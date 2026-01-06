Meloni egyetlen húzással elérhette azt, amit a fél EU egy jó éve nyög

A tavalyi év utolsó EU-csúcstalálkozóján váratlant húzott Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, aki a korábbi várakozásokkal szemben megvonta támogatását a Mercosur-államokkal kötött átfogó kereskedelmi partnerségtől. Kevesebb mint három héttel az eset után Olaszország máris kész lehet megszavazni a történelmi egyezményt, azonban úgy néz ki, a Bizottságot vezető Ursula von der Leyennek olyan árat kell fizetnie az alkuért, amiből eddig nem igazán akart engedni.

Meloni újabb forrásokat különíthet el az európai gazdáknak a következő hétéves költségvetésből, amelyet a bizottsági tervek szerint teljesen átstrukturálnának a 2028–2034-es ciklusra. A Politico értesülései szerint ezt az árat kérheti cserébe azért, hogy váratlan decemberi vétója után mégis áldását adja Ursula von der Leyen a másik nagy tervére: az Argentínát, Brazíliát, Uruguayt és Paraguayt tömörítő Mercosur-blokkal való kereskedelmi összefonódásra.

A Mercosur-megállapodásról már több ízben írtunk részletesen, és az USA venezuelai katonai akciójának is komoly hatásai lehetnek, de úgy látszik, még ez sem elég a 25 éve tárgyalt együttműködés bebetonozásához.

Az idő szorításában újabb előnyöket zsarolhat ki az olasz miniszterelnök, amely sok tagállam között a magyar kormánynak is kedvére lehet.

Von der Leyen még tavaly nyáron mutatta be tervezetét az EU következő többéves pénzügyi keretéről (MFF). A reform azonban már ezelőtt is folyamatos kritikákat kapott amiatt, hogy az eddig felzárkóztatási prioritások szerint csoportosított uniós pénzek legnagyobb részét 27 nemzeti borítékba csomagolná, amelyeket elsősorban a versenyképességet elősegítő beruházásokra szánnának.

Az Európai Bizottásg 2028-2034-es ciklusra szóló MFF-tervezete. Forrás: EU

Ezekben a költségvetésben nagyjából 45 százalékát jelentő, tagállamonként változó összegekben oldódna fel a jelenleg annak mintegy 60 százalékát kitevő kohéziós politika és a közös agrárpolitika (KAP) forrásai, amelyek így jelentősen csökkennének a sokéves gyakorlathoz képest.

Forrásháború

A változtatás gyakorlatilag a legelső pillanattól ellenérzéseket keltett több tagállamban – köztük Magyarországon is –, és az Európai Parlament gyakorlatilag 2025 eleje óta kereszteshadjáratot folytat azért, hogy még egy strukturális átalakítás esetén se kelljen kevesebb pénzből gazdálkodnia az európai agráriumnak, mint ahogy azt eddig megszokták.

Persze a heves vitáknak az is részét képezi, hogy von der Leyen tervében kevés dolog utal arra, hogy a Parlament megőrizhetné érdemi ellenőrző szerepét, de uniós gazdasági szempontból fontosabb az, hogy a KAP-on keresztül a gazdáknak kiutalt közvetlen támogatások pont attól tartják vissza a gazdákat, hogy

olyan beruházásokba fektessenek be, amelyek támogatások nélkül is profitábilissá teszik őket.

Az új struktúrában kiosztott 865 milliárd eurós összeget alapvetően a tagállamoknak csak a Bizottsággal kellene egyeztetniük, így annak jelentős része az EP szerint is fontos prioritásokra, a védelemre és a versenyképességre menne.

Ursula von der Leyennek ebből már augusztusban engedményeket kellett tennie, hogy biztosítsa a kritikus pártcsaládok támogatását a Bizottság ellen indított bizalmatlansági szavazáson, így beígérte, hogy a teljes összegből mintegy 300 milliárd eurót a KAP támogatására különítenének el.

Bár ez nagy győzelem volt akkor az EP-nek, az eddigi „támogatások megvédése” inflációkövetés nélkül, csak nominálisan sikerült. Azóta az ügy jelentéstevője, Siegfried Mureșan minden lehetséges fórumon hangsúlyozta az EU eredeti prioritásainak elengedhetetlenségét, azonban inkább jelképesnek mondható, tagállamoknak szóló költségvetési javaslatoknál nem sikerült többet kicsikarni a Bizottságból.

