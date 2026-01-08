  • Megjelenítés
Kvótasapkát kap a kitermelés az unió következő stratégiai partnerénél
Uniós források

Kvótasapkát kap a kitermelés az unió következő stratégiai partnerénél

Portfolio
Annak ellenére, hogy az Európai Unió kifejezetten emiatt folytat tárgyalásokat, jelentős visszalépés várható Indonézia nikkel kitermelésében. Az akkugyártáshoz elengedhetetlen kritikus nyersanyag mellett majdnem 25 százalékkal csökkenti szénkitermelését is az ázsiai ország, ám elsősorban nem a környezettudatosság hajtja őket: elsősorban mindkét esetben az árvédelem a lényeg.

Indonézia 2026-ra nagyjából 600 millió tonnás széntermelési kvótát hagyhat jóvá, ami jelentős visszalépés a tavalyi 790 millió tonnás termeléshez képest – jelentette be csütörtökön Bahlil Lahadalia energiaügyi és ásványkincsekért felelős miniszter.

A világ legnagyobb hőerőművi szénexportőrének számító Indonézia tényleges kitermelése rendszeresen meghaladja az előre meghatározott kvótákat, pedig az ásványkincsekben gazdag országban minden bányavállalatnak éves termelési tervet kell benyújtania a kormánynak jóváhagyásra.

A miniszter szerint a kvóták csökkentésének célja az indonéz bányászati termékek "megvédése," tehát az árak magasan tartása. Bár a szén esetében ez kevésbé érdekes uniós szempontból, Indonézia hasonló lépést tervez a nikkel esetében is.

A nikkelnek rendkívül fontos szerepe van az akkumulátor iparban, de az EU még többet használ belőle rozsdamentes acélok gyártásához, és a repülőgép iparban, ahol magas hőmérsékletnek és extrém körülményeknek ellenálló anyagokra van szükség. A 300 millió embert számláló piac megnyitása mellett,

Még több Uniós források

Több tízezer kontinensbérletet osztott ki Brüsszel

Megjött Meloni étvágya, nem elég neki a tálcán kínált 45 milliárd euró

Egy hirtelen törvénymódosítással eléggé visszacsinálják a brexitet

az Európai Bizottság kifejezetten a nikkelkészletek miatt készül kereskedelmi együttműködésre lépni Indonéziával.

Kapcsolódó cikkünk

Megbicsaklott Ursula von der Leyen évzáró húzása, de történelmi alkuk sora válhat valóra 2026-ban

Bár Bahlil egyelőre nem mondott konkrét számot, elmondása szerint a nikkelkitermelési kvótát elsősorban a hazai kohók igényeihez igazítják majd.

Az indonéz nikkelkohászati szövetség (FINI) becslése szerint 2026-ban akár 340–350 millió tonna nyers nikkelre is szükség lehet, szemben a 2025-ös ~300 millióval. Idén ráadásul új kapacitások állnak termelésbe, pedig az indonéz nikkelkitermelés visszafogását már decemberben is belengették, amelynek hatására hirtelen meg is ugrottak a globális nikkelárak.

Kapcsolódó cikkünk

Meglepő bejelentést tett Brüsszel: így változik meg az európai ipar sorsa 2026-tól

Hatalmas fordulatra készül Brüsszel, leveszik a kesztyűt a következő csapás előtt

Akkora bajban van az EU, hogy feláldoznák az élhető világot egy maroknyi fémért

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Holdblog

Mi vár idén a privátbankokra?

A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Európai katonák mennek Ukrajnába, megváltozott Zelenszkij véleménye a békéről – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Eldőlt Venezuela sorsa: leleplezte mestertervét az Egyesült Államok
Megjött Meloni étvágya, nem elég neki a tálcán kínált 45 milliárd euró
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility