Hiába a magyar–francia kényszerszövetség, átverték az óriási EU-s megállapodást

Az EU-tagországok minősített többsége pénteken jóváhagyta a régóta várt szabadkereskedelmi megállapodást a dél-amerikai Mercosur-blokkal
– írja az Euractiv.
A várt papírforma szerint Franciaország, Lengyelország, Ausztria, Írország és Magyarország ellenezte a megállapodást, míg Belgium tartózkodott. Hollandia beállat a fősodorba, és a mostani szavazáson már Olaszország is támogatta a megállapodást, miután a héten több kedvezményt is sikerült zsebre tennie az következő, 2028-2034-es uniós költségvetés (MFF) terhére.
A tagállamoknak pénteken 17 óráig van lehetőségük kifogásokat benyújtani, és formalizálni a szavazást. Ez az írásbeli eljárás ad politikai megerősítést a brüsszeli nagykövetek által informálisan jóváhagyott döntésnek.
A a lap információi szerint az EU-nagykövetek jóváhagyták azokat a további mezőgazdasági piacvédelmi intézkedéseket is, amelyek akkor lépnének életbe, ha a dél-amerikai export hirtelen megugrana. Ennek a határértékét a legfrissebb módosítások szerint 8-ról 5 százalékra csökkentették.
Az EU-Mercosur megállapodás a világ legnagyobb szabadkereskedelmi övezetét hozná létre, mintegy 700 millió embert lefedve.
Brüsszel szempontjából az egyezmény jelentős geopolitikai sikert is jelent, nemcsak Kína sokáig növekvő térségi befolyása, hanem Donald Trump amerikai elnök fenyegetése miatt is.
Az uniós ágazatok közül jelentős előnyt szerezhetnek a gépjármű-, repülőgép- és gépgyártás, valamint a mezőgazdasági exporttermékek, például a bor és a sajt esetében is, ami a megállapodást élesen ellenző franciák számára különösen kedvező lehet.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a tervek szerint a jövő hét elején utazik Paraguayba, hogy aláírja a megállapodást, bár a bizottság szóvivője ezt egyelőre még nem erősítette meg.
Miután von der Leyen és a Mercosur-partnerek aláírják a partnerséget, a szöveget az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia, azonban már ez előtt is életbe léphetnek a jelenlegi korlátozások fokozatos lazításai. A megállapodásnak azok a részei, amelyek túlmutatnak a kereskedelempolitikán, az uniós tagállamok nemzeti parlamentjeiben is szavazásra kerülnek.
Címlapkép forrása: EU
Most indul a verseny a 21. század egyik legfontosabb erőforrásáért: könnyen lehet, hogy egymásnak esnek a felek
Egyébként is feszült a helyzet.
Rekordokkal zárta a tavalyi évet a DH Group
Megjöttek az előzetes számok.
Több útszakaszt is teljesen lezártak a teherautók előtt – itt a döntés
Számos gyorsforgalmi utat érint az intézkedés!
Súlyos orosz csapás után kiadta a parancsot Ukrajna: „aki teheti, azonnal hagyja el Kijevet!”
Ez volt az eddigi egyik legsúlyosabb csapás a főváros ellen.
Időjárás: riasztást adott ki az Operatív Törzs
Nem a havazás lesz a fő veszély.
Csúnyán visszaesett a BMW Kínában
Az amerikai értékesítések is gyengélkedtek.
Bejelentette Donald Trump: lefújja a katonai műveleteket Venezuela körül - Úgy néz ki, megúsztuk a háborút
Caracas teljes mértékben együttműködő.
Hibázott a Vodafone, 352 millió forintos bírságot kapott a One
Nem jól kommunikálta az inflációkövető díjkorrekciót.
Melyek a legjobb bankszámlák 2026-ban 200-400 ezer Ft-os jövedelemmel?
2025-ben a Bankmonitor bankszámla kalkulátorát használók közül a legnagyobb arányban a 200-400 ezer forintos jövedelmi sávot jelölték meg (60%), ennyi pénz érkezik a legtöbbek részére a ba
Zsiday: Az első komoly tesztig minden jegybank nagyon kemény
Zsiday Viktor és Madár István, a Portfolio.hu makrogazdasági elemzője volt a Portfolio Checklist vendégei, Magyarország és a forint idei várható pályájáról beszéltek. Az adást hallgasd... T
Európai M&A-piac 2025-2026
2025 közepére az európai M&A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel
A minimálbér és Jézus lenyomva
Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,&#
Az energiabiztonság talán sosem volt annyira fontos, mint napjainkban
A napjainkban zajló geopolitikai feszültségek egyik fontos gazdasági és nemzetbiztonsági kérdése lett az energia. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szakértői szer
Mennyi időd van valójában?
Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn
Ha nem teszünk semmit, belefulladunk az e-hulladékba
Az elektronikai hulladék mennyisége 2010 óta ötször gyorsabban növekszik, mint a szabályos keretek között zajló újrahasznosítás mértéke.
Hiába a megrendülő bizalom, a külföldiek étvágya lankadatlan az amerikai részvények iránt
A gyengülő dollár, az Európával szembeni részvénypiaci alulteljesítés és az általános bizalmatlanság ellenére a külföldiek még mindig zsákolják az amerikai papírokat. Repüljünk gondol
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Elfoglalni vagy megvenni Grönlandot - ennyi a kérdés?
Már senki sem nevet Trump tervein.
Beköszöntött a tejpiaci válság: megdöbbentő árak alakultak ki
2026 súlyos év lesz.
Nagyot ment a BUX – Megéri beszállni?
Tóth Tiborral, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatójával beszélgettünk.