoz és alapanyagokhoz való hozzáférés hosszabb távon az ipari beruházások fenntarthatóságát befolyásolja.

Ausztrália esetében a tárgyalások újranyitása elsősorban szintén a globális ellátási láncok diverzifikációját és stabilitását szolgálja, míg Malajzia inkább regionális kiegészítő partnerként erősítheti az EU délkelet-ázsiai jelenlétét.

Bár egy-egy megállapodás megkötése is jelentős mérföldkövet jelenthet az EU-nak, az egyezmények együttesen tudnak igazán hozzájárulni ahhoz a gazdasági rugalmassághoz, amelyre Magyarországnak és a többi tagállamnak egyaránt szüksége van a jelenlegi globális környezetben.

Az EU kereskedelmi diplomáciája jelenleg a fenntartható diverzifikációt és stratégiai autonómiát helyezi előtérbe egy olyan világban, ahol a Kínából és az Egyesült Államokból szembeni nyomás egyaránt növekszik.

A vámháború által generált nyitottság hatalmas az új megállapodásokra, azonban nem mindegy, hogy melyik fél fog többet engedni a feltételeiből.

Az EU-nak eddig is fontosak voltak a szigorú védőintézkedések, és amíg sziklaszilárd volt az unió USA-val való transzatlanti kapcsolata, a végtelenségig elodázhatók voltak ezek a megállapodások.

Bár ez azt sugallhatja, hogy a kialakult kényszerű helyzet ezeknél a megállapodásoknál is "meghunyászkodásra" kényszeríti az EU-t, jellemzően úgy alakulnak a dolgok, hogy a blokknál kiszolgáltatottabb felek bevállalják végre az uniós szabályozásokhoz való igazodást, ami önmagában is egy hatalmas védőpajzsot jelent az európai termelőknek.

Eklatáns példája ennek a Kanadával 2017-ben aláírt egyezmény, amelynél szintén kockázatként merült fel az országnak biztosított vámmentes marhahús kvóták kérdése. A valóság azonban mára az, hogy még egy ilyen fejlett országban sem alakult ki túl nagy hajlandóság az EU-s szabályozásoknak való megfelelésnek, így az elérhető legfrissebb adatok alapján

az export-keret mindössze 3 százalékát sikerült kihasználni, miközben az európai agrárium egy jelentős piachoz szerzett hozzáférést.

