Kvótasapkát kap a kitermelés az unió következő stratégiai partnerénél

Annak ellenére, hogy az Európai Unió kifejezetten emiatt folytat tárgyalásokat, jelentős visszalépés várható Indonézia nikkel kitermelésében. Az akkugyártáshoz elengedhetetlen kritikus nyersanyag mellett majdnem 25 százalékkal csökkenti szénkitermelését is az ázsiai ország, ám elsősorban nem a környezettudatosság hajtja őket: elsősorban mindkét esetben az árvédelem a lényeg.

Indonézia 2026-ra nagyjából 600 millió tonnás széntermelési kvótát hagyhat jóvá, ami jelentős visszalépés a tavalyi 790 millió tonnás termeléshez képest – jelentette be csütörtökön Bahlil Lahadalia energiaügyi és ásványkincsekért felelős miniszter.

A világ legnagyobb hőerőművi szénexportőrének számító Indonézia tényleges kitermelése rendszeresen meghaladja az előre meghatározott kvótákat, pedig az ásványkincsekben gazdag országban minden bányavállalatnak éves termelési tervet kell benyújtania a kormánynak jóváhagyásra.

A miniszter szerint a kvóták csökkentésének célja az indonéz bányászati termékek "megvédése," tehát az árak magasan tartása. Bár a szén esetében ez kevésbé érdekes uniós szempontból, Indonézia hasonló lépést tervez a nikkel esetében is.

A nikkelnek rendkívül fontos szerepe van az akkumulátor iparban, de az EU még többet használ belőle rozsdamentes acélok gyártásához, és a repülőgép iparban, ahol magas hőmérsékletnek és extrém körülményeknek ellenálló anyagokra van szükség. A 300 millió embert számláló piac megnyitása mellett,

az Európai Bizottság kifejezetten a nikkelkészletek miatt készül kereskedelmi együttműködésre lépni Indonéziával.

Bár Bahlil egyelőre nem mondott konkrét számot, elmondása szerint a nikkelkitermelési kvótát elsősorban a hazai kohók igényeihez igazítják majd.

Az indonéz nikkelkohászati szövetség (FINI) becslése szerint 2026-ban akár 340–350 millió tonna nyers nikkelre is szükség lehet, szemben a 2025-ös ~300 millióval. Idén ráadásul új kapacitások állnak termelésbe, pedig az indonéz nikkelkitermelés visszafogását már decemberben is belengették, amelynek hatására hirtelen meg is ugrottak a globális nikkelárak.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images