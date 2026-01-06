Uniós kilépés: Brüsszel fájdalmas mesterkedésbe kezdett

Az Egyesült Királyság és az EU közötti kereskedelemben 2026 elején újabb akadályok jelentek meg. A brexit utáni „reset” tárgyalások lassan haladnak, miközben az uniós szabályozások gyorsabban szaporodnak, mint ahogy a brit tárgyalók enyhíteni tudnák azokat.
A legnagyobb gond az, hogy az új terhek egyszerre több ágazatot érintenek, és közvetlen költségnövekedést okoznak a brit exportőröknek. A brit kormány az agrár-élelmiszeriparra és az energiára fókuszál, de a vállalatok ennél gyorsabb megoldásokat várnának.
Január 1-jétől életbe lépett az EU szén-dioxid-határkiegyenlítési mechanizmusa, a CBAM. Az EU-ba irányuló, magas szén-dioxid-kibocsátású termékek – például acél, vas, villamos energia vagy műtrágya – importőreinek mostantól kibocsátási adatokat kell szolgáltatniuk, és CBAM-tanúsítványokat kell vásárolniuk az uniós karbonpiaci árakon. Formálisan az uniós importőr a kötelezett, de a gyakorlatban az adat- és adminisztrációs teher gyorsan áthárul a brit exportőrökre is.
Bár az Egyesült Királyság és az Európai Unió megállapodtak a kibocsátás-kereskedelmi rendszereik összekapcsolásáról, ez időigényes folyamat, és addig a brit cégek drágábban tudnak eladni az EU-ban.
A brit acélipart 2026-ban további sokk is éri: az EU várhatóan júniusban a felére csökkenti az importálható acél mennyiségét, az e feletti volumenre pedig 50 százalékos vámot vet ki. Ezzel párhuzamosan Brüsszel egy „Buy European” irányba mutató iparpolitikai csomagot készít elő, az Industrial Accelerator Actet. A tervek szerint a közszféra beszerzéseit erősebben EU-gyártású termékek felé terelnék, ami érzékenyen érintheti az uniós piacra belépő harmadik országbeli, így brit beszállítókat is.
Július 1-jétől az e-kereskedelemben is szigorítás jön: az EU megszünteti a 150 eurós vámmentességi küszöböt, és minden, ennél kisebb értékű, közvetlenül uniós fogyasztóknak küldött csomagra termékkódonként 3 eurós vámot vet ki.
Bár a brit eredetű termékek továbbra is vámmentesek maradnak, az adminisztrációs díjak és az országonként eltérő kezelési költségek növelik az árakat.
A brit kereskedelmi kamara (British Chambers of Commerce) szerint ez különösen a kis- és középvállalkozások árrését szorítja le, főként azokét, amelyek e-kereskedelmen keresztül értékesítenek.
Az év végén újabb tarifa lép életbe az autóiparban: a kínai gyártású akkumulátorral szerelt brit elektromos autók 10 százalékos vámmal kerülnek majd az EU-ba a kínai dominancia elleni uniós lépés részeként.
Emellett 2026 végétől az uniós erdőirtási rendelet is életbe lép. A közepes és nagy exportőröknek bizonyítaniuk kell, hogy termékeik – például marhahús, kávé, pálmaolaj vagy fa – nem kapcsolódnak erdőirtáshoz. Ez új nyomonkövetési rendszereket és pluszköltségeket igényel, miközben Észak-Írország esetében továbbra sem világos a szabályok alkalmazása.
A brit üzleti szféra elégedetlensége nő, amit jól mutat, hogy egy felmérés szerint az exportőrök 54 százaléka úgy látja, hogy a jelenlegi EU–UK kereskedelmi megállapodás nem segíti az értékesítés bővítését. A kormány tárgyalásos enyhítésekben bízik, de ezek lassan hoznak eredményt. Eközben Keir Starmer miniszterelnök nyitottabb hozzáállást ígér, és az egységes piachoz való szorosabb, ágazatonkénti igazodást szorgalmazza.
A vámunióhoz való visszatérést kizárja, de 2026-ban esedékes az EU–UK megállapodás ötéves felülvizsgálata, amely új irányt adhat a brit–uniós kereskedelmi kapcsolatoknak.
