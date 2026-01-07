  • Megjelenítés
Megjött Meloni étvágya, nem elég neki a tálcán kínált 45 milliárd euró
Uniós források

Megjött Meloni étvágya, nem elég neki a tálcán kínált 45 milliárd euró

Portfolio
Szerdán az Európai Unió agrárminiszterei találkoznak Brüsszelben, ahol bár papíron a következő többéves pénzügyi keret (MFF) témáját beszélik ki, az igazi téma az lesz, hogy mit lehet még kicsikarni Ursula von der Leyen csapatából a Mercosur-megállapodás támogatásáért cserébe. A Bizottság elnöke három biztost is küld a mezőgazdasági döntéshozók meggyőzésére, de az olasz miniszter nem sokkal a találkozó előtt benyújtotta az ország újabb követeléseit.

Maroš Šefčovič kereskedelmi biztos, Christoph Hansen mezőgazdasági biztos és az állatjólétért felelős Várhelyi Olivér kapta a feladatot Ursula von der Leyen EB-vezértől, hogy a pénteki szavazás előtt, egy szerda délutáni találkozón

tegyenek végre pontot a már hónapok óta célvonal előtt ledermedt Mercosur-partnerségre.

A már szeptemberben előkészített együttműködést eredetileg decemberben akarták aláírni, de amikor már majdnem megvolt hozzá a szükséges minősített többség, korábbi támogatása ellenére Giorgia Meloni váratlanul kihátrált a megegyezésből, ám még ekkor is úgy tűnt, csak néhány utolsó simításra kért időt.

Az Európai Parlament és a tagállamok igazából az utolsó pillanatig újabb és újabb helyi termelőket védő intézkedéseket tettek az egyezménybe, mivel egy jelentős részük amiatt aggódik, hogy az Argentínából, Brazíliából, Paraguayból és Uruguayból érkező húskészítmények jelentősen lenyomhatják az európai fogyasztói árakat.

Még több Uniós források

Egy hirtelen törvénymódosítással eléggé visszacsinálják a brexitet

A legkisebb tagállam kapta a legnehezebb feladatot, Magyarországot is érinti

Előre megdézsmálná az uniós forrásokat Ursula von der Leyen, hogy átvigye a mestertervét

A dél-amerikai országokat tömörítő blokkal előkészített megállapodás részleteiről és kritikájáról már több ízben beszámoltunk korábban, de úgy látszik, minden a mai napon dőlhet el, miután Ursula von der Leyen már a 2028-tól érvénybe lépő költségvetés tartalékaiból is jelentős felajánlásokat tett a tagállamok meggyőzéséhez.

Most a frissen beígért 45 milliárdos előleg tetejében az Euronews értesülései szerint Olaszország levélben fordult az uniós mezőgazdasági biztoshoz, hogy egyszerűen szüntesse meg az EU karbonadóját (CBAM).

A helyszínen nyilatkozó olasz agrárminiszter, Francesco Lollobrigida azt mondta:

Ha a mai ülésen a Bizottság elfogadja ezeket a feltételeket, Olaszország támogatni fogja a megállapodást.

Ugyan a CBAM messze a legkisebb részét adja a következő költségvetési ciklusra tervezett saját bevételeknek, gyakorlatilag ezzel is a közös persely tartalmát csökkentik az olaszok. Az újabb kérést a műtrágya magas árával indokolják, amihez az európai gazdák meglátásuk szerint a karbonadó miatt drágábban jutnak hozzá a szükségesnél.

A találkozó jó eséllyel estébe nyúlóra sikerülhet, de a végén egy olyan szándéknyilatkozatot terveznek kiadni, amely biztosítja, hogy január 9-én a tagállamok áldásukat adják a valóban kritikus Mercosur-megállapodásra. Ha összejön, akkor

Ursula von der Leyen már hétfőn aláírhatja a 50 milliárd eurós forgalombővülést és egy 270 millió embert számláló piacot ígérő kereskedelmi együttműködésnek.

Kapcsolódó cikkünk

Meloni egyetlen húzással elérhette azt, amit a fél EU egy jó éve nyög

Brüsszel kettészakadhat az európai óriáscégeknek kijelölt úton

Megmenekül több olasz tésztagyár Trump ultramagas vámjától

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Holdblog

Mi vár idén a privátbankokra?

A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Európai katonák mennek Ukrajnába, megváltozott Zelenszkij véleménye a békéről – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Moszkva megelégelte az amerikai akciót: orosz tengeralattjáró és haditengerészeti egységek indultak el
Brüsszel kettészakadhat az európai óriáscégeknek kijelölt úton
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility