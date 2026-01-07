Előre megdézsmálná az uniós forrásokat Ursula von der Leyen, hogy átvigye a mestertervét

Egy 45 milliárd eurós javaslattal állt elő Ursula von der Leyen azért, hogy végre nyélbe üthesse a negyed évszázada tárgyalt Mercosur-megállapodást.
Az Argentínát, Brazíliát, Paraguayt és Uruguayt tömörítő blokkal kötött kereskedelmi együttműködés 70 százalékos forgalomnövekedéssel, az értékláncok megerősödésével és egy óriási diplomáciai győzelemmel kecsegtet, de a sok évnyi politikai hangulatkeltésnek köszönhetően nehezen állnak kötélnek a tagállamok.
A Mercosur-partnerséget eredetileg karácsony előtt akarták megszavaztatni, hogy von der Leyen már december 20-án aláírhassa az egyezséget, azonban Giorgia Meloni olasz miniszterelnök akkor váratlanul visszaállt a kritikusok táborába, és így Franciaország, valamint Lengyelország súlya mellett sehogy sem lehetett megszerezni a döntéshez szükséges minősített többséget.
Bár a gazdasági előnyök miatt a legtöbben arra számítottak, hogy idővel a kritikusabb tagállamok is besorolnak, és legkésőbb a január 9-i, most pénteki találkozón jóváhagyják a kereskedelmi paktumot, úgy tűnik, szükségesnek látták a további motivációt. Ráadásul ezúttal nem további piacvédő intézkedésekkel, hanem a mezőgazdaságnak elérhető plusz forrásokkal akarja elérni Ursula von der Leyen.
Mindezt egy Európai Parlamentnek és a Tanács soros elnökségét frissen átvevő ciprusi vezetésnek címzett levélben közölte, amelyben azt javasolja, hogy a következő hétéves költségvetési ciklus legelején minden tagállamnak lehetősége legyen lehívni a félidős felülvizsgálatra félretett összegből.
A 2028–2034-es MFF struktúrája merőben eltér a megszokottól, így némi magyarázatra szorulnak a részletek, de a lényeg, hogy
effektíve 45 milliárd eurónyi garantálható plusz forrást kínál azoknak a tagállamoknak, akik az agrártámogatások hagyománya mellett döntenek.
Ezek közé tartozik Magyarország is, és talán nem véletlen, hogy komoly átfedés van a Mercosur-megállapodást ellenző, valamint a közös agrárpolitikát (KAP) megtartó költségvetés mellett érvelő tagállamok közt.
Von der Leyen reformterve a következő ciklustól beolvasztaná mind a KAP-ot, mind pedig az elmaradottabb térségek szintrehozását szolgáló kohéziós forrásokat az újonnan létrehozott Nemzeti és Regionális Partnerségi Programokba (NRP), így ezek céljaira a gyakorlatban kevesebb forrás jutna a védelmi, valamint versenyképességi prioritások masszív felértékelődése miatt.
A KAP első számú pillére a gazdák közvetlen támogatására szánt összeget jelenti, ami érdemi nominális csökkenés nélkül, egy összesen majdnem 300 milliárd eurós elkülönített összegben maradna meg a 2028-tól induló MFF-ben. Bár a 865 milliárdos NRP felhasználását tagállamonként kell majd egyeztetni, 300 milliárd kötelező jelleggel az agrárium fenntartására menne.
Ezt és további 10 százalék vidékfejlesztésre való fordítását gyakorlatilag az Európai Parlament érte el a Bizottság és Ursula von der Leyen ellen nyáron folytatott bizalmatlansági szavazásnak köszönhetően. Itt azonban megakadt a szekér, és az EP jelentéstevője úgy próbálta tovább növelni az ide szánható forrásokat, hogy
a teljes NRP-vel egyetemben minden fontos költségvetési fejezethez egy 10 százalék körüli emelést javasolt.
Ehhez képest a Meloni – és potenciálisan más ellenzők – meggyőzésére szánt 45 milliárd az NRP félidős felülvizsgálatának mozgásteréből jönne, és a ciklus közepe helyett annak legelején elérhető lenne.
Ha elfogadják az alkut, akkor ahhoz, hogy ez valóban extra forrásként jelenjen meg, az adott tagállamnak egy olyan NRP-stratégiát kell benyújtania, ami erősen a gazdákat favorizálja.
A gyorsan elérhető EU-pénzek persze tipikusan kelendőek, de mivel ez az összeg a teljes NRP viszonylatában értelmezendő, ezért innentől a tagállamok maguk dönthetnék el, hogy ezt a kötelező 300 milliárdos agrártámogatás részének tekintik, vagy azon felül szeretnének még ide költeni.
Ugyanez korábban sem volt megtiltva, de az explicit ösztönző sok állam esetében egy 15 százalékos emelést jelenthet a kötelező 300 milliárdos elkülönítéshez képest, amit a KAP céljaira fordíthatnak. Ez mennyiségében és minőségében is többet jelenthet a gazdáknak, anélkül, hogy az EP-javaslat mintájára az egész költségvetést meg kellene emelni, amit viszont csak a tagállamok jóváhagyásával és anyagi hozzájárulásával lehetne elérni.
A tervet az olaszok mellett a franciák is üdvözölték, ami mindenképpen jó jel, de egyelőre nem garantált, hogy a szerda estig tartó agrártalálkozón sikerül dűlőre jutni a Mercosur-megállapodásról. A döntés pedig egyre kevésbé várathat magára, miután az USA láthatóan nemcsak beszélt, hanem a gyakorlatban is vissza akar térni a Monroe-doktrínához, amely egész Dél-Amerikát az Egyesült Államok „feladataként” kezeli.
Ha szerdán sikerül megszilárdítani a pénteki szavazáson szükséges minősített többséget, akkor egy nagyon erős érdekközösség jöhetne létre Dél-Amerika meghatározó országaival, és
Ursula von der Leyen már hétfőn Paraguayba utazhatna, hogy ott írja alá a 25 éve húzódó szerződést.
Címlapkép forrása: EU
