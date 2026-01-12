100 ezer fős hadsereget toborozna Brüsszel – az USA-val is birokra kelnének

Kubilius egy svéd biztonsági konferencián vasárnap kifejtette, hogy Európának gyökeres változásra van szüksége a közös védelem újragondolásában. Szemléletes példaként feltette a kérdést:

Erősebb lenne-e katonailag az Egyesült Államok, ha egyetlen szövetségi hadsereg helyett 50 állami hadsereggel rendelkezne?

A biztos szerint Európa védelmi felkészültsége három pilléren nyugszik:

a termelési kapacitásba történő nagyobb befektetésen,

a megfelelően felkészült és szervezett intézményeken,

valamint az elrettentéshez és szükség esetén a harchoz szükséges politikai akaraton.

Kubilius hangsúlyozta, hogy a jelenlegi védelmi rendszer finanszírozásának egyszerű növelése nem elegendő, részben az egység hiánya miatt. „Úgy kell befektetnünk a pénzünket, hogy Európaként tudjunk harcolni, nem pedig 27 nemzeti 'bonsai hadsereg' gyűjteményeként” – mondta, Josep Borrell korábbi EU külügyi főképviselő kifejezését kölcsönvéve.

A védelmi biztos egy 100 ezer fős állandó „európai katonai erő” létrehozását javasolta, amit korábban Jean-Claude Juncker volt bizottsági elnök, Emmanuel Macron jelenleg francia államfő és Angela Merkel korábbi német kancellár is felvetett már.

A politikai akarat problémájának megoldására Kubilius egy Európai Biztonsági Tanács létrehozását szorgalmazza, amely állandó és rotációs tagokból állna, beleértve a soros elnökséget betöltő tagállamot és az EU vezetését is.

A javasolt biztonsági tanácsnak az Egyesült Királyságot is magában kellene foglalnia, és összesen 10-12 tagból állna.

