EU-alelnök a Portfolio-nak: Brüsszel neki lát az uniós Demokrácia Pajzs felépítésének

A most már négy éve folyó ukrajnai háború mentén évről évre nőnek a többségében orosz államhoz köthető hibrid tevékenységek, amelyekről az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen már több ízben kimondta, hogy ha nem is a szó klasszikus értelmében, de Vlagyimir Putyin orosz elnök háborút folytat Európa ellen. Ennek vannak konkrét, a fizikális infrastruktúrát célzó elemei is, de jóval elterjedtebbek azok a mesterséges intelligenciával előállított videók, amelyek rendszeresen feltűnnek a mindennapos internethasználat közben. Különösen szemléletes ez azokban az MI-videókban, amelyek például rendszeresen „szerepeltetik” például Donald Trump amerikai elnököz különböző világvezetők társaságában. A témában Henna Virkkunent, az EB technológiai szuverenitásért, biztonságért és demokráciáért felelős ügyvezető alelnökét kérdeztük.

Trump egy zsák pénzt ad át Putyinnak egy venezuelai zászlót ábrázoló tortáért, az éj leple alatt szürke Nike melegítőt visz a dán miniszterelnöknek, és euroszkeptikus vezetőkkel mulatozik azon, hogy Brüsszelt lebombázzák az oroszok, miután Ukrajna arany WC-t vásárolt a lefoglalt pénzeszközökből. Mindezek komikusságot jelző stock-zenei aláfestésre.

A videók azt sugallják: Venezuela orosz légvédelmi rendszere nem véletlenül nem működött, valamint az ország narkóterrorizmussal vádolt diktátorához hasonló sortól retteg a dán miniszterelnökre is. Forrás: Facebook

Ilyen és ehhez hasonló MI-videók árasztották el az internetet utóbbi hónapokban, és ez még csak a felszíne annak a dezinformációs kampánynak, amely teljesen újrakontextualizálná a „különleges beavatkozások” védhetőségét, miközben a valódi erőviszonyokról gyakran fals képet igyekszik festeni.

A Demokrácia Pajzs gyakorlatilag az EU válasza a dezinformáció, a külföldi befolyásolás és a demokratikus intézményekbe vetett bizalom eróziójának erősödő fenyegetésére. A 2025 végén elindított kezdeményezés szabályozási, pénzügyi és oktatási eszközöket egyesít annak érdekében, hogy megvédje a választásokat, támogassa a független médiát, és ellenállóbbá tegye a polgárokat a manipulációval szemben.

Az elmúlt időszak választásai Írországban, Hollandiában, Romániában, Moldovában és Csehországban is rávilágítottak arra, hogy a külföldi információmanipuláció és beavatkozás (FIMI), valamint az MI által generált tartalmak miként torzíthatják a közéleti vitát. A deepfake hangfelvételektől a koordinált dezinformációs kampányokig terjedő esetek mindenképpen indokolttá teszik a témával való foglalkozást, de

kérdés, hogy mire érzi magát feljogosítva a programot előterjesztő Európai Bizottság.

Arról, hogy mik a konkrét célok rövid és hosszabb távon, mennyibe kerülhet mindez és meddig terjeszkedhetnek az új intézkedések, az EB demokráciáért és technológiai szuverenitásáért felelős biztosával Henna Virkkunennel beszélgettünk

Melyek a Demokrácia Pajzs költségvetési dimenziói, és reálisnak tartja-e, hogy ezek az összegek valóban elkülönítésre kerülnek a következő többéves pénzügyi keretben, révén, hogy erre a tagállamoknak is áldásukat kell adniuk?

Az Európai Demokrácia Pajzs (EUDS) olyan intézkedések sorát foglalja magában, amelyek célja az erős és ellenálló demokráciák védelme és megerősítése az egész Európai Unióban. Ezeket az intézkedéseket 2026-ban és 2027-ben vezetik be, ami azt jelenti, hogy finanszírozásuk a jelenlegi többéves pénzügyi keret (MFF) meglévő forrásaiból történik.