Mureșan végül decemberben mutatta be a parlamenti kéréseket, amelyek hozzávetőlegesen 10 százalékos emelést kértek a költségvetés minden területére, az unió működését lehetővé tevő adminisztrációt leszámítva. Erre azonban mindeddig nem érkezett érdemi reakció.

Itt jön képbe a Mercosur-megállapodás, amelyet az év utolsó uniós csúcstalálkozóján akart megszavaztatni Ursula von der Leyen.

Politikai paranoia

A történelmi aláíráshoz szükséges minősített többség amúgy is nagyon billeg az utóbbi hónapokban, azonban végül Meloni váratlan visszakozása hasaltatta el a tervet, aki az eddigi védőintézkedések mellett még további garanciákat szeretett volna beleépíteni a megállapodásba.

Ezekre a kritikusok szemében azért van szükség, mert az európai gazdák attól tartanak, hogy az állításuk szerint rossz minőségű, olcsó dél-amerikai hústermékek súlyosan lenyomnák a fogyasztói árakat. Ugyan tény, hogy a Mercosur-országok farmjain – pusztán méretüknél fogva is – kisebb költségek mellett tudják előállítani az árut, a megállapodás egyik szerves része az lenne, hogy minden szempontból betartsák az uniós standardokat.

A dél-amerikai termelőket szigorú ellenőrzések alá vetnék, hogy az unió belső piacára ne exportálhassanak olyan árút, amit az EU-s egészségügyi, higiéniai, állatjóléti és munkaügyi szabályai betartása nélkül állítottak elő. Ezen felül a kulcskérdésnek számító marhahús esetében,

a kedvezményes 7 százalékos vám alá eső kvóta mindössze az európai fogyasztás 1,5 százalékának megfelelő 99 ezer tonna lenne.

Bár a költségek oldaláról megfogva jogosnak tűnhet a gazdák aggodalma, a kiharcolt védzáradékok és a pár éves kereskedelmi tapasztalat is azt mutatja, hogy a Mercosur-egyezménynek minimális, 1–2 százalékos hatása lenne csupán az árakra.

Emellett az 50 milliárd eurós kereskedelmi bővülés kihagyhatatlan lehetőségnek tűnik a vámháborúk által fenyegetett geopolitikai helyzetben, ezért is volt az elejétől magabiztos a Bizottság abban, hogy ha nem decemberben, akkor az első következő adandó alkalommal, már január 9-én meglehet a többség a megállapodáshoz.

A remények ellenére azonban úgy tűnik, hogy a részben venezuelai történések miatt keltett nyomást arra használhatják az olaszok, hogy még több védelmet biztosítsanak az európai termelőknek. Ennek tárgyalására az uniós agrárminisztereket szerdára hívták Brüsszelbe, hogy a kereskedelmi biztos Maroš Šefčovič, a mezőgazdasági biztos Christoph Hansen és az állatjólétért felelős Várhelyi Olivér egyeztessen velük a Bizottság megállapodását bebetonozó dokumentumról.

Kalkulált alku

Bár a nyilatkozat tartalma még nem tisztázott, a lapnak nyilatkozó, névtelenségüket kérő diplomaták szerint az újabb biztosítékok ezúttal nem a bejövő áru ellenőrzésével, hanem arra irányulnak, hogy egyszerűen még több forrást szerezzenek a példátlan támogatási rendszerből részesülő gazdáknak, és ezzel potenciálisan újra inflációkövetővé tegyék a hétéves költségvetésből járó közvetlen támogatásokat.

Meloni helyezkedése már decemberben is meglepetést okozott, mivel a megállapodást hangosan ellenző Franciaországgal, Lengyelországgal, Írországgal, Ausztriával, Magyarországgal, Hollandiával és Belgiummal szemben úgy látszott, már beállt az uniós fősodorba.

A szokatlan lépés miatt többekben az is felmerülhetett, hogy a váratlan tiltakozás valójában csak egy színjáték arra, hogy Ursula von der Leyen még előnyösebb alkut köthessen az egyezményt minden áron aláírni vágyó Mercosur-államokkal.

Ez alapvetően az unió töredezettségének egy sok szempontból ravasz felhasználása lett volna, de ha valóban a KAP visszaépítését kéri Meloni, azzal kifejezetten a Bizottság határozott versenyképességjavítási törekvéseit lékelheti meg, ami egyben az unió jelenleg legbefolyásosabb női vezetői közötti szövetséget is zárójelbe teszi.

Címlapkép forrása: EU