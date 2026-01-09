Hiába a magyar–francia kényszerszövetség, átverték az óriási EU-s megállapodást

Nem hiába ígérte be a következő költségvetés jelentős részét a gazdáknak az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen, több hónapos győzködés után végre sikerült összehozni a történelmi szempontból is jelentős kereskedelmi megállapodást a Mercosur-országokkal. Az Argentínát, Brazíliát, Paraguayt és Uruguayt tömörítő blokkal 25 éve egyezkedik az EU, de most végre megnyílik a kontinens piaca az európai szállítók és befektetők előtt is. Az időzítés különösen jelentős üzenetet küld az Egyesült Államok dél-amerikai helyezkedése miatt.

Az EU-tagországok minősített többsége pénteken jóváhagyta a régóta várt szabadkereskedelmi megállapodást a dél-amerikai Mercosur-blokkal

– írja az Euractiv.

A várt papírforma szerint Franciaország, Lengyelország, Ausztria, Írország és Magyarország ellenezte a megállapodást, míg Belgium tartózkodott. Hollandia beállat a fősodorba, és a mostani szavazáson már Olaszország is támogatta a megállapodást, miután a héten több kedvezményt is sikerült zsebre tennie az következő, 2028-2034-es uniós költségvetés (MFF) terhére.

A tagállamoknak pénteken 17 óráig van lehetőségük kifogásokat benyújtani, és formalizálni a szavazást. Ez az írásbeli eljárás ad politikai megerősítést a brüsszeli nagykövetek által informálisan jóváhagyott döntésnek.

A a lap információi szerint az EU-nagykövetek jóváhagyták azokat a további mezőgazdasági piacvédelmi intézkedéseket is, amelyek akkor lépnének életbe, ha a dél-amerikai export hirtelen megugrana. Ennek a határértékét a legfrissebb módosítások szerint 8-ról 5 százalékra csökkentették.

Az EU-Mercosur megállapodás a világ legnagyobb szabadkereskedelmi övezetét hozná létre, mintegy 700 millió embert lefedve.

Brüsszel szempontjából az egyezmény jelentős geopolitikai sikert is jelent, nemcsak Kína sokáig növekvő térségi befolyása, hanem Donald Trump amerikai elnök fenyegetése miatt is.

Az uniós ágazatok közül jelentős előnyt szerezhetnek a gépjármű-, repülőgép- és gépgyártás, valamint a mezőgazdasági exporttermékek, például a bor és a sajt esetében is, ami a megállapodást élesen ellenző franciák számára különösen kedvező lehet.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a tervek szerint a jövő hét elején utazik Paraguayba, hogy aláírja a megállapodást, bár a bizottság szóvivője ezt egyelőre még nem erősítette meg.

Miután von der Leyen és a Mercosur-partnerek aláírják a partnerséget, a szöveget az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia, azonban már ez előtt is életbe léphetnek a jelenlegi korlátozások fokozatos lazításai. A megállapodásnak azok a részei, amelyek túlmutatnak a kereskedelempolitikán, az uniós tagállamok nemzeti parlamentjeiben is szavazásra kerülnek.

Címlapkép forrása: EU