A jelenlegi MFF alatt több uniós finanszírozási program is releváns, például a CERV program, a Kreatív Európa, a Horizont Európa vagy az Igazságügyi program. A hátralévő időszakban ezen alapok programozása során kiemelt figyelmet fordítunk a demokráciával kapcsolatos szempontokra.

Emellett a Pajzson belül önálló kezdeményezésként szerepel a független és helyi újságírás, valamint a médiaműveltség pénzügyi támogatásának megerősítése egy új Médiumreziliencia Program keretében. Ez a program szintén meglévő forrásokból kerül finanszírozásra, és célja, hogy áthidalja a jelenlegi és a következő MFF alatti finanszírozás közötti időszakot.

A következő többéves pénzügyi keretre (2028–2034) vonatkozóan a Bizottság javaslata a demokráciát támogató források összességének növelése. Számos program járul majd hozzá az Európai Demokrácia Pajzs célkitűzéseihez,

mindenekelőtt az AgoraEU program, amelynek javasolt költségvetése 8,6 milliárd euró.

Hogyan kívánja a Demokrácia Pajzs kezelni a dezinformációt? A Bizottság szerint a tényellenőrzés erős eszköznek mutatkozik, vagy gyakran inkább kontraproduktív?

Amikor a demokrácia védelméről van szó az információs térben jelentkező fenyegetésekkel szemben, olyan válaszra van szükség, amely intézkedések erős kombinációját alkalmazza. A demokratikus ellenálló képesség kiépítése több szereplőt bevonó megközelítést igényel, megerősített erőfeszítésekkel minden szinten: az uniós intézmények, a tagállamok és a társadalom egésze részéről.

A Pajzs többirányú stratégiát javasol a dezinformáció kezelésére, három kulcsfontosságú prioritási területre összpontosítva:

a helyzetértékelés és a reagálási kapacitás megerősítésére az információs tér integritásának védelme érdekében; a demokratikus intézmények, a szabad és tisztességes választások, valamint a szabad és független média megerősítésére; valamint a társadalmi ellenálló képesség és az állampolgári részvétel fokozására.

A Bizottság a tényellenőrzést fontos eszköznek tekinti, amely hasznos kontextust és információt nyújt a felhasználóknak ahhoz, hogy biztonságosabban eligazodjanak az információs környezetben. A tényellenőrzés jelentősen hozzájárul az olyan kockázatok azonosításához és kezeléséhez, mint a dezinformáció terjedése, a manipulatív magatartás vagy a választási integritást fenyegető veszélyek, miközben teljes mértékben tiszteletben tartja a véleménynyilvánítás szabadságát.

Ennek megfelelően a Demokrácia Pajzs megerősíti a független tényellenőrző szervezetek támogatását. Ennek egyik kulcsfontosságú eleme az Európai Tényellenőrzők Hálózata projekt, amely pénzügyi támogatást nyújt a tényellenőrzési kapacitások bővítéséhez az egész EU-ban. A kezdeményezés az EDMO munkájára, valamint más fontos törekvésekre, például az Európai Tényellenőrzési Szabványok Hálózatára (EFCSN) épít, azokat kiegészíti és továbbfejleszti. Emellett hozzájárul egy tényellenőr-védelmi mechanizmus létrehozásához a zaklatással szemben, valamint egy uniós szintű, független tényellenőrzési adattár kialakításához.

Ha a médiaműveltség jelenti az alternatívát, mikorra várhatók eredmények az oktatási megoldásoktól, és melyek a leghatékonyabb eszközök ezen a téren?

