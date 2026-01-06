Trump katonákkal lerohanta, most Brüsszel fizetheti az ország teljes összeomlásának az árát

Az Európai Unió hivatalos álláspontja szerint Venezuelában minden körülmények között tiszteletben kell tartani a nemzetközi jogot és az ENSZ Alapokmányát. Brüsszel eddig óvatos volt, és kerülte a közvetlen politikai beavatkozást az amerikai katonai akciót követően, amelyben elrabolták Nicolas Maduro elnököt.
Egy venezuelai közgazdász, Jorge Jraissati szerint azonban ez a visszafogottság komoly kockázatot hordoz: ha az EU nem kapcsolódik be aktívan a közelgő politikai átmenetbe, akkor a válság következményeit viselheti, befolyás nélkül.
Az Euractiv által ismertetett figyelmeztetés egyszerű: Venezuela gazdasági összeomlása már nem regionális ügy.
Az ország 2013 óta elveszítette GDP-jének körülbelül 70 százalékát. Ez a modern történelem legnagyobb békeidőszaki gazdasági visszaesése.
Egy ilyen mértékű krízis elkerülhetetlenül túlcsordul az országhatárokon, migrációs nyomást, humanitárius válságot és geopolitikai instabilitást okozva. Ezeknek a hatásai Európában is megjelennek, főként ha az Egyesült Államok magára hagyja az országot, és nem vállalja a felelősséget.
A társadalmi helyzet drámai: a venezuelai lakosság mintegy 80 százaléka szegénységben él, közülük minden második ember extrém szegénységben.
Az állami árszabályozás, a termelési kvóták és a korrupció gyakorlatilag kiürítették a gazdaságot. Az alapvető ellátás akadozik, a közbiztonság gyenge, az állami intézmények működése korlátozott. Egy ilyen állapot tartós fennmaradása újabb menekülthullámokat indíthat el Latin-Amerikából Európa felé.
A politikai helyzet most gyorsan változik: az Egyesült Államok katonai akciója nyomán őrizetbe vették Nicolás Maduro elnököt, de az utódlás kapcsán egyelőre nem látszik konkrét washingtoni terv. A venezuelai emigráció nagy része ezt pozitívan fogadta, az országon belül viszont nehéz felmérni a hangulatot a represszív biztonsági apparátus miatt. Washingtonból olyan jelzések érkeznek, hogy egy átmeneti hatalmi konstrukció is elképzelhető, amelyben a rezsim egyes szereplői is helyet kapnának.
Ebben a helyzetben merül fel az EU felelőssége: ha Brüsszel kizárólag jogi elvekre hivatkozik, miközben a politikai folyamatokat más szereplők alakítják, akkor később csak alkalmazkodni tud a kialakult helyzethez.
A válság kezelése viszont így is Európára hárulhat humanitárius segítségnyújtás, migrációkezelés, újjáépítési támogatások és biztonságpolitikai kockázatok formájában. Befolyás nélkül mindez költségesebb és kiszámíthatatlanabb.
Jorge Jraissati szerint ezért nem az a kérdés, hogy az EU „bele akar-e avatkozni”, hanem az, hogy mikor és milyen pozícióból reagál. Egy tökéletlen politikai átmenet is jobb lehet, mint a tartós összeomlás. Szerinte az Európai Unió akkor jár el racionálisan, ha aktívan részt vesz a folyamatban, és nem utólag próbálja kezelni egy elmélyült válság következményeit. A venezuelai helyzet súlya miatt a kivárás már önmagában is döntésnek számít.
Címlapkép forrása: EU
