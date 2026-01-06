Trump katonákkal lerohanta, most Brüsszel fizetheti az ország teljes összeomlásának az árát

Az Európai Unió egyelőre jogi elvekre hivatkozik a politikai és gazdasági válság kapcsán az Egyesült Államok venezuelai katonai akcióját követően, miközben egy vezető közgazdász szerint ezzel kockáztatja saját befolyásának elvesztését. Ráadásul könnyen lehet, hogy az amerikai lépés következményeit Brüsszelnek és a tagállamoknak kell viselniük. Az EU hangsúlyozza a nemzetközi jog és az ENSZ Alapokmányának tiszteletben tartását, de óvatosan kerüli a közvetlen politikai szerepvállalást. Kritikusai szerint ez a megközelítés kevés egy gyorsan kibontakozó hatalmi átmenet idején, ami gazdasági és társadalmi összeomlással fenyeget.

Az Európai Unió hivatalos álláspontja szerint Venezuelában minden körülmények között tiszteletben kell tartani a nemzetközi jogot és az ENSZ Alapokmányát. Brüsszel eddig óvatos volt, és kerülte a közvetlen politikai beavatkozást az amerikai katonai akciót követően, amelyben elrabolták Nicolas Maduro elnököt.

Egy venezuelai közgazdász, Jorge Jraissati szerint azonban ez a visszafogottság komoly kockázatot hordoz: ha az EU nem kapcsolódik be aktívan a közelgő politikai átmenetbe, akkor a válság következményeit viselheti, befolyás nélkül.

Az Euractiv által ismertetett figyelmeztetés egyszerű: Venezuela gazdasági összeomlása már nem regionális ügy.

Az ország 2013 óta elveszítette GDP-jének körülbelül 70 százalékát. Ez a modern történelem legnagyobb békeidőszaki gazdasági visszaesése.

Egy ilyen mértékű krízis elkerülhetetlenül túlcsordul az országhatárokon, migrációs nyomást, humanitárius válságot és geopolitikai instabilitást okozva. Ezeknek a hatásai Európában is megjelennek, főként ha az Egyesült Államok magára hagyja az országot, és nem vállalja a felelősséget.

A társadalmi helyzet drámai: a venezuelai lakosság mintegy 80 százaléka szegénységben él, közülük minden második ember extrém szegénységben.

Az állami árszabályozás, a termelési kvóták és a korrupció gyakorlatilag kiürítették a gazdaságot. Az alapvető ellátás akadozik, a közbiztonság gyenge, az állami intézmények működése korlátozott. Egy ilyen állapot tartós fennmaradása újabb menekülthullámokat indíthat el Latin-Amerikából Európa felé.

A politikai helyzet most gyorsan változik: az Egyesült Államok katonai akciója nyomán őrizetbe vették Nicolás Maduro elnököt, de az utódlás kapcsán egyelőre nem látszik konkrét washingtoni terv. A venezuelai emigráció nagy része ezt pozitívan fogadta, az országon belül viszont nehéz felmérni a hangulatot a represszív biztonsági apparátus miatt. Washingtonból olyan jelzések érkeznek, hogy egy átmeneti hatalmi konstrukció is elképzelhető, amelyben a rezsim egyes szereplői is helyet kapnának.

Ebben a helyzetben merül fel az EU felelőssége: ha Brüsszel kizárólag jogi elvekre hivatkozik, miközben a politikai folyamatokat más szereplők alakítják, akkor később csak alkalmazkodni tud a kialakult helyzethez.

A válság kezelése viszont így is Európára hárulhat humanitárius segítségnyújtás, migrációkezelés, újjáépítési támogatások és biztonságpolitikai kockázatok formájában. Befolyás nélkül mindez költségesebb és kiszámíthatatlanabb.

Jorge Jraissati szerint ezért nem az a kérdés, hogy az EU „bele akar-e avatkozni”, hanem az, hogy mikor és milyen pozícióból reagál. Egy tökéletlen politikai átmenet is jobb lehet, mint a tartós összeomlás. Szerinte az Európai Unió akkor jár el racionálisan, ha aktívan részt vesz a folyamatban, és nem utólag próbálja kezelni egy elmélyült válság következményeit. A venezuelai helyzet súlya miatt a kivárás már önmagában is döntésnek számít.

Címlapkép forrása: EU