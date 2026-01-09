Macronék a vesztesek nyugalmával készülhetnek az EU sorsfordító szavazására

Macron csütörtök este tette közzé a közösségi médiában, hogy
Franciaország úgy döntött, ellene szavaz az Európai Unió és a Mercosur-országok közötti megállapodás aláírásának.
Az egyértelmű bejegyzés mellett azonban egy külön posztban beszélt az egész kereskedelmi alku kontextusáról, hogy az ügyben elért eredmények ellenére, úgy érzi így sem éri meg támogatni a Mercosur-alkut. A francia elnök három dolgot emelt ki:
- Első helyen a szeptemberi keretmegállapodás óta folyamatosan szigorodó vizsgálati védőintézkedéseket emeltek ki, amelyek a legutóbbi verzió szerint már 5 százalékos mennyiségi és árbeli ingadozásoknál is könnyen aktiválhatók.
- Elmondása szerint ők érték el azt is, hogy a dél-amerikai termelőkre is ugyanazok a higiéniai, minőségbeli, és egészségügyi szabályok vonatkozzanak, mint az európaikra.
- Emellett pedig azt is, hogy szigorú ellenőrzéseket végezzenek az uniós szervek helyben is, ezek betartására.
A védőintézkedéseken felül kiemelte, hogy a héten Olaszország által sikeresen kizsarolt 45 milliárd eurós gazdáknak járó előleg, és a műtrágya importot terhelő adók felfüggesztése is komoly eredményeket jelentenek. Mind ennek ellenére azonban látja, Franciaország egyhangúan elutasítja az egyezményt, ezért ellene fognak szavazni.
Ugyan Franciaország és a szavazás szempontjából szintén jelentős népességgel rendelkező Lengyelország is ellene fog szavazni, az olaszok híján csak akkor tudnak a blokkoláshoz szükséges 35 százalékot összeszedni, ha minden korábban kritikus álláspontot képviselő kisebb állam is velük szavaz.
Közülük Írország már hivatalosan is bejelentette, hogy nem fogja támogatni, és a magyar miniszterelnök is több ízben beszélt ellene, azonban Ausztria álláspontja még nem teljesen tisztázott, Belgiumtól tartózkodásra lehet számítani és a hollandok már az újabb gazdatámogatások előtt is mellé álltak.
Ezzel a számok alapján megvan az uniós népesség 65 százalékát képviselő tagállamok támogatása, amire szükség van a minősített többséghez.
A matek azonban kevés, hiszen a decemberi szavazáson is váratlanul állt át Olaszország az ellenzők táborába. Ami most azonban mégis a Mercosur-megállapodás megszavazására utal, az az, hogy a Politico értesülései szerint
a francia kormány bennfentesei sem látnak semmi esélyt a "blokkoló kissebbség" megteremtésére, és azt mondták "elég tisztán" látható, hogy mi lesz a végeredmény.
Az előzetes értesülések szerint még péntek délután 5 előtt megszületik a döntés, bár könnyen elképzelhető az is, hogy estébe nyúló lesz az egyeztetés, mivel csak ma mutatják be a védőintézkedések egy újabb frissített változatát. Ha döntés átmegy, akkor az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen már hétfőn Paraguayba utazhat az aláírásért.
Macron egyébként posztjában megemlékezett a Mercosur-megállapodás várt hozadékáról is, amely az Európai Bizottság számításai szerint az unió teljes GDP-jét mindössze 0,05 százalékkal emelné meg 2040-re.
Ugyan ez elenyésző számnak tűnik, ennek egy nem elhanyagolható részét pont a francia szeszes italok eladása teheti ki, ám ennél most még fontosabb lehet a partneri megállapodás geopolitikai jelentősége, mivel az USA venezuelai beavatkozása után nyilvánvalóvá vált, hogy Donald Trump amerikai elnök komolyan veszi a Dél-Amerikát gyakorlatilag saját hatáskörébe tartozó térségként kezelő Monroe-doktrínát.
Címlapkép forrása: EU