A médiaműveltség a társadalmi ellenálló képesség kulcsfontosságú eleme, amely a Pajzs három prioritási területének egyike. Segít felvértezni a polgárokat azokkal a készségekkel, amelyek szükségesek a mai összetett médiakörnyezetben való eligazodáshoz, figyelembe véve az új médiatartalom-fogyasztási szokásokat és az olyan kihívásokat, mint a generatív mesterséges intelligencia vagy a rosszindulatú szereplők által alkalmazott manipulatív technikák. Az EU már évek óta támogat médiaműveltségi intézkedéseket a tagállamokkal együttműködésben.

Tekintettel az ilyen irányú tájékozottság demokrácia szempontjából betöltött meghatározó szerepére, a Demokrácia Pajzs számos új intézkedést vázol fel ezen a területen, amelyek az oktatási környezethez kapcsolódó elemeket az iskolán kívüli megközelítésekkel kombinálják.

Fontos, hogy az uniós szintű új intézkedések – a Médiareziliencia Program részeként – minden korosztályt megszólítanak, nemcsak a fiatalokat, és a vidéki valamint városi térségekre egyaránt kiterjednek, hogy a társadalom minden rétegét elérjék.

Azt is biztosítjuk, hogy a médiaműveltségi intézkedések egyfajta felkészültségi dimenziót is tartalmazzanak, segítve a polgárokat az új információs környezet jobb megértésében és az információmanipulációval szembeni ellenállásban.

Továbbá támogatást nyújtunk azoknak a tagállamoknak, valamint tagjelölt és potenciális tagjelölt országoknak, amelyek különösen komoly kihívásokkal és speciális igényekkel szembesülnek.

Annak érdekében, hogy intézkedéseink hatékonyak legyenek, a legjobb gyakorlatokra építünk, és tovább erősítjük a médiaműveltséggel foglalkozó szakmai közösséget. Ez szorosabb együttműködést jelent a nemzeti hatóságokkal a Médiaműveltségi Szakértői Csoporton belül, valamint egy új, független szakértői hálózat létrehozását, amely különböző területekről hozza be tudását a bizonyítékokon alapuló médiaműveltségi szakpolitika támogatására.

Van-e világos terv arra, hogyan kezelnék azokat a médiaplatformokat, amelyek ellenőrzés nélkül, külföldi érdekeket szolgáló forrásokra támaszkodva tesznek közzé információkat? Szóba kerültek-e valmilyen féle szankciók vagy ösztönzők, attól függetlenül, hogy a jelenség tudatos vagy a hírverseny nyomásából fakad?

Az európai médiaszabadságról szóló jogszabály (EMFA) példátlan védelmi garanciák sorát vezette be az EU információs terének védelme érdekében, valamint olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek hozzájárulhatnak a média stratégiai autonómiájához az egész Unióban.

Egyebek mellett az EMFA 18. cikke konkrét biztosítékokat vezet be a nagyon nagy online platformok (VLOP-ok) által történő, indokolatlan tartalomeltávolítással szemben, amennyiben az legitim médiatartalmat érint. Ennek érdekében a jogszabály előírja, hogy ezek a szolgáltatók olyan funkciót biztosítsanak, amely lehetővé teszi a médiavállalatok számára szerkesztőségi normáik teljesítésének deklarálását.

Az ekkora méretű platformok szolgáltatóinak fokozott figyelmet kell fordítaniuk arra, miként alkalmazzák felhasználási feltételeiket az ilyen funkciót igénybe vevő médiumok tartalmaira, és nem korlátozhatják vagy törölhetik azokat megfelelő indok és előzetes figyelmeztetés nélkül.

Ezen túlmenően az EMFA 17. cikke olyan mechanizmusokat vezet be, amelyek lehetővé teszik a médiaszabályozók számára, hogy összehangolt intézkedéseket tegyenek azokkal a nem uniós médiaszolgáltatókkal szemben, amelyek súlyos és komoly (kockázatot jelentő) sérelmet okoznak vagy okozhatnak a közbiztonságnak.

Ezek az intézkedések a Médiaszolgáltatások Európai Testülete által kidolgozott kritériumokon alapulnak, a Bizottsággal folytatott konzultációt követően, összhangban az Európai Demokrácia Pajzsban is bejelentett irányokkal.

