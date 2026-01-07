Megjött Meloni étvágya, nem elég neki a tálcán kínált 45 milliárd euró

Maroš Šefčovič kereskedelmi biztos, Christoph Hansen mezőgazdasági biztos és az állatjólétért felelős Várhelyi Olivér kapta a feladatot Ursula von der Leyen EB-vezértől, hogy a pénteki szavazás előtt, egy szerda délutáni találkozón

tegyenek végre pontot a már hónapok óta célvonal előtt ledermedt Mercosur-partnerségre.

A már szeptemberben előkészített együttműködést eredetileg decemberben akarták aláírni, de amikor már majdnem megvolt hozzá a szükséges minősített többség, korábbi támogatása ellenére Giorgia Meloni váratlanul kihátrált a megegyezésből, ám még ekkor is úgy tűnt, csak néhány utolsó simításra kért időt.

Az Európai Parlament és a tagállamok igazából az utolsó pillanatig újabb és újabb helyi termelőket védő intézkedéseket tettek az egyezménybe, mivel egy jelentős részük amiatt aggódik, hogy az Argentínából, Brazíliából, Paraguayból és Uruguayból érkező húskészítmények jelentősen lenyomhatják az európai fogyasztói árakat.

A dél-amerikai országokat tömörítő blokkal előkészített megállapodás részleteiről és kritikájáról már több ízben beszámoltunk korábban, de úgy látszik, minden a mai napon dőlhet el, miután Ursula von der Leyen már a 2028-tól érvénybe lépő költségvetés tartalékaiból is jelentős felajánlásokat tett a tagállamok meggyőzéséhez.

Most a frissen beígért 45 milliárdos előleg tetejében az Euronews értesülései szerint Olaszország levélben fordult az uniós mezőgazdasági biztoshoz, hogy egyszerűen szüntesse meg az EU karbonadóját (CBAM).

A helyszínen nyilatkozó olasz agrárminiszter, Francesco Lollobrigida azt mondta:

Ha a mai ülésen a Bizottság elfogadja ezeket a feltételeket, Olaszország támogatni fogja a megállapodást.

Ugyan a CBAM messze a legkisebb részét adja a következő költségvetési ciklusra tervezett saját bevételeknek, gyakorlatilag ezzel is a közös persely tartalmát csökkentik az olaszok. Az újabb kérést a műtrágya magas árával indokolják, amihez az európai gazdák meglátásuk szerint a karbonadó miatt drágábban jutnak hozzá a szükségesnél.

A találkozó jó eséllyel estébe nyúlóra sikerülhet, de a végén egy olyan szándéknyilatkozatot terveznek kiadni, amely biztosítja, hogy január 9-én a tagállamok áldásukat adják a valóban kritikus Mercosur-megállapodásra. Ha összejön, akkor

Ursula von der Leyen már hétfőn aláírhatja a 50 milliárd eurós forgalombővülést és egy 270 millió embert számláló piacot ígérő kereskedelmi együttműködésnek.

Címlapkép forrása: EU