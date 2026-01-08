40 éve szenvedett vele az EU, most a tagállamokat megkerülve jön a tagállamok feletti tagállam

Michael McGrath, az EU igazságügyi biztosa a Financial Times-nak elmondta, hogy egy olyan önkéntes szabályozási rendszert készít elő, amely nem kötődik egyetlen tagállamhoz sem, és a lehető legtöbb európai vállalat számára elérhető alternatívát kínálna.

A kezdeményezés közel négy évtizednyi próbálkozás után most újra lendületet kapott. A cél egy olyan struktúra létrehozása, amely a nemzeti társasági jogok mellett működne, és megkönnyítené a vállalkozások és vállalkozók határokon átnyúló tevékenységét.

Az európai vállalkozók jelenleg széttagolt adó- és szabályozási környezettel küzdenek, és nehézségekbe ütköznek a tőkéhez való hozzáférés, valamint a saját országukon kívüli tehetségek vonzása terén.

A tervezett, hivatalosan 28. rezsimnek nevezett rendszer alacsony vagy nulla minimális tőkekövetelménnyel és 48 órán belüli online cégalapítási lehetőséggel rendelkezne.

Emellett egyértelmű szabályokat kínálna a vállalatirányításra, a hitelezői biztosítékokra, a részvénykibocsátásra és -átruházásra, a felszámolásra, valamint egységes adókezelést biztosítana a munkavállalói részvényopciókra.

McGrath a javaslatot rendeletként, nem pedig irányelvként tervezi előterjeszteni, ami azt jelenti, hogy a rendszer teljes mértékben hatályba lépne anélkül, hogy minden tagállamban át kellene ültetni a nemzeti jogba.

Az EU-szintű vállalati szabályzat létrehozására irányuló kísérletek régóta ellenállásba ütköznek a szakszervezetek részéről. A nagyratörő tervek gyakran elbuktak azon európai fővárosok ellenállásán is, amelyek tartanak attól, hogy vonzó alternatív jogi székhelyet teremtenek az országukban működő vállalatok számára.

A már létező "Societas Europaea" (SE) jogintézményt, amely az EU-ban működő nyilvános társaságok jogi formája, először 1988-ban javasolták, és csak 2004-ben lépett hatályba hosszú tárgyalások után. Azóta több mint 3000 vállalat fogadta el, köztük az Airbus, az Allianz, a Dior, a Porsche és a TotalEnergies.

McGrath ígéretet tett arra, hogy a 28. rendszer "semmiképpen sem lesz eszköz a munkavállalói jogok csökkentésére az EU-ban", de a szakszervezetek továbbra is attól tartanak, hogy aláásná a munkavállalók jogait.

Kérdéses még, hogy a rendszer csak a vállalatok szűk körére, például startupokra korlátozódik-e, vagy a meglévő vállalatok számára is elérhető lesz, mérettől függetlenül. McGrath célja, hogy a jogosultságot a lehető legszélesebb körben biztosítsa.

Szakértők szerint a túl széles hatókör javaslata azzal a kockázattal jár, hogy a tagállamok elutasítják a reformokat, attól tartva, hogy a vállalatok a jogi székhelyüket a munkavállalói jogok csökkentése vagy az alacsonyabb adók fizetése érdekében választhatják meg.