Mi történik akkor, ha egy tagállam kormánya nem kezeli kockázatként a FIMI jelenlétét, akár arra hivatkozva, hogy nem érzi magát képesnek vagy jogosultnak annak korlátozására?

A Demokrácia Pajzs elsődleges célja a közös ellenálló képesség megerősítése a FIMI-vel és a dezinformációs kampányokkal szemben, a demokráciáink védelme érdekében.

Az Európai Bizottság ezen a területen tett lépései – beleértve az olyan jogszabályokat, mint a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet (DSA), a független tényellenőrzők és a civil társadalom támogatása, valamint a médiaműveltségi kezdeményezések – azt a célt szolgálják, hogy biztonságosabb online információs környezet jöjjön létre, amelyben az európai polgárok manipulációtól mentesen alakíthatják ki politikai véleményüket.

A Demokrácia Pajzs nem avatkozik be a tagállamok hatásköreibe, és maradéktalanul tiszteletben tartja a véleménynyilvánítás szabadságát.

A FIMI-n túlmenően mi a helyzet akkor, ha egy belföldi szereplő állít elő dezinformációt? Van-e terv a hamis dokumentumok vagy olyan deepfake tartalmak vizsgálatára, amelyek politikai szereplők képmásaival mondatnak fel ki nem mondott idézeteket?

A Demokrácia Pajzs intézkedéseinek széles köre összességében az információs térben megjelenő fenyegetések kezelését célozza, hozzájárulva egy biztonságosabb online környezethez és demokráciáink védelméhez. Az információs integritást fenyegető veszélyek közé tartoznak

mind a FIMI-hez kapcsolódó, mind az egyéb dezinformációs kampányok, függetlenül attól, hogy azok külföldi vagy belföldi szereplőktől erednek.

Ezért a javasolt intézkedések közül több a FIMI-n túlmutató dezinformációval is foglalkozik. Ide tartoznak a nem szabályozási jellegű elemek, például a médiaműveltség erősítése, a szabad és független újságírás támogatása, valamint a független tényellenőrzők segítése. Emellett szabályozási és társszabályozási eszközök is szerepelnek, mint a DSA és a dezinformáció elleni fellépésről szóló magatartási kódex.

A DSA előírja a nagyon nagy online platformok és keresőmotorok számára, hogy mérsékeljék az általuk nyújtott szolgáltatásokból fakadó, a társadalmat és a demokráciát érintő rendszerszintű kockázatokat. Ezt egészíti ki a Kódex, amely önkéntes kötelezettségvállalások és részletes intézkedések átfogó rendszerét biztosítja a dezinformációval kapcsolatos kockázatok mérséklésére, a véleménynyilvánítás szabadságának teljes körű tiszteletben tartása mellett.

A deepfake-ekkel és a mesterséges intelligencia által generált tartalmakkal kapcsolatban az EU már bevezette a szükséges szabályozási biztosítékokat. Az uniós MI-rendelet például átláthatósági kötelezettségeket állapít meg bizonyos MI-rendszerek szolgáltatói és alkalmazói számára, beleértve

azt a kötelezettséget is, hogy a mesterségesen előállított vagy manipulált tartalmakat megjelöljék és azok felismerhetőségét biztosítsák.

Emellett címkézési kötelezettség is vonatkozik a deepfake-ekre és egyes, közéleti kérdésekkel foglalkozó MI-generált publikációkra. A Demokrácia Pajzs kifejezetten foglalkozik az olyan kifinomult módszerek térnyerésével is, mint az MI-alapú deepfake-ek, amelyeket jelentős fenyegetésként azonosít, és fellépést sürget ellenük. Ennek részeként felkéri a dezinformáció elleni magatartási kódex aláíróit, hogy vizsgáljanak meg további intézkedéseket az MI által generált és manipulált tartalmak jobb felismerése és címkézése érdekében a közösségi médiában.